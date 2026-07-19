Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η φωτογραφία από το μαιευτήριο
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Ελεάνα Παπαϊωάννου Γέννα

Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η φωτογραφία από το μαιευτήριο

«Και η αγάπη μεγάλωσε...», έγραψε η τραγουδίστρια

Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Ιωάννα Μαρίνου
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Το δεύτερο παιδί της έφερε στον κόσμο η Ελεάνα Παπαϊωάννου, όπως αποκάλυψε με μία φωτογραφία από το μαιευτήριο.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου ένα στιγμιότυπο αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της, λίγο μετά τον τοκετό, με την ίδια να κοιτά την κάμερα και να χαμογελά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελεάνα Παπαϊωάννου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Και η αγάπη μεγάλωσε...», ενώ τη συνόδευσε με το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου «Προσευχή».

Δείτε τη φωτογραφία


Η τραγουδίστρια γέννησε κοριτσάκι οχτώ χρόνια μετά την απόκτηση της πρώτης της κόρης και, όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο Buongiorno, ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ να συμβεί: «Ήταν κάτι που το θέλαμε, γιατί πέρασαν και οχτώ χρόνια. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο προσπαθούσαμε με αγωνία. Ήρθε λίγο… Δεν είχαμε πρόγραμμα. Ήρθε ξαφνικά. Ήρθε σε μία έτσι ζόρικη στιγμή, για μένα ψυχολογικά. Είχαμε περάσει έτσι ένα θεματάκι υγείας με τη Θεοδώρα και είχα στεναχωρηθεί, είχα αγχωθεί λίγο παραπάνω. Και ήρθε σε μία στιγμή που ήταν ουρανοκατέβατο. Ένιωσα έκπληξη και πολλή χαρά. Ήταν μια στιγμή που ένιωσα την παρουσία του Θεού πολύ κοντά μου. Ήταν σπουδαίο και μεγάλο για εμένα και για τον μπαμπά της Θεοδώρας. Το έμαθα στα Εισόδια της Θεοτόκου. Το θεωρώ σημαδιακό. Ήταν μια στιγμή πολύ ξαφνική, πολύ κομβική. Μπορεί να ακουστεί αστείο αλλά με το που άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι ίσως κάτι συμβαίνει, του λέω "Πήγαινε πάρε ένα τεστ". Μου λέει "Για κορωνοϊό;". Με κοιτούσε, δεν μπορούσε να καταλάβει…», είχε πει.
Ιωάννα Μαρίνου
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