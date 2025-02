Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Μπορεί να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον, είπε ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού μαγαζιού που τον απέλυσε

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d7m4lfy8amap)

«

». Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας επιβεβαίωσε ότι η μήνυση δεν θα προχωρήσει και πως οι σχέσεις του με τον τραγουδιστή είναι άριστες.

Τέλος, ο

ιδιοκτήτης

του Can - Can δεν απέρριψε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά στο μέλλον με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, αφήνοντας πίσω του όσα συνέβησαν μεταξύ τους. «

», κατέληξε.





Ο ιδιοκτήτης του Can - Can από το οποίο απολύθηκε στις αρχές του Ιανουαρίου ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος , έκανε δηλώσεις στην εκπομπή του Alpha, «Super Κατερίνα» σχετικά με την αγωγή που σκόπευσε να καταθέσει ο τραγουδιστής εναντίον του. Την Παρασκευή (7/2) μέσα από επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, έγινε γνωστό πως ο τραγουδιστής δεν θα κινηθεί νομικά. Στην πρώτη ανακοίνωση υπήρχε αναφορά πως ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος επιθυμούσε να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου για εγκληματική συμπεριφορά που επεδείχθη εναντίον του, με τον επιχειρηματία να απαντάει: «Είναι λήξαν το θέμα, οι σχέσεις μας είναι καλές. Έχουμε μιλήσει, αλλά δεν μου έχει πει εμένα ο Μάκης ότι θα κινηθεί νομικά».Μπορεί να είπαμε κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε να πούμε πάνω στα νεύρα, αλλά έληξε το θέμα. Μίλησα με τον Μάκη και μου είπε ότι δεν υπάρχει κάτι. Είχε βγει κάτι από τον Αλέξη Κούγια, μου το είπαν, δεν το διάβασα κάπουΣυζητήσαμε ότι μπορεί να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον. Εκτός από το μαγαζί αυτό, έχουμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τον Μάκη. Θα πάω μία από αυτές τις ημέρες να πιούμε καφέ και να μιλήσουμε. Τελείωσε, ό,τι είπαμε, είπαμε.Ζήτησα και εγώ και ο Μάκης συγγνώμη, είπαμε κάτι παραπάνω στα νεύρα μας. Τελείωσε μέχρι εκείΟ λαϊκός τραγουδιστής αρχικά σκόπευε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, έχοντας επιλέξει τον Αλέξη Κούγια ως δικηγόρο του. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του δικηγορικού γραφείου, που κοινοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου , έγινε γνωστό πως: «Τον επικεφαλής του γραφείου μας Αλέξη Κούγια επέλεξε ο κορυφαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Μάκης Χριστοδουλόπουλος, για να στραφεί εναντίον του ιδιοκτήτου του νυχτερινού κέντρου Can- Can, για την εγκληματική συμπεριφορά που επεδείχθη εναντίον του. Τις επόμενες ημέρες, εις βάρος του συγκεκριμένου προσώπου θα κατατεθούν μήνυση και αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και Δικαστηρίων».Μία ημέρα αργότερα, ένα νέο δελτίο Τύπου, έκανε γνωστό πως τελικά ο τραγουδιστής δεν θα κινηθεί εναντίον του ιδιοκτήτη, καθώς σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια, έλυσαν τις διαφορές τους. Όπως αναφέρεται: «Μετά την παρέμβαση του γραφείου μας επικοινώνησαν οι αντίδικοι μεταξύ τους και έλυσαν τις διαφορές τους. Κατόπιν αυτού καμία μήνυση και καμία αγωγή δεν θα κατατεθεί κατά του επιχειρηματία του κέντρου».