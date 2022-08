Απολαυστικές κινηματογραφικές βραδιές στο Star

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Δράση, γέλιο, αγωνία, λαμπεροί και αγαπημένοι πρωταγωνιστές, κάθε βράδυ στο αγαπημένο κανάλι των πιστών του ποιοτικού κινηματογράφου. Και μην ξεχνάτε. Φέτος το κανάλι έχει σχεδιάσει ένα ειδικό αφιέρωμα στον θρυλικό Πράκτορα 007, τον μοναδικό Τζέιμς Μποντ! Με μία ξεχωριστή αναδρομή από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα.17:00 ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΟΝΤ ΠΡΑΚΤΩΡ 007 : ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΟΝΟ (FOR YOUR EYES ONLY)Περιπέτεια βρετανικής παραγωγής 1981Διάρκεια: 122’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζον ΓκλενΠΑΙΖΟΥΝ: Ρότζερ Μουρ, Καρόλ Μπουκέ, Τοπόλ, Τζούλιαν ΓκλόβερΥΠΟΘΕΣΗ: Μετα τη βύθιση ένος πλοίου του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο δυναμικός και ακαταμάχητος πράκτωρ 007, Τζέιμς Μποντ, αναλαμβάνει να εντοπίσει μια συκευή υψηλής τεχνολογίας, υψίστης στρατιωτικής σημασίας, που έχει βυθιστεί στις ακτές της Ελλάδας. Στο ταξίδι του, ο Μποντ συναντάει τη Μελίνα, μία πανέμορφη κοπέλα, που ζητάει εκδίκηση για τη δολοφονία των αρχαιολόγων γονιών της. Ο Τζέιμς Μποντ αποφασίζει να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσουν μαζί τον Κολόμπο, έναν αδίστακτο εγκληματία... Η ταινία ήταν υποψήφια για βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι». Πρόκειται για τη 12η ταινία Τζέιμς Μποντ με το μεγαλυτερο μέρος των γυρισμάτων να έχουν πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα και τα Μετέωρα.Κωμωδία γαλλικής παραγωγής 1999Διάρκεια: 97’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κλοντ ΖιντίΠΑΙΖΟΥΝ: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Ρομπέρτο Μπενίνι, Λετίσια ΚάσταΥΠΟΘΕΣΗ: Το χωριό του Αστερίξ και του Οβελίξ είναι το τελευταίο «ελεύθερο» μέρος στον κόσμο, δηλαδή το μοναδικό μέρος, όπου δεν βρίσκεται κάτω από τον ρωμαϊκό ζυγό! Η αδυναμία του φοροεισπράκτορα Κλαύδιους Αδιάφθορους να συλλέξει τον φόρο υποτελείας από τους κατοίκους του χωριού, αναγκάζει τον ίδιο τον Καίσαρα να ταξιδέψει μέχρι εκεί για να μάθει την αιτία, που η περίφημη ρωμαϊκή πολεμική μηχανή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους ανυπότακτους γαλάτες.Το μυστικό είναι πως ο Πανοραμίξ, ο δρυίδης του χωριού, παρασκευάζει ένα μαγικό φίλτρο, που δίνει υπερφυσικές δυνάμεις στους συγχωριανούς του. Ανάμεσά τους είναι και ο Οβελίξ, ο πιο δυνατός απ’ όλους καθώς, όταν ήταν μικρός, είχε πέσει μέσα στη χύτρα με το φίλτρο. Με τη βοήθεια του Τούλιους Καταστρόφικους, ενός τετραπέρατου δολοπλόκου, οι Ρωμαίοι θα αποπειραθούν να συλλάβουν τον Οβελίξ και τον δρυίδη καθώς χωρίς αυτούς, το χωριό θα μείνει ανυπεράσπιστο. Όμως ο Αστερίξ και οι φίλοι του έχουν καταστρώσει τα δικά τους σχέδια...Περιπέτεια αμερικανικής και κινεζικής συμπαραγωγής 2016Διάρκεια: 99’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρένι ΧάρλινΠΑΙΖΟΥΝ: Τζάκι Τσαν, Τζόνι Νόξβιλ, Μπίνγκμπινγκ Φαν, Ιβ Τόρες, Γουίνστον ΤσάοΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Μπέρνι Τσαν, ντετέκτιβ του Χονγκ Κονγκ, κυνηγάει τον διαβόητο μεγαλοκακοποιό, Βίκτορ Γουόνγκ για περισσότερο από μία δεκαετία. Όταν η νεαρή ανιψιά του, η Σαμάνθα, βρίσκεται άσχημα μπλεγμένη με το οργανωμένο συνδικάτο εγκλήματος του Γουόνγκ, ο Μπέρνι δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναζητήσει τον μόνο άντρα, που μπορεί να τον βοηθήσει στη δύσκολη αποστολή του: τον φλύαρο τζογαδόρο, Κόνορ Γουάτς. Μια απίθανη περιπέτεια ξεκινάει για το αταίριαστο δίδυμο...17:10 ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΟΝΤ ΠΡΑΚΤΩΡ 007: ΖΗΣΕ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ (LIVE AND LET DIE)Περιπέτεια βρετανικής παραγωγής 1973Διάρκεια: 116'ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάι ΧάμιλτονΠΑΙΖΟΥΝ: Ρότζερ Μουρ, Γιάφετ Κότο, Τζέιν Σέιμουρ, Κλίφτον ΤζέιμςΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να ερευνήσει τους αιφνίδιους θανάτους τριών πρακτόρων. Και οι τρεις πράκτορες είχαν δύο κοινά σημεία: βρέθηκαν νεκροί την ίδια μέρα και ερευνούσαν υποθέσεις εμπορίου ναρκωτικών. Ο Τζέιμς Μποντ καταλήγει σε ένα μικρό κρατίδιο της Καραϊβικής, όπου ο δικτάτορας Κανάνγκα έχει στήσει μια τεράστια και εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών. Στόχος του Κανάνγκα είναι να εισάγει λαθραία στην Αμερική τόνους ναρκωτικών και ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να ανακαλύψει το κρησφύγετο του και να τον εξουδετερώσει…21:00 ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΑΚΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣΚωμωδία ελληνικής παραγωγής 1960.ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 78’ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης ΔαλιανίδηςΠΑΙΖΟΥΝ: Τζένη Καρέζη, Ντίνος Ηλιόπουλος, Διονύσης ΠαπαγιαννόπουλοςΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας ιδιότροπος βιομήχανος χάλυβα απολύει τον υπάλληλό του, τον ντροπαλό λογιστή Γρηγόρη. Όταν όμως διαπιστώνει ότι κατά λάθος ο Γρηγόρης έχει στην κατοχή του τα διπλά βιβλία της εταιρείας όλα αλλάζουν. Τρομοκρατημένος, μήπως ο Γρηγόρης αποκαλύψει κάπου την αλήθεια, ο βιομήχανος αναγκάζεται να τον ξαναπροσλάβει και μάλιστα βάζει την κακομαθημένη κόρη του Τζούλια, να του κάνει τα γλυκά μάτια και να παίξει μαζί του ένα ερωτικό παιχνίδι ώστε να πάρουν πίσω τα βιβλία. Όμως η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι πολύ διαφορετική, γιατί ο έρωτας δεν αργεί να έρθει, και τελικά «…αντί να φάει η γάτα το ψαράκι, το ψάρι τρώει την γατούλα π'αγαπώ...!»Η ταινία είναι διασκευή του θεατρικού έργου των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη.*** Η ταινία προβάλλεται επιχρωματισμένη22:50 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣΚωμωδία ελληνικής παραγωγής 2007Διάρκεια: 87’ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Παπανδρέου, Όλγα ΜαλέαΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Όλγα ΜαλέαΠΑΙΖΟΥΝ: Αντώνης Καφετζόπουλος, Ελένη Καστάνη, Tex Pardue, Μάνος Γαβράς, Τάσος Κωστής, Νίκος Ανδρεουλάκης, Γιώργος Κιμούλης, Εβελίνα ΠαπούλιαΥΠΟΘΕΣΗ: Ο μικρός γιος ενός διάσηµου πολιτικού πηγαίνει στην Κρήτη για να βαφτίσει το µωρό ενός υποψήφιου βουλευτή. Εκεί θα γίνει «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣ»... για το καλό της Δηµοκρατίας και την αγάπη του πατέρα του. Οι κωµικοτραγικές δοκιµασίες που περνά, αλλά και µια καινούρια φιλία, θα του αποκαλύψουν τον δικό του δρόµο για τη ζωή...Η ταινία είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου “Δέκα Μύθοι και μια Ιστορία” και συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο “Οι Άγιοι Πάντες”. Το βιβλίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και από το 1995 που οι εκδόσεις Καστανιώτης το πρωτοδημοσίευσαν, έχει κάνει 51 εκδόσεις και έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γερμανικά. Τα γυρίσματα «του σπιτιού του αρχηγού του κόμματος» έγιναν στη βίλα Γαλήνη στο Καστρί.