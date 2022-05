Μύκονος: Χορός εκατομμυρίων στα beach clubs για τους διάσημους djs

Ο Marco Carola θα είναι ένας από τους διάσημους DJs που θα ανεβαίνουν στα decks του «Pasha»

Είναι τέλη του περασμένου Ιουλίου γύρω στις 6 το απόγευμα, όταν μια παρέα πλούσιων Αμερικανών περνάει την είσοδο του «Principote» στον Πάνορμο και βλέπουν ένα μαγαζί να είναι κυριολεκτικά στον... αέρα: όλοι χορεύουν πάνω και κάτω από τα τραπέζια - μια εικόνα καθημερινή για όσους πηγαίνουν στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ενας από την παρέα ρωτάει ποιος διάσημος DJ κάνει αυτό τον χαμό.Οταν του απαντάνε ότι μουσική παίζει ο DJ του μαγαζιού και όχι κάποιο γνωστό όνομα, ο Αμερικανός εκπλήσσεται, ζητάει να κάτσει κάπου με τους φίλους του και ανοίγει σχεδόν αμέσως δύο Cristal. Eφυγε τελικά γύρω στις 10.30 έχοντας κάνει έναν λογαριασμό κοντά στα 20.000 ευρώ και δεν ήταν ο μόνος, αφού τα πάρτυ στο Νησί των Ανέμων είναι για πολλούς το Α και το Ω.Φέτος μάλιστα όλοι μιλάνε για έναν άτυπο πόλεμο των πάρτυ, αφού σχεδόν όλοι προσπαθούν κλείσουν καυτά ονόματα για να προσελκύσουν όσο το δυνατόν πιο πολλούς καλούς πελάτες. Αυτές τις ημέρες, λοιπόν, λαμβάνει χώρα ένας πυρετός διαπραγματεύσεων από επιχειρήσεις προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις συμφωνίες με τους... μάγους της ηλεκτρονικής μουσικής, κάποιοι εκ των οποίων θα βρεθούν στο νησί δύο και τρεις φορές μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα, κάποιες φορές είναι σίγουρο ότι τα δύο ή ακόμη και τρία πάρτυ που θα γίνονται σε διαφορετικά μαγαζιά θα συμπίπτουν και εκεί θα γίνονται και οι αναπόφευκτες συγκρίσεις.Στη Φτελιά, εκεί που για πολλούς υπήρχε η πιο cool και boho παραλία του νησιού, ολοκληρώνεται το «Ftelia by Pasha», το πρώτο κλαμπ των Ισπανών που εδώ και χρόνια ποθούσαν διακαώς να πατήσουν επιχειρηματικά στο κυκλαδονήσι. Το κάνουν τελικά φέτος φέρνοντας αέρα Ιμπιζα στη Μύκονο με το διάσημο κλαμπ που έχει το logo με τα δύο κεράσια και μια μεγάλη ιστορία στον χώρο του. Το πόσο σοβαρά παίρνουν την επένδυσή τους στη Μύκονο φαίνεται από το μπάτζετ που διέθεσαν για το νέο τους εγχείρημα, το οποίο αφορά τους διάσημους DJs που θα παρελάσουν από εκεί και ανέρχεται σε 1,8 εκατ. ευρώ. Παρόλο που η λίστα με τα περίπου 70 ονόματα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, έχουν διαρρεύσει μερικά, όπως οι Tale of Us, ο Solomun και ο Marco Carola, που θα ανεβαίνουν, μεταξύ άλλων, στα decks του «Pasha» κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.Οι Ισπανοί ποντάρουν πολύ στο νέο κλαμπ που αλλάζει σίγουρα τις ισορροπίες στο νησί, δεν μένουν όμως μόνο εκεί, αφού επιστρατεύουν γνωστά ονόματα και για το επίσης νέο «Lio Club» όσο και για το «Destino Hotel». Στο δεύτερο, που είναι κολλητά με το ομώνυμο καμπαρέ, θα εμφανιστούν πρώτος ο πολύς Felix Da Housecat και μέσα στο καλοκαίρι η σταθερή αξία David Morales και η εκρηκτική Layla Benitez. Κόρη του διάσημου John Benitez, γνωστού ως Jellybean, που έγραψε ιστορία ως DJ στο θρυλικό «Studio 54» της Νέας Υόρκης, η πανέμορφη Layla αποδείχτηκε άξιο τέκνο του μπαμπά. Εχει εμφανιστεί στην Ιμπιζα, στο Μαϊάμι, στην Τουλούμ και η μουσική της είναι ένα κράμα afro και deep house. Οσο για τον David Morales, τα λόγια -ειδικά για τους παλιότερους του clubbing- είναι περιττά.Μόνη ελληνική παρουσία κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όταν παραδοσιακά το νησί πλημμυρίζει από Ελληνες, θα είναι η Ελένη Φουρέιρα, που θα εμφανιστεί την Κυριακή 12 Ιουνίου. Απέναντι από το «Pasha» θα «βαράει», όπως είθισται να λένε, το «Alemagou», που εδώ και αρκετά χρόνια έχει χτίσει το δικό του ξεχωριστό προφίλ στη Μύκονο. Μόνο τυχαία δεν είναι το αγαπημένο στέκι της Ευγενίας Νιάρχου, που το επισκέπτεται συχνά για μπάνιο και φαγητό ή και για κάποιο από τα πάρτυ του. Φέτος ξεκινάει με δύο πάρτυ ανά εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, έχοντας κλείσει και αυτό πολύ καλά ονόματα, ανάμεσα στα οποία είναι και οι Tale of Us, ενώ ακούγεται ότι από τον Ιούλιο είναι πιθανόν να προσθέσουν άλλο ένα πάρτυ τη Δευτέρα.Ο συγκεκριμένος μήνας, άλλωστε, είναι κατά παράδοση ο καλύτερος εισπρακτικά της σεζόν για τη Μύκονο, με τους πιο δυνατούς πελάτες που δεν διστάζουν να χρεώσουν την κάρτα τους με 10.000 και 20.000 ευρώ προκειμένου να κρατήσουν ένα καλό τραπέζι σε ένα από διάσημα κλαμπ. Ο «Scorpios» είναι μια κατηγορία μόνος του, αφού τα Rituals, τα μουσικά events όταν πέφτει ο ήλιος, θεωρούνται γεγονός εξαιρετικό. Μάλιστα, έχει ήδη κλείσει το πρόγραμμά του μέχρι τον Σεπτέμβριο. Μετά το sunset, σετ με γνωστά ονόματα όπως ο Valeron και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή στα decks DJs όπως o Agoria και ο Eriberto Cruz θα ανεβάζουν τις εντάσεις για τους θαμώνες του «Scorpios».Λίγο πιο κάτω από τον «Scorpios», το «SantΑnna» θα μπει και φέτος στον πόλεμο των πάρτυ με διάφορα θεματικά events όπως τα Utopia Tuesdays, Chicas Picantes Thursdays, ενώ κάποιες ημέρες θα ανεβαίνουν στα decks μόνο γυναίκες residents DJs από την Αμερική. Το πιο θρυλικό όμως κλαμπ του νησιού είναι σίγουρα το «Cavo Paradiso» του Νίκου Δακτυλίδη, καρφωμένο πάνω στον βράχο, σε έναν λόφο πάνω από τη διάσημη παραλία του Paradise. Εχει ήδη κλείσει πάνω από 30 DJs μέχρι τον Αύγουστο και αναμένονται δυνατά ονόματα που συγκινούν τη νέα γενιά, ενώ δεν λείπουν και οι παλιές καραβάνες όπως η Nina Kraviz.To «Jackie O’», αγαπημένο σημείο συνάντησης της διαφορετικότητας, θα έχει τουλάχιστον δύο events την εβδομάδα με τίτλο «White Party» -το μπάτζετ είναι 200.000 ευρώ- και καλούς DJs, ενώ θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη και μια εμφάνιση της Aννας Βίσση, η οποία δίνει κάθε χρόνο ένα live στο γνωστό κλαμπ.Με βάση τα όσα ακούγονται για τη σεζόν, οι ουρές θα θυμίζουν αυτές του περσινού Ιουλίου, όταν ξεκίναγαν από το πάρκινγκ του «Scorpios» και έφταναν τα 3-4 χιλιόμετρα. Στέλεχος ξενοδοχείου που τηλεφώνησε σε μεγάλο κλαμπ για να κλείσει τραπέζι για πολύ καλό πελάτη αρχικά άκουσε ότι δεν υπήρχε τίποτε διαθέσιμο!Οταν είπε στον υπεύθυνο του κλαμπ ότι ο πελάτης είναι «καλός» και θα κλείσει το τραπέζι χρεώνοντας την κάρτα του με 20.000 ευρώ, η απάντηση που πήρε την άφησε άφωνη. Εκείνος τής είπε ότι είχε ήδη στην αναμονή έναν Αμερικανό που έδινε 30.000 και έναν Ισραηλινό που πρόσφερε 40.000 ευρώ για να το πάρει αυτός! Υπάρχουν όμως και τα beach clubs που δεν μπαίνουν στον χορό, όπως το «Nammos», το «Principote» και το «Solymar», επιλέγοντας να πορευτούν με in house DJs. Ούτως ή άλλως, και τα τρία έχουν χτίσει τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή συνδυάζοντας το φαγητό με το clubbing τις απογευματινές ώρες, με τους θαμώνες να παρτάρουν μέχρι το βράδυ.Προς το παρόν, δεν σκέφτονται να συμμετάσχουν σε αυτό τον άτυπο πόλεμο των πάρτυ, αν εξαιρέσουμε μερικώς το «Nammos» που θα φιλοξενήσει τον Βασίλη Τσιλιχρήστο για το καθιερωμένο «Made in Mykonos» τον Ιούλιο. Φέτος, εκτός από την καθιερωμένη πλέον εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, ακούγεται ότι οι Ζαννής Φραντζέσκος και Σάμι Ιμπραήμ προσπαθούν να κλείσουν ένα πολύ μεγάλο όνομα της διεθνούς μουσικής σκηνής.Εχουν ήδη γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες επαφές, όμως τίποτε δεν είναι σίγουρο ακόμη, ούτε βέβαια ανακοινώσιμο, ενώ οι ψίθυροι λένε ότι αναμένεται να σκάσει και τεράστιο γυναικείο όνομα της ξένης μουσικής σε πολύ γνωστό κλαμπ, χωρίς φυσικά τίποτε να θεωρείται δεδομένο.