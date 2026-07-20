Στα 91 δολάρια το μπρεντ μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν

Ανοδική η πορεία μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Η τιμή του βαρελιού στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης («futures») του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, σημείωσε άλμα 3,3% φθάνοντας στα 90,97 δολάρια μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με φόντο την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πως άρχισαν «νέο κύμα» βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, για ένατη συνεχόμενη νύχτα, τις πρώτες πρωινές ώρες.