For all the criticism of Netflix's programming on the internet, it still releases a lot of things people want to watch.



Dahmer, Stranger Things, Gray Man, Purple Heats, Extraordinary Attorney Woo. That is in one quarter. — Lucas Shaw (@Lucas_Shaw) October 18, 2022

Πρεμιέρα έκαναν το καλοκαίρι δύο από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές, το « The House of the Dragon » και το « The Rings of Power ». Το πρώτο μεταδόθηκε από το HBO και το δεύτερο από την Amazon. Το «The House of the Dragon» είναι το πρίκουελ του « Game of Thrones », ενώ το «The Rings of Power» παρουσιάζει επίσης τι συνέβη πριν τα γεγονότα του « The Lord of the Rings ».Παρόλο που αυτές οι δύο σειρές πάλεψαν για να κατακτήσουν την πρώτη θέση στην καρδιά των τηλεθεατών, ο Τζέφρι Ντάμερ φαίνεται να τους πήρε την πρωτιά μέσα από τα χέρια. Ο στυγνός δολοφόνος και κανίβαλος του Μιλγούκι, η σειρά του οποίου κυκλοφορεί στο Netflix, αποτελεί -για την ώρα- την απόλυτη τάση.Πιο συγκεκριμένα, η σειρά με τίτλο « Monster: The Jeffrey Dahmer Story » που παρουσιάζει τη φρικιαστική ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ , του ανθρώπου που ήταν υπεύθυνος για δεκαεπτά δολοφονίες νεαρών ανδρών, μεταξύ των ετών 1978 και 1991, με ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας, νεκροφιλίας και κανιβαλισμού, έχει αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές.Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας προβολής της, το «The Rings of Power» πήρε την πρώτη θέση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Nielsen, για τα δύο πρώτα επεισόδιά της, ενώ το «The House of Dragon» ακολουθούσε με τη σειρά του.Από την άλλη στα Google Trends η δημοφιλία του «The House of the Dragon» δείχνει να εκτοξεύεται με κάθε νέο επεισόδιο. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει με το «The Rings of Power», το οποίο είχε μεγάλο αριθμό αναζητήσεων μετά την πρεμιέρα του, αλλά όχι με την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων.Όσο για τις παράνομες λήψεις, το «House of the Dragon» έχει ποσοστό λήψης 45 τοις εκατό μεγαλύτερο, από το «The Rings of Power», πληροφορία που έγινε γνωστή από την εταιρεία MUSO, η οποία μετρά την πειρατεία στο διαδίκτυο.Το Netflix ενημέρωσε τους συνεργάτες της ότι ο Ντάμερ, αποθεώθηκε στις τάσεις του διαδικτύου και άφησε κατά πολύ πίσω του τα «The House of the Dragon» και «The Rings of Power».Ο στυγερός δολοφονός των ΗΠΑ, συνεχίζει να κερδίσει εκατοντάδες θαυμαστές και η σειρά «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» του Netflix, συγκέντρωσε περίπου 56 εκατομμύρια προβολές από τις πρώτες δύο εβδομάδες.