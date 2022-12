Το, o μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, έρχεται την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, στις 22:50, αποκλειστικά στοΣτο εντυπωσιακό σκηνικό του MadWalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους μέσα από πρωτότυπα acts και ξεχωριστά catwalks δημοφιλών καλλιτεχνών. Οικοδέσποινα της βραδιάς η, σε μία ξεχωριστή εμφάνιση, παρουσιάζει το special social cause act «The Walk of Change» της ΔΕΗ με ιδιαίτερο συμβολισμό για τις γυναίκες και τη μόδα. Στη σκηνή συναντάει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη ο οποίος ερμηνεύει το «Εσύ είσαι πάνω απ’ όλα».εντυπωσιάζει στο stage του MadWalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Διπλός γλυκός καημός», συνοδεύοντας τις δημιουργίες της Lena Katsanidou.

Στο special opening act της εκδήλωσης ηπαρουσιάζει ένα ξεχωριστό show με το «Freestyler» δίνοντας τον παλμό της βραδιάς. Μαζί της oερμηνεύει το «Creep» στο catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos.Οιμε τον, τονκαι τη συμμετοχή τηςτραγουδούν το «Macarena», παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της adidas.Οι δημιουργίες του Atelier Loukia συνοδεύονται από το «Voyage Voyage» και το act τηςμε τονερμηνεύει τη μίξη των «Clouds» και «Honest» ντύνοντας μουσικά το catwalk της Nadia Rapti.Με το τραγούδι «Χωρίς Εσένα» οιστο catwalk του Jack & Jones.ερμηνεύει το «Nothing Breaks Like a Heart» στην παρουσίαση του catwalk της Parthenis.Οι δημιουργίες της 5226 series της Celia Kritharioti κάνουν την εμφάνισή τους στο stage, ενώ ηερμηνεύει το «Made You Look» και το «Crazy».με το τραγούδι «Βότκα Βύσσινο» στο catwalk του Maison Faliakos.Με μία ξεχωριστή διασκευή του «Αν είσαι ένα αστέρι», ηδίνει το ρυθμό του catwalk της εταιρίας MOUTAKI.Με τα τραγούδια «Πιάνω φωτιά» και «Yalla Baby» που ερμηνεύει ημε τη συμμετοχή της, το κοινό του MadWalk 2022 by Serkova - The Fashion Music Project γνωρίζει μέσω του θεσμού Designer’s lab, τις δημιουργίες των: Zoe Stergiou, Palu ΑΘΕΝΑ, Musa Collection, Abstracto Clothing, Loukia Tseke, Chemise Premium Collection, BeeMe Clothing, Mara Doro, Myrto Dramountani, Erya Intimate Collection, The Jerkins, iD Fashion, Sonhar, Anastasia Fakli.τραγουδάει τα «Unholy» και «Bloody Mary», στο catwalk με τις δημιουργίες της Pink Woman.Οι δημιουργίες του Dante παρουσιάζονται υπό τους ήχους του «Ederlezi» που ερμηνεύει οπαρουσιάζει μία ξεχωριστή διασκευή της επιτυχίας της «Κοσμοθεωρία», κατά τη διάρκεια του catwalk του Rich Girl Boudoir.Το «Απωθημένο» ερμηνεύει οσε ένα act με εμφάνιση-έκπληξη της Μαρίας Σολωμού, κατά τη διάρκεια του catwalk της Pandora.τραγουδάει το διαχρονικό «Diamonds are a girl’s best friend» στο catwalk με τις δημιουργίες της Celia Kritharioti.Σε ένα special act για το brand Mondo Glasses, οκαι οσυμπράττουν επί σκηνής και παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «ΣΟΚ», ενώ στο catwalk συμμετέχουν η Μαριέττα Χρουσαλά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Βασιλική Ρούσσου, η Κέισι Μίζιου και η Χριστίνα Κανελλοπούλου.Στο Grand Finale του MadWalk 2022 by Serkova - The Fashion Music, ηερμηνεύει τα «Αίμα», «Gazoza» και «Αγάπη Υπερβολική» σε μια ξεχωριστή εμφάνιση όπου συμμετέχουν ηκαι οΗ μόδα και η μουσική ενώνονται σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, στις 22:50, αποκλειστικά στο MEGA.