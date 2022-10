H Δανάη Μπάρκα τραγουδά στον Νίκο Κοκλώνη στο αμάξι και ετοιμάζεται για το J2US!

Just The 2 Of Us έχει γίνει και φέτος η πιο αγαπημένη συνήθεια του κοινού τα Σαββατόβραδα. Το πάρτι που σε κάνει να τραγουδάς, να σχολιάζεις, να διασκεδάζεις, αλλά και να συμμετέχεις, με τον οικοδεσπότη και παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη να μοιράζει στους τηλεθεατές σε κάθε λάιβ μεγάλα δώρα.

Δανάη Μπάρκα είχε δώσει το παρών στην πρεμιέρα του σόου, για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου, που είναι κριτής στο σόου του Alpha, αλλά και του Νίκου Κοκλώνη, καλού της φίλου και… «τηλεοπτικού συζύγου» της μαμάς της.

Το πρωί του Σαββάτου, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε μια ιστορία από το αμάξι της, ακούγοντας το τραγούδι Just The Two Of Us και τραγουδώντας το με νάζι, σχολιάζοντας πως ακόμα και το ραδιόφωνο σήμερα περιμένει απόψε το βράδυ το J2US! Το ίδιο και η ίδια, αφού πολλές Σάββατα όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται και εκείνη στα παρασκήνια του σόου.

Στα δύο πρώτα λάιβ της φετινής σεζόν, η μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη. Μετά την αποκάλυψη της Καίτης Γαρμπή ως τέταρτο μέλος της κριτικής επιτροπής στην πρεμιέρα και την είσοδο στο παιχνίδι του Ολυμπιονίκη Ιωάννη Μελισσανίδη στο δεύτερο λάιβ, απόψε ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζει νέες εκπλήξεις. Μιλώντας χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Ναταλί Κάκκαβα, που διαγωνίζεται με coach τον Κώστα Αυγέρη, αποκάλυψε πως απόψε στο J2US θα βρίσκεται και ο Χρήστος Δάντης. Μάλιστα, το τραγούδι που θα ερμηνεύσει με το ζευγάρι της είναι ένα πολύ αγαπημένο δικό του κομμάτι, Το Παλιό Μου Παλτό.