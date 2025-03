H Μέγκαν Μαρκλ κατηγορείται ότι αντέγραψε την εκπομπή μαγειρικής της Πάμελα Άντερσον

Δούκισσα του Σάσεξ,

Κλείσιμο

Η καινούρια lifestyle σειρά της Μέγκαν Μαρκλ , «» έκανε πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου στο Netflix και δέχτηκε αρνητική κριτική, καθώς πολλοί ισχυρίζονται ότι ηαντέγραψε την εκπομπή μαγειρικής της Πάμελα Άντερσον . Συγκεκριμένα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά άτομα παρατήρησαν ομοιότητες ανάμεσα στο νέο εγχείρημα της Μαρκλ με το «», που δημιουργήθηκε από την 57χρονη ηθοποιό και τον Τζες Φόσετ και κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.Η πλευρά της Μαρκλ δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις κατηγορίες. Οι συγκρίσεις ξεκίνησαν από τον προηγούμενο μήνα, όταν πολλοί επισήμαναν στα social media, ομοιότητες στα τρέιλερ των δύο εκπομπών. Το teaser του «Pamela’s Cooking With Love», που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2024, ξεκινούσε με την Άντερσον στον κήπο και την κουζίνα της, ακριβώς όπως και το προωθητικό βίντεο της Μαρκλ που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο για τη δική της εκπομπή.Επιπλέον, κάποιες δηλώσεις των δύο γυναικών ενίσχυσαν τη σύγκριση. «Πάντα ήθελα να πάω τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο», δήλωνε η 57χρονη ηθοποιός στο δικό της τρέιλερ. Αντίστοιχα, τρεις μήνες αργότερα, η Δούκισσα του Σάσεξ, ανέφερε: «Πάντα μου άρεσε να παίρνω κάτι αρκετά συνηθισμένο και να το αναβαθμίζω». Πολλοί τόνισαν ότι οι δύο εκπομπές δεν έχουν μόνο παρόμοιους τίτλους αλλά και θεματολογία, καθώς και στις δύο οι γυναίκες προσκαλούν φίλους και σεφ για να δοκιμάσουν συνταγές. Κάποιος στο X (πρώην Twitter) έγραψε: «Η εκπομπή της Μαρκλ είναι ξεκάθαρη αντιγραφή της εκπομπής μαγειρικής της Πάμελ Άντερσον». Άλλοι επισήμαναν ότι η Μαρκλ φόρεσε ένα ψάθινο καπέλο για τη φωτογράφισή της στο People, όπως είχε κάνει και η Άντερσον σε εξώφυλλό της στο Better Homes & Gardens έναν χρόνο πριν.Βέβαια, ορισμένοι υποστήριξαν ότι τα περισσότερα lifestyle cooking shows έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το «Pamela’s Cooking With Love» έκανε πρεμιέρα στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ το «With Love, Meghan» ανέβηκε στο Netflix στις 4 Μαρτίου.Παρά τις αρνητικές κριτικές που δέχτηκε όχι μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τον βρετανικό Τύπο , που χαρακτήρισε την εκπομπή «ένα ανούσιο… δείγμα ναρκισσισμού», η Δούκισσα του Σάσεξ πανηγύρισε την επιτυχία της μέσα από το Instagram, γράφοντας:«Για περισσότερες συνταγές, διασκέδαση και λόγους να πείτε “Μμμμ”, δείτε την εκπομπή που μέσα σε μόλις 24 ώρες είναι ήδη στο Top 10», έγραψε στα Instagram Stories της, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της.