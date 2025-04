Τζούντι Γκάρλαντ: Η μητέρα μου θα είχε λατρέψει το «Wicked», είπε η κόρη της ηθοποιού

βασίζεται στο βραβευμένο με Tony μιούζικαλ του Στίβεν Σουόρτζ, που με τη σειρά του εμπνέεται από το μυθιστόρημα του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ. Η ταινία με πρωταγωνίστριες την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο μεταφέρει τους θεατές στον κόσμο του Οζ, πολύ πριν τον ανακαλύψει η μικρή Ντόροθι.

Κλείσιμο

Ο ρόλος της Ντόροθι στην ταινία « Ο Μάγος του Οζ » του 1939 ήταν από τους πιο εμβληματικούς στην καριέρα της Τζούντι Γκάρλαντ . Ογδόντα έξι χρόνια μετά, το θρυλικό φιλμ του Βίκτορ Φλέμιγνκ ήρθε πάλι στο προσκήνιο, με την κυκλοφορία της ταινίας « Wicked », πουΗ Λόρνα Λαφτ, κόρη της αείμνηστης Τζούντι Γκάρλαντ, δήλωσε πρόσφατα πως η μητέρα της θα λάτρευε την κινηματογραφική μεταφορά του Wicked. «Θα το λάτρευε», είπε η Λαφτ στο PEOPLE, κατά την πρεμιέρα του Stephen Sondheim’s Old Friends στο Μπρόντγουεϊ, την Τρίτη 8 Απριλίου.Όταν ρωτήθηκε ποια τραγούδια του έργου πιστεύει ότι θα ξεχώριζε η μητέρα της, η ίδια απάντησε: «Δεν έχω ιδέα. Αλλά θα το λάτρευε». Η Λαφτ εξέφρασε επίσης την εκτίμησή της για το έργο του Στίβεν Σόντχαϊμ: «Νομίζω ότι είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ. Το εννοώ πραγματικά. Ο Στίβεν Σόντχαϊμ είναι ένας θησαυρός, ένας εθνικός θησαυρός για όλους μας».Η Τζούντι Γκάρλαντ, που πέθανε το 1969, έγινε θρύλος του αμερικανικού κινηματογράφου με τον ρόλο της ως Ντόροθι Γκέιλ στην κλασική μεταφορά του έργου «Ο Μάγος του Οζ» το 1939. Αργότερα κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία «Ένα Αστέρι Γεννιέται» (1954), το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille το 1961 για τη συνολική προσφορά της στον κόσμο της ψυχαγωγίας, καθώς και ένα βραβείο Tony.Το «Wicked» παρουσιάζει την ιστορία των δύο αντίπαλων μαγισσών του Wizard of Oz, της Έλφαμπα (Σίνθια Ερίβο) και της Γκλίντα (Αριάνα Γκράντε), δίνοντας έμφαση στη δύναμη της φιλίας και στις πολιτικές αποχρώσεις της πλοκής.Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Tony μιούζικαλ του Στίβεν Σουόρτζ, που με τη σειρά του εμπνέεται από το μυθιστόρημα του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ. Το σίκουελ με τίτλο «Wicked: For Good» επικεντρώνεται στη δεύτερη πράξη του μιούζικαλ, χωρίς να είναι σαφές αν η Ντόροθι θα έχει ρόλο πέρα από ένα σύντομο πέρασμα. Το «Wicked» απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία, κερδίζοντας τελικά στις κατηγορίες Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών και Παραγωγικού Σχεδιασμού.Τον Δεκέμβριο του 2024, η Γκράντε παρέλαβε το αυθεντικό ραβδί της Γκλίντα από την ταινία του 1939, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Drew Barrymore Show». Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο ρόλος της Γκλίντα ήταν όνειρο ζωής και πως η εμπειρία των γυρισμάτων ήταν βαθιά συγκινητική. «Εγώ, όλοι, κλαίγαμε κάθε μέρα», είχε πει στο podcast Sentimental Men του Broadway Podcast Network τον Νοέμβριο του 2024.