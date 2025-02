Ο Πιτ Ντόχερτι κινδυνεύει με ακρωτηριασμό στα δάχτυλα των ποδιών του εξαιτίας του διαβήτη τύπου 2

Το σκοτεινό παρελθόν και οι ανησυχίες για το μέλλον

Η νέα ζωή στη Γαλλία και η οικογενειακή του ηρεμία

Παρά τη βελτίωση της υγείας του, ο Ντόχερτι έχει εκφράσει φόβους ότι δεν θα ζήσει για πολλά χρόνια. Στο ντοκιμαντέρ Louis Theroux Interviews, είχε δηλώσει: «Είμαι ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος», παραδεχόμενος ότι ο προηγούμενος τρόπος ζωής του είχε σοβαρό τίμημα.Στην ταινία Peter Doherty: Stranger In My Own Skin, η οποία προβλήθηκε το 2023, αποκαλύπτονται συγκλονιστικές σκηνές από τη μάχη του με τον εθισμό, καθώς και σπάνιο υλικό από τη σχέση του με την Έιμι Γουάινχαουζ.Το ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε από τη σύζυγό του Katia de Vidas μέσα σε μια δεκαετία, καταγράφει τη χρήση ναρκωτικών σε ωμές και ανατριχιαστικές σκηνές, δείχνοντάς τον να κάνει ενέσεις ηρωίνης και στη συνέχεια να σπαρταράει από τις παρενέργειες. Σε μία από τις πιο έντονες στιγμές της ταινίας, ο Ντόχερτι φωνάζει στο κοινό του: «Από τη μία, σας ευχαριστώ. Από την άλλη, f@*k you», συνοψίζοντας την αντιφατική σχέση του με τη φήμη.Τα τελευταία χρόνια, ο Ντόχερτι φαίνεται να έχει βρει μια πιο ήρεμη ζωή στη Γαλλία, όπου μετακόμισε μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη τους Billie-May. Συχνά εντοπίζεται να κάνει βόλτες στην εξοχή με τον σκύλο του, έχοντας υιοθετήσει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα. Παρόλα αυτά, δεν αποχωρίζεται τις απολαύσεις του, καθώς πρόσφατα φωτογραφήθηκε να περπατά κρατώντας μια φέτα τυρί και τρώγοντάς την ως σνακ.Η υγεία του, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς ο κίνδυνος για τα δάχτυλα των ποδιών του είναι πλέον σοβαρός.