Το Netflix παρουσίασε τις ταινίες που θα κυκλοφορήσουν το 2022

Όπως... υπόσχεται το δίκτυο, υπάρχει αρκετό υλικό που θα προκαλέσει γέλιο, κλάμα, αγωνία, χαρά, με ένα πρωτοκλασάτο καστ σε νέες ταινίες, που θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα, όλο τον χρόνο. Το Netflix κυκλοφόρησε σε ένα βίντεο, όλες τις πρωτότυπες ταινίες που αναμένουμε να δούμε εντός της χρονιάς.Όπως... υπόσχεται το δίκτυο, υπάρχει αρκετό υλικό που θα προκαλέσει γέλιο, κλάμα, αγωνία, χαρά, με ένα πρωτοκλασάτο καστ σε νέες ταινίες, που θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα, όλο τον χρόνο.

The Gray Man" με τον Ράιαν Γκόσλινγκ και τον Κρις Έβανς θα έχει καταιγιστική δράση, ενώ το "The Mothership" θα είναι μια επική sci-fi περιπέτεια με τη Knives Out 2" του Ράιαν Τζόνσον και τους Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Χένρι Κάβιλ στο sequel του Ενόλα Χολμς. Η ταινία "" με τον Ράιαν Γκόσλινγκ και τον Κρις Έβανς θα έχει καταιγιστική δράση, ενώ το "" θα είναι μια επική sci-fi περιπέτεια με τη Χάλι Μπέρι . Οι συνδρομητές θα επιστρέψουν στη σκηνή του εγκλήματος με τον Ντάνιελ Κρεγκ στο "" του Ράιαν Τζόνσον και τους Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Χένρι Κάβιλ στο sequel του

Η streaming υπηρεσία θα διαθέσει επίσης ταινίες με τον Άνταμ Σάντλερ (Hustle και Spaceman), τον Τζέιμι Φοξ (Day Shift και They Cloned Tyrone), με τα κωμικά δίδυμα Τζόνα Χιλ και Έντι Μέρφι (You People), Κέβιν Χαρτ και Μαρκ Γουόλμπεργκ (Me Time), αλλά ετοιμάζει κι ένα stop-motion ριγιούνιον με τους Τζόρνταν Πιλ και Κίγκαν-Μάικλ Κι (Wendell & Wild).

Η "Επιχείρηση Άνταμ" με τους Ράιαν Ρέινολντς, Τζένιφερ Γκάρνερ, Μαρκ Ράφαλο και Ζόι Σαλντάνα θα είναι μια οικογενειακή περιπέτεια, ενώ έπονται και αρκετές παιδικές ταινίες, όπως "Το Τέρας της Θάλασσας", το "Σλάμπερλαντ" με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα και το "The School for Good and Evil" με τις Σαρλίζ Θερόν και Κέρι Ουάσινγκτον.

Οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν αφού καταφθάνουν και φιλμ με πρωταγωνιστές του Κρίστιαν Μπέιλ, Τζον Μπογιέγκα, Τζέσικα Τσάστεϊν, Ντον Τσιντλ, Λίλι Κόλινς, Έμα Κόριν, Κόλμαν Ντομίνγκο, Άνταμ Ντράιβερ, Κόλιν Φερθ, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Χένρι Γκόλντινγκ, Ντακότα Τζόνσον, Μίλα Κούνις, Κουίν Λατίφα, Τζένιφερ Λόπεζ, Άντονι Μακί, Κάρι Μάλιγκαν, Τζακ Ο'Κόνελ, Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ, Τεγιόνα Πάρις, Τζέσι Πλέμονς, Φλόρενς Πιου, Νούμι Ραπάς, Έντι Ρεντμέιν, Κρις Ροκ, Τζέισον Σίγκελ και Ρέμπελ Γουίλσον.