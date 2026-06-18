Basket League: Βελτιωμένη πρόταση της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος
Basket League: Βελτιωμένη πρόταση της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος
Η ΕΡΤ επανήλθε με νέα οικονομική πρόταση προκειμένου να κρατήσει τη Basket League στα κανάλια της και τα επόμενα χρόνια - Το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ αποφασίζει την Παρασκευή για ΕΡΤ ή ΣΚΑΪ
Η αγωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan Basket League καλά κρατεί.
Μια ημέρα μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης του ΣΚΑΪ στον ΕΣΑΚΕ για την εξαγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος μπάσκετ για τα δύο επόμενα χρόνια η ΕΡΤ επέστρεψε...
Το κρατικό μέσο αντέδρασε καταθέτοντας μια πολύ βελτιωμένη πρόταση για τα τηλεοπτικά που υπερβαίνει εκείνης του ΣΚΑΙ και οι ομάδες θα κληθούν να πάρουν την οριστική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (19/6).
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΡΤ δίνει 6.250.000 εκατ. ευρώ για την επόμενη σεζόν και 7.200.000 εκατ. για την περίοδο 2027-28.
Η εξέλιξη αυτή δείχνει την δυναμική τροχιά εκτόξευσης στην οποία βρίσκεται το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL και την αξιοσημείωτη αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος, αποτέλεσμα και της μεγάλης επένδυσης που γίνεται πλέον στο ελληνικό μπάσκετ και ξεπερνά κάθε άλλη σεζόν στην ιστορία του σπορ.
ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
Μια ημέρα μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης του ΣΚΑΪ στον ΕΣΑΚΕ για την εξαγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος μπάσκετ για τα δύο επόμενα χρόνια η ΕΡΤ επέστρεψε...
Το κρατικό μέσο αντέδρασε καταθέτοντας μια πολύ βελτιωμένη πρόταση για τα τηλεοπτικά που υπερβαίνει εκείνης του ΣΚΑΙ και οι ομάδες θα κληθούν να πάρουν την οριστική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (19/6).
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΡΤ δίνει 6.250.000 εκατ. ευρώ για την επόμενη σεζόν και 7.200.000 εκατ. για την περίοδο 2027-28.
Η εξέλιξη αυτή δείχνει την δυναμική τροχιά εκτόξευσης στην οποία βρίσκεται το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL και την αξιοσημείωτη αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος, αποτέλεσμα και της μεγάλης επένδυσης που γίνεται πλέον στο ελληνικό μπάσκετ και ξεπερνά κάθε άλλη σεζόν στην ιστορία του σπορ.
ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
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