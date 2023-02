Μία επανένωση των « Friends πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ τη Δευτέρα, με αφορμή το αστέρι που απέκτησε η Κόρτνεϊ Κοξ

Το αστέρι βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από εκείνο της Άνιστον, όπως δήλωσε η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός του Hollywood Walk of Fame. Πρόκειται για το 2.750ό αστέρι από την ολοκλήρωση του Walk of Fame το 1961 με τα αρχικά 1.558 αστέρια. Η τελετή απονομής μεταδόθηκε σε απευθείας από την ιστοσελίδα του Walk of Fame και πλάνα από εκείνη τη στιγμή δείχνουν την Κοξ μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της στο δημοφιλές σίτκομ.

Courteney Cox's star is unveiled at the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/cPSv4FTcfc pic.twitter.com/A3S47fUfKd — Variety (@Variety) February 27, 2023

Τζένιφερ Άνιστον και η Λίζα Κουντρόου έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη φίλη και συνάδελφό τους.

«Πολύ περήφανη για το κορίτσι μας σήμερα. Αγαπώ αυτές τις γυναίκες κυριολεκτικά με όλη μου την καρδιά και την ψυχή ❤️ Η Λίζα και εγώ πετούσαμε στα σύννεφα που μπορέσαμε να γιορτάσουμε εκείνη και τα απίστευτα επιτεύγματά της» γράφει η Τζένιφερ Άνιστον στο Instagram της, κάτω από τη φωτογραφία των τριών τους από την ημέρα που η «Μόνικα» έλαβε το δικό της αστέρι.

Η Κοξ γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1964 στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα και μεγάλωσε στο Μάουντεν Μπρουκ. Εγκατέλειψε το κολέγιο Μάουντεν Βέρνον στην Ουάσινγκτον για να ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ.

Έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός σε ένα επεισόδιο του 1984 του καθημερινού δράματος του CBS, «As the World Turns». Αργότερα την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στο βίντεο για το τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν , «Dancing in the Dark», ενώ είχε πιο ενεργό ρόλο στη σειρά «Misfits of Science» του NBC το 1985-86.

Στο απόγειο της καριέρας της έφτασε μέσα από τον ρόλο της Μόνικα Γκέλερ στο «Friends» (1994-2004), ρόλος - σταθμός για την πορεία της στην υποκριτική.