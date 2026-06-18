Νεκρό 11χρονο αγόρι που έκανε ποδήλατο και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο στην Ιταλία
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Ιταλία Απορριμματοφόρο Τροχαίο

Νεκρό 11χρονο αγόρι που έκανε ποδήλατο και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο στην Ιταλία

Μία γυναίκα που είδε τη σύγκρουση υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λόγω του σοκ

Νεκρό 11χρονο αγόρι που έκανε ποδήλατο και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο στην Ιταλία
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Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου στη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, όπου ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με απορριμματοφόρο.

Το παιδί βρισκόταν πάνω στο ποδήλατό του στην περιοχή Λούνγκο Κροστόλο της πόλης, όταν, λίγο μετά τις 14:00, παρασύρθηκε από το απορριμματοφόρο. Μαζί του βρίσκονταν ακόμη δύο παιδιά, τα οποία επίσης επέβαιναν σε ποδήλατα, χωρίς ωστόσο να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, ενώ ένας υγειονομικός υπάλληλος που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και προσπάθειες ανάνηψης.



Το 11χρονο αγόρι μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Arcispedale Santa Maria Nuova, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς σημεία ζωής.

Η τοπική αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, προκειμένου να ανακατασκευάσει την ακριβή πορεία των γεγονότων και να διαπιστώσει τυχόν ευθύνες.

Ο θάνατος του παιδιού προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Η δημοτική σύμβουλος Κινητικότητας της Ρέτζιο Εμίλια, Καρλότα Μπονβιτσίνι, σχολίασε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το περιστατικό αποτελεί «μια συλλογική τραγωδία» και κάλεσε σε προβληματισμό για την οδική ασφάλεια και τη συμπεριφορά όλων στους δρόμους.

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Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μία γυναίκα που είδε τη σύγκρουση υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λόγω του σοκ και χρειάστηκε επίσης τη βοήθεια των διασωστών.

Το 11χρονο αγόρι, Ιταλός υπήκοος, είχε μόλις ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο.
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