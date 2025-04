Βαλ Κίλμερ: Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του - Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή από πνευμονία

Κλείσιμο

Μέρες μετά τον χαμό του θρυλικού ηθοποιού Βαλ Κίλμερ , το πιστοποιητικό θανάτου του, το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες, επιβεβαιώνει ότι έφυγε από τη ζωή από πνευμονία . Σύμφωνα με το έγγραφο, ως υποκείμενες αιτίες αναφέρονται η οξεία υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια, η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και το πλακώδες καρκίνωμα στη βάση της γλώσσας.Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν, καταγράφονται ο υποσιτισμός και η ύπαρξη τραχειοδερματικής συρίγγας. Ο ηθοποιός απεβίωσε την 1η Απριλίου, όπως επιβεβαίωσε και η κόρη του στους New York Times, έπειτα από μάχη με την πνευμονία. Η αποτέφρωσή του πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου.Ο Βαλ Κίλμερ αντιμετώπιζε ωστόσο, σοβαρά προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια. Από το 2015, μετά τη διάγνωση καρκίνου στον λαιμό, είχε χάσει σημαντικό μέρος της φωνής του. Στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, στην ταινία «Top Gun: Maverick» το 2022, η φωνή του αναδημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.Το TMZ αναφέρει επίσης ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με τον ηθοποιό να είναι κατάκοιτος για χρόνια πριν τον θάνατό του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 65χρονος ηθοποιός είχε νοσηλευτεί τους προηγούμενους μήνες του 2025 με τελευταία την εισαγωγή του σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα με φίλους και συγγενείς να τον επισκέπτονται τις τελευταίες ημέρες.Σημειώνεται ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Βαλ Κίλμερ ήταν το 2019 όταν παρακολούθησε το Thespians Go Hollywood Gala με την 33χρονη κόρη του, Μερσέντες. Ο Βαλ Κίλμερ είχε αναφερθεί στη μάχη του με τον καρκίνο στη βιογραφία του, το 2020, με τίτλο «I’m Your Huckleberry».«Ένα βράδυ, ξαφνικά ξύπνησα ξερνώντας αίμα που κάλυψε το κρεβάτι σαν μια σκηνή από την ταινία "Νονός". Έκανα την προσευχή μου, κάλεσα το 911. Ενημέρωσα την οικοδεσπότριά μου τη Σερ που ανταποκρίθηκε και με βοήθησε» είχε περιγράψει για ένα βράδυ στον ξενώνα του σπιτιού της Σερ , η οποία κάποτε ήταν σύντροφός του και η οποία τον προσκάλεσε να μείνει μαζί της όταν η κατάσταση της υγείας του είχε αρχίσει να επιδεινώνεται.Πέραν των ακτινοβολιών και της χημειοθεραπείας, ο Βαλ Κίλμερ χρειάστηκε να υποβληθεί και σε δύο τραχειοστομίες προκειμένου να δημιουργήσει μια οπή στον λαιμό του για να ανασαίνει καλύτερα, επεμβάσεις που κατέστρεψαν τις φωνητικές του χορδές.Shutterstock