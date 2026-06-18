Basket League: Βελτιωμένη πρόταση της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος

Η ΕΡΤ επανήλθε με νέα οικονομική πρόταση προκειμένου να κρατήσει τη Basket League στα κανάλια της και τα επόμενα χρόνια - Το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ αποφασίζει την Παρασκευή για ΕΡΤ ή ΣΚΑΪ