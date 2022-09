βρίσκεται στα μισά, με το έκτο

από τα δέκα συνολικά επεισόδια να προβάλλεται στις 25 Σεπτεμβρίου.

Λίγες μέρες πριν την προβολή του επεισοδίου, το HBO μοιράστηκε με τους φαν της σειράς

ένα σύντομο teaser trailer, το οποίο κρύβει μια αποκάλυψη.

Έμα Ντ'άρσι και Ολίβια Κουκ κάνουν και επισήμως το ντεμπούτο τους στο πρίκουελ του «Game Of Thrones» Συγκεκριμένα, το βίντεο επιβεβαιώνει πως οικαικάνουν και επισήμως το ντεμπούτο τους στο πρίκουελ του

.

Ντ'άρσι και Κουκ ενσαρκώνουν την ενήλικη εκδοχή δύο εκ των πρωταγωνιστικών χαρακτήρων, δηλαδή των Princess Rhaenyra Targaryen και Alicent Hightower.

Σιγά σιγά, το «House of the Dragon» θα οδηγήσει πλέον την ιστορία προς τα γεγονότα του «Dance of the Dragons», δηλαδή σε έναν από τους πιο κρίσιμους πολέμους στην ιστορία του Westeros, ο οποίος ξεσπά εντός του οίκου Targaryen για τη διαδοχή.

Πώς συνδέεται το House of the Dragon με το Game of Thrones;

Το House of the Dragon είναι μια σειρά που θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να δει μια διαφορετική εποχή του σύμπαντος του Game of Thrones.Διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς και συνδέεται μέσω των οίκων που είναι διασκορπισμένοι στο τοπίο του Westeros, των Starks, των Lannisters και των Targaryens. Το πρίκουελ κλειδώνει στον τελευταίο, καθώς αφορά στην κατάρρευση της δυναστείας.Από τους χαρακτήρες του Game of Thrones δεν πρόκειται να εμφανιστεί κανείς, καθώς τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα οκτώ γενιές προτού η Daenerys «Mother of Dragons» Targaryen βρει τα τρία μικρά αυγά δράκου.Ο Πάντι Κόνσινταϊν στον ρόλο του Viserys Targaryen – Ο μεγαλύτερος αδερφός του Daemon.Ο Ματ Σμιθ στον ρόλο του Daemon Targaryen – Ένας ατρόμητος πολεμιστής και ιππέας δράκων, στις φλέβες του οποίου τρέχει το αληθινό αίμα του δράκου.Η Ολίβια Κουκ στον ρόλο της Alicent Hightower – Η κόρη και το Χέρι του βασιλιά Otto Hightower αλλά και η πιο κοσμική κυρία των Επτά Βασιλείων.Η Έμα Ντ'άρσι στον ρόλο της Rhaenyra Targaryen – Η μεγαλύτερη κόρη του Viserys Targaryen και καθαρόαιμη Βαλυριανή ιππέας δράκων.Ο Στιβ Τουσάν θα παίξει τον Λόρδο Corlys Velaryon, γνωστό και ως «The Sea Snake». Είναι ο πιο φημισμένος ναυτικός τυχοδιώκτης στην ιστορία του Westeros.