Στον απόηχο της δημοφιλούς σειράς του Netflix, « Monster: The Jeffrey Dahmer Story », που παρουσιάζει την πορεία της ζωής του Τζέφρι Ντάμερ που ήταν υπεύθυνος για δεκαεπτά δολοφονίες νεαρών ανδρών, μεταξύ των ετών 1978 και 1991, με ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας, νεκροφιλίας και κανιβαλισμού, ο πατέρας του πιο γνωστού serial killer των ΗΠΑ, δέχτηκε επίθεση με... εσώρουχα.Οι θαυμαστές της σειράς του γλυκομίλητου και ευγενικού δολοφόνου, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, έχουν κατακλύσει το σπίτι του πατέρα του κατά συρροή δολοφόνου, Λαίονελ Ντάμερ , στο Οχάιο.«Σταμάτησε μια κυρία στο τέλος του δρόμου, έβγαλε το εσώρουχό της και το πέταξε στην αυλή. Βγήκα και πήρα με ένα κοντάρι το εσώρουχο από την αυλή και αυτή φώναζε "Σ’ αγαπώ Λαίονελ". Μάλιστα έβαλα πινακίδες ότι απαγορεύεται να εισέρχονται στην οικία, προσπαθώντας να τους αποτρέψω» είπε ο φύλακας του 86χρονου στην εφημερίδα «The Sun».Παρά τα αποτρόπαια αδικήματα του Ντάμερ, ο φύλακας του σπιτιού του πατέρα του, τονίζει ότι το κοινό έχει «λατρέψει» την ιστορία του δολοφόνου: «Φαίνεται ότι κάθε φορά που βγαίνει μια ταινία ή μια σειρά, τότε αρχίζουν να συμβαίνουν πολλά τρελά με τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες».Η σκοτεινή σειρά του Ντάμερ, «παιδί» του σκηνοθέτη Ράιαν Μέρφι και σε σενάριο Ίαν Μπρέναν, κατάφερε να γίνει viral κατατροπώνοντας μάλιστα τόσο το «House of the Dragon», όσο και το «Rings of Power» σε δημοφιλία.«Πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχαμε έναν τύπο, ο οποίος βγήκε από ένα αυτοκίνητο, περίπου 20 ή 30 μέτρα από την μπροστινή πόρτα. Βγήκε έξω και συμπεριφερόταν ακανόνιστα και βίαια, λέγοντας ότι ήθελε να δει τον Λαιόνελ. Συμπεριφερόταν πολύ εχθρικά» αποκάλυψε ο φύλακας, ο οποίος από εκείνο το σκηνικό και έπειτα, ξεκίνησε να οπλοφορεί με σκοπό την προστασία τόσο του εαυτού του, όσο και του πατέρα του Τζέφρι Ντάμερ.«Άρχισε να με βρίζει και του έλεγα: "Γεια σου φίλε, πρέπει να φύγεις, δεν πρόκειται να μπεις μέσα". Άρχισε να συμπεριφέρεται τρελά τότε, οπότε έκανα ένα βήμα πίσω, γιατί δεν ήμουν οπλισμένος και προσποιήθηκα ότι τραβάω το πιστόλι, για να τον τρομάξω. Νόμιζα ότι αυτός ο τύπος θα μου έκανε κακό».Όπως τόνισε ο φύλακας έχει αναγκαστεί να απαγορεύσει στον πατέρα του δολοφόνου, να βγαίνει ακόμα και στην αυλή.Ο Ντάμερ ομολόγησε την ενοχή του για τις δολοφονίες, αλλά στη δίκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ήταν παράφρων. Η Εισαγγελία απέρριψε το επιχείρημα. Ο δικαστικός ψυχίατρος Παρκ Ντίετζ, έκρινε ότι μπορούσε να δικαστεί, επειδή κατά τον νόμο είχε σώας τας φρένας.