Ερχεται το Σουηδικό «Crown»: Αγρια σεξ-πάρτι, σχέσεις με τη μαφία και προδοσίες

O βασιλιάς Κάρολος Γουσταύος και η βασίλισσα Σίλβια

Η πριγκίπισσα Σοφία και ο πρίγκιπας Κάρολος Φίλιππος

Η Σουηδή τραγουδίστρια και μοντέλο Καμίλλα Χένεμαρκ

Η διάδοχος της Σουηδίας πριγκίπισσα Βικτώρια παντρεύτηκε τον πρώην γυμναστή της και νυν Πρίγκιπα Ντάνιελ

Ο πατέρας της βασίλισσας Σύλβια ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος

Η πριγκίπισσα Μαντλίν της Σουηδίας

Το «του Netflix, καθήλωσε τους τηλεθεατές παγκοσμίως με την, εξαιρετικής αισθητικής και ιστορικής ακρίβειας- αν και υπήρξαν αντιδράσεις από το Μπάκινγχαμ-δραματοποίηση ορισμένων από τις πιο σημαντικές αλλά και σκανδαλώδεις στιγμές στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα έρχεται η σειρά της σουηδικής βασιλικής οικογένειας να βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα υπερπαραγωγή που δραματοποιεί τα, όχι και λίγα, σκάνδαλα και το "σκοτεινό" παρελθόν του βασιλικού οίκου της Σουηδίας, τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν πρόσφατα.Το», που σημαίνει μοναρχία στα σουηδικά, θα παρακολουθήσει τη ζωή του βασιλιά Κάρολου Γουσταύου του 16ου , σε μια σειρά έξι επεισοδίων, που έχει ήδη αντιμετωπιστεί με αποστροφή από μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με το Tatler. Η σειρά έχει προγραμματιστεί να προβληθεί αργότερα φέτος.Ενώ οι ακριβείς λεπτομέρειες της σειράς δεν είναι ακόμη γνωστές, είναι γνωστά μερικά από τα σκάνδαλα που περιβάλλουν την βασιλική οικογένεια, που σίγουρα είναι αρκετά για να απασχολήσουν τους σεναριογράφους....Θεωρήθηκε ως ο τέλειος μονάρχης του 21ου αιώνα, επιμένοντας να αλλάξει η σουηδική νομοθεσία για να επιτραπεί στη μεγαλύτερη κόρη του να τον διαδεχθεί στον θρόνο και όχι στον μονάκριβο γιο του.Για δεκαετίες, το μόνο - γνωστό- τολμηρό πράγμα που του άρεσε να κάνει ήταν να οδηγεί τα γρήγορα αυτοκίνητα της συλλογής του, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μία Shelby Mustang, ένα AC Cobra, μία Ferrari, μία Porsche και το τελευταίο του απόκτημα - δώρο γενεθλίων στον εαυτό του- μία BMW M8 Competition Coupé, αξίας περίπου 135.000 Ευρώ. Ο 45χρονος γάμος του με τη βασίλισσα Σύλβια θεωρούνταν ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα συντροφικότητας.Ωστόσο, το 2010, η σουηδική μοναρχία συγκλονίστηκε από την κυκλοφορία μιας νέας βιογραφίας για τον βασιλιά με τίτλο The Reluctant Monarch. Το βιβλίο αποκάλυπτε πως ο άμεμπτος βασιλιάς Κάρολος Γουσταύος -ο οποίος είναι τρίτος ξάδερφος της βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας Ελισάβετ- δεν ήταν και τόσο ανιαρός και φρόνιμος.Στη βιογραφία, οι τρεις συγγραφείς, που είχαν κάνει την έρευνα, ισχυρίστηκαν ότι ο Βασιλιάς έπαιρνε μέρος σε «ξέφρενα σεξουαλικά πάρτι με στρίπερς», τα οποία μερικές φορές φιλοξενούσε ένα διαβόητο αφεντικό της Μαφίας σε ένα κλαμπ της Στοκχόλμης. Το βιβλίο αναφέρει πως ο Βασιλιάς για πολλά χρόνια είχε την προστασία της σουηδικής μυστικής υπηρεσίας, Sapo, που εξαφάνιζε τα ίχνη από τα νυχτοπερπατήματά του, πιέζοντας μάλιστα τις παρτενέρ του Βασιλιά να παραδώσουν ενοχοποιητικές φωτογραφίες μαζί του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πράκτορες της Sapo χρησιμοποιήθηκαν για να ερευνήσουν τα σπίτια γυναικών προκειμένου να κατασχεθούν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στα ιδιωτικά πάρτι του Βασιλιά.Το 2021, ο συγγραφέας της αμφιλεγόμενης βιογραφίας, Τόμας Σιόμπεργκ, έλαβε μέρος σε ένα νέο podcast έξι επεισοδίων, που διατίθεται μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Acast+, όπου αναφέρεται ότι ο Βασιλιάς και οι φίλοι του, η λεγόμενη «βασιλική συμμορία», για μερικά χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του '90 είχαν μια μόνιμη κράτηση για Δευτέρες σε underground club : «Νέες γυναίκες και στρίπερ καλούνταν συστηματικά σε αυτές τις βραδιές για να ευχαριστήσουν αυτήν την ελίτ ομάδα ισχυρών ανδρών, που υπόσχονταν δουλειές στο μόντελινγκ και σταδιοδρομία στη βιομηχανία του θεάματος, με αντάλλαγμα να τους προσφέρουν αυτό που ήθελαν».Πολλές γυναίκες που έδωσαν συνέντευξη για το βιβλίο ισχυρίστηκαν ότι έκαναν σεξ με τον Βασιλιά. Περιέγραψαν και ένα περιστατικό μετά από ένα μεγάλο δείπνο, όπου ο Βασιλιάς μετά από ένα επιτυχημένο κυνήγι αλκών, απολάμβανε το σεξ με δύο γυναίκες ταυτόχρονα.Μετά την κυκλοφορία της βιογραφίας, ο Κάρολος Γουσταύος έκανε μια... «ασαφή» δήλωση, λέγοντας πως αυτός και η οικογένειά του επέλεξαν να γυρίσουν σελίδα... και να προχωρήσουν μπροστά γιατί, «όπως καταλαβαίνω», είπε χαρακτηριστικά, «αυτά είναι πράγματα που συνέβησαν πριν από πολύ καιρό».Η πριγκίπισσα τότε λεγόταν Σοφία Χέλκβιστ. Γεννήθηκε στο Täby, έξω από τη Στοκχόλμη από Δανό πατέρα και Σουηδή μητέρα και μετά το σχολείο, στο οποίο ήταν άριστη, έφυγε από τη Σουηδία για να σπουδάσει στη Νέα Υόρκη. Αργότερα επέστρεψε για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές της. Με πολλές προκλητικές φωτογραφήσεις - και τόπλες- εκλέχθηκε Μις Σλιτζ το 2004 από τους αναγνώστες του σουηδικού ανδρικού περιοδικού. Αργότερα έλαβε μέρος στο ριάλιτι Paradise Hotel - τη σουηδική εκδοχή του αμερικανικού ριάλιτι-, στο οποίο ανύπαντροι διαγωνιζόμενοι ζευγαρώνουν με ένα άτομο, με το οποίο μοιράζονται ένα δωμάτιο για επτά ημέρες.Η Σοφία και ο Κάρολος Φίλιππος φέρεται να γνωρίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο στη Στοκχόλμη. Το παρελθόν της Σοφίας συγκλόνισε ακόμη και τη φιλελεύθερη Σουηδία. Η Σοφία όμως τελικά παντρεύτηκε τον πρίγκιπά της σε μια πολυτελή τελετή στη Στοκχόλμη το καλοκαίρι του 2015 και σήμερα έχουν μαζί τρία παιδιά αλλά πάντα θυμάται την «τεράστια καταιγίδα μίσους» που αντιμετώπισε όταν αποκαλύφθηκε η σχέση της με τον πρίγκιπα. Ασχολήθηκε με το θέμα του εκφοβισμού ως ομιλήτρια στο φεστιβάλ Let's Make Love Great Again το 2018, όταν περιέγραψε πώς η οργή των μέσων ενημέρωσης την «χτύπησε σκληρά».Η δική της εμπειρία εκφοβισμού έχει εμπνεύσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του ζητήματος από τότε που έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας - το Ίδρυμα του πριγκιπικού ζεύγους, που ιδρύθηκε με την ευκαιρία του γάμου τους , εργάζεται για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.Στο ίδιο βιβλίο, The Reluctant Monarch και σε τουλάχιστον 14 σελίδες, περιγράφεται μια μακροχρόνια εξωσυζυγική σχέση του Βασιλιά με την Καμίλλα Χένεμαρκ, Σουηδή τραγουδίστρια και μοντέλο.Η απάντησή της στις αποκαλύψεις μετά την κυκλοφορία του βιβλίου δεν ήταν να τις αρνηθεί, αλλά απλώς να πει ότι ο δικηγόρος της την συμβούλεψε «να μην κάνει κανένα σχόλιο».Το βιβλίο ισχυριζόταν ότι η βασίλισσα Σίλβια γνώριζε αυτή την υπόθεση, αλλά είχε δεμένα τα χέρια της, καθώς ο Βασιλιάς «είχε ερωτευτεί σαν έφηβος και μάλιστα ο Βασιλιάς και η Χένεμαρκ συζητούσαν να φύγουν για ένα μακρινό νησί στη Γαλλική Πολυνησία, όπου σχεδίαζαν να ζήσουν με καρύδες» και τον έρωτά τους, προφανώς.Όταν ο αντιμετώπισε για πρώτη φορά ερωτήσεις σχετικά με το βιβλίο, ο Βασιλιάς είπε ότι δεν το είχε διαβάσει «ακόμα», αλλά καταλάβαινε τι περιείχε, πράγμα που σήμαινε ότι ο βασιλιάς τουλάχιστον δεν αρνούνταν κανέναν από τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, ο Τόμας, ο συγγραφέας του βιβλίου, δήλωσε ότι «τιμωρήθηκε επειδή έψαξε σε βάθος την ιδιωτική ζωή του Βασιλιά. Ενώ εργαζόταν ως «συγγραφέας βιβλίων για σκάνδαλα», αναγκάσθηκε να εργάζεται ως οδηγός λεωφορείου στη Στοκχόλμη για να ζήσει.Στις 21 Ιουνίου 2010, η διάδοχος της Σουηδίας πριγκίπισσα Βικτώρια παντρεύτηκε τον πρώην γυμναστή της - τώρα είναι γνωστός ως Πρίγκιπας Ντάνιελ, Δούκας του Βέστεργκοτλαντ - μετά από επτά χρόνια σχέσης.Την ημέρα του γάμου τους, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους μπροστά σε σχεδόν 1.000 μέλη βασιλικών οικογενειών και αξιωματούχους από όλο τον κόσμο, ενώ τέσσερις επίσκοποι έκαναν τη λειτουργία στον καθεδρικό ναό της Στοκχόλμης. Περίπου 250.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Στοκχόλμης καθώς η χώρα γιόρταζε τον «παραμυθένιο βασιλικό γάμο» της.Η πριγκίπισσα, γνώρισε τον σύζυγό της οκτώ χρόνια πριν από τη μεγάλη τους μέρα, όταν μπήκε στο γυμναστήριό του στη Στοκχόλμη. Όταν η σχέση του ζευγαριού έγινε δημόσια, τον χλεύασαν ως αουτσάιντερ με βλάχικη προφορά.Ο πρίγκιπας Ντάνιελ μεγάλωσε σε μια μεσοαστική οικογένεια στο χωριό Ockelbo στην κεντρική Σουηδία. Η μητέρα του εργαζόταν ως υπάλληλος στα σουηδικά ταχυδρομεία και ο πατέρας του ήταν διευθυντής σε δημοτικό κέντρο κοινωνικών υπηρεσιών.Η σύζυγος του Βασιλιά ανακάλυψε το 2002 ότι ο αείμνηστος πατέρας της, Βάλτερ Ζόμερλαθ έγινε μέλος του ναζιστικού κόμματος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930. Το 2018, η βασίλισσα Σίλβια παραδέχτηκε ότι έκανε εκτενή έρευνα σε μια προσπάθεια να καταλάβει περισσότερα για την ανάμειξη του πατέρα της με το Ναζιστικό Κόμμα από τότε που το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από σουηδική εφημερίδα.Όταν έγινε ο γάμος με τον Βασιλιά το 1976, ο Γερμανός πατέρας της βασίλισσας Σίλβια αρνήθηκε ότι ήταν ποτέ μέλος του ναζιστικού κόμματος. Αργότερα προέκυψε ότι είχε ενταχθεί στις τάξεις του το 1934. Το 2011, μια νέα έρευνα αποκάλυψε ότι αν και ο Ζόμερλαθ ανήκε στο ναζιστικό κόμμα, φαινόταν ότι ήταν ανενεργό μέλος και είχε βοηθήσει ακόμη και έναν Εβραίο επιχειρηματία να ξεφύγει από το Ολοκαύτωμα.Η βασίλισσα Σίλβια πρόσθεσε: «Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που πέθανε, οπότε τώρα νομίζω ότι είναι αρκετά. Θέλω να πω στον σουηδικό λαό ότι είμαι συμφιλιωμένη με αυτό. Ξέρω ότι ο μπαμπάς μου δεν είναι ο άνθρωπος που έχουν παρουσιάσει κάποιοι ».Παραδέχτηκε επίσης ότι ήταν «μεγάλο σοκ» όταν έμαθε για τους ναζιστικούς δεσμούς του πατέρα της μετά τον θάνατό του. Σύμφωνα με το Royal Central, η Βασίλισσα είπε σε μια σειρά ντοκυμαντέρ για τα 75α γενέθλιά της ότι δεν πίστευε τις αποκαλύψεις στην αρχή, αλλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, «όταν έφτασα να δω τα στοιχεία μπροστά στα μάτια μου, έπρεπε να τα αποδεχτώ».Το 2017, η πριγκίπισσα Βικτώρια μίλησε δημόσια για την εφηβική της μάχη με την ανορεξία σε μια συνέντευξη- ορόσημο ενόψει των 40ών γενεθλίων της τον Ιούλιο της χρονιάς αυτής. Αν και αυτή σίγουρα δεν ήταν μια σκανδαλώδης στιγμή στην ιστορία της σουηδικής βασιλικής οικογένειας - ήταν ιστορική επειδή ήταν μια επίδειξη σπάνιας διαφάνειας.Σύμφωνα με το Royal Central, σε ένα ντοκιμαντέρ εμφανίσθηκε η πριγκίπισσα και διάδοχος του θρόνου να εξηγεί ότι μόλις άρχισε να εκτελεί πριγκιπικά καθήκοντα όταν έκλεισε τα 18, έχοντας μεγαλώσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, άρχισε να έχει όλο και περισσότερες απαιτήσεις από τον εαυτό της.«Ήθελα να είμαι πολύ περισσότερα από όσα ρεαλιστικά μπορούσα να κάνω», είπε. Ανέβαλε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο και αναζήτησε θεραπεία στις ΗΠΑ, όπου έμαθε να μπορεί να βάζει όρια και να μην πιέζει συνεχώς τον εαυτό της.Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την τάση της για τελειομανία, αλλά τώρα το βλέπει ως θετικό πράγμα καθώς την ωθεί να κάνει το καλύτερο για τη χώρα της. «Δεν πρόκειται πάντα για εξωτερικά προβλήματα. Μπορεί επίσης να προέλθει από μέσα σου και μπορεί να συμβεί σε όλους, όχι μόνο στα νεαρά κορίτσια αλλά και στα αγόρια», είπε. «Χρειάζεται χρόνο και πονάει πολύ».Το 2010, η πριγκίπισσα Μαντλίν της Σουηδίας, τότε 27 ετών, ακύρωσε τον βασιλικό γάμο της με τον Τζόνας Μπέρκστρομ, όταν μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ ισχυρίστηκε ότι είχε σχέση με τον αρραβωνιαστικό της.Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί μετά από σχέση οκτώ ετών, με την πρόταση γάμου στην πριγκίπισσα να γίνεται στο ρομαντικό Κάπρι και συζούσαν σ΄ένα διαμέρισμα στη Στοκχόλμη. Αλλά ο τότε 31χρονος μελλοντικός πρίγκιπας φέρεται να απάτησε τη Μαντλίν με την Tόρα ΄Απστρομ Μπεργκ, μια 21χρονη φοιτήτρια φωτογραφίας στο Arts University College, κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής για σκι με φίλους.Η Μπεργκ, η οποία ήταν Νορβηγίδα σταρ του χάντμπολ μίλησε για την σχέση της στο νορβηγικό κουτσομπολίστικο περιοδικό Se Og Hor. Ισχυρίσθηκε πως γνωρίσθηκε με τον - παρ΄ολίγον πρίγκιπα- Τζόνας σε ένα σουηδικό χιονοδρομικό κέντρο όπου συναντήθηκαν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.«Είχα σχέση με τον αρραβωνιαστικό της Μαντλίν», είπε η Μπεργκ. «΄Ηρθε στο σπίτι μου με ένα ταξί στις τέσσερις το πρωί». Ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο εραστής της. «Αν το ήξερα, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Λυπάμαι για τη Mαντλίν που έχει έναν άπιστο άντρα», είπε.Για τρεις ημέρες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, το Παλάτι αρνούνταν να σχολιάσει. Στη συνέχεια, όμως, η Μαντλίν έβγαλε το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, επιβιβάστηκε σε μια πτήση για τις ΗΠΑ και με μια δήλωση επιβεβαίωσε ότι είχαν χωρίσει. «Αποφάσισαν ότι το καλύτερο για αυτούς είναι να τραβήξουν χωριστούς δρόμους», δήλωσε τότε το Παλάτι της Σουηδίας.