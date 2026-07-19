Βίντεο: Ο χορός της πριγκίπισσας Σαρλίν αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο σε γκαλά στο Μονακό
GALA
πρίγκιπας Αλβέρτος Αλβέρτος του Μονακό πριγκίπισσα Σαρλίν

Βίντεο: Ο χορός της πριγκίπισσας Σαρλίν αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο σε γκαλά στο Μονακό

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά του Ερυθρού Σταυρού υπό τους ήχους του Μπάρι Γουάιτ με το «I've Got So Much to Give»

Βίντεο: Ο χορός της πριγκίπισσας Σαρλίν αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο σε γκαλά στο Μονακό
Ιωάννα Μαρίνου
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Ένα βαλς χόρεψε η πριγκίπισσα Σαρλίν με τον πρίγκιπα Αλβέρτο στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά του Ερυθρού Σταυρού στο Μονακό, τραβώντας τα βλέμματα.

Η 48χρονη έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Salle des Étoiles στο Μόντε Κάρλο όπου πραγματοποιήθηκε η 77η εκδήλωση, με χρυσό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, ενώ ο σύζυγός της επέλεξε κοστούμι με μαύρο παντελόνι, λευκό σακάκι και πουκάμισο, με κόκκινο παπιγιόν.

Τα δύο πρόσωπα που ηγούνται της βραδιάς, ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού του Μονακό, δεν δίστασαν να ανέβουν στην πίστα μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ φαίνεται πως χόρεψαν το τραγούδι του Μπάρι Γουάιτ «I've Got So Much to Give».

Δείτε το βίντεο

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gala (@galafr)

Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ

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