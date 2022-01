Cancel_Influencers: Οι νέοι βαρόνοι των (social) media- Δείτε βίντεο

Ιωάννα Τούνη / 904.000 followers

Είναι η νέα καθεστηκυία τάξη, οι πατρίκιοι του metaverse, οι -για κάποιον εντελώς ακατανόητο στον μέσο κοινό νου- επιδραστικοί της εποχής, οι άνθρωποι που με τα καμώματά τους ορίζουν τη δημόσια συζήτηση, έχουν θέση και λόγο επί παντός του επιστητού και εν πολλοίς διαμορφώνουν τη mainstream άποψη που διακινείται ως θέσφατο στα κοινωνικά δίκτυα. Μοιράζουν αφειδώς δώρα στους χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια followers τους, τόσα πολλά που θα έκαναν ακόμα και τον γαλαντόμο και ανοιχτοχέρη Ανδρέα Μικρούτσικο την εποχή του τηλεπαιχνιδιού «Το Μεγάλο Παζάρι» να μοιάζει με ψιλικατζή της γειτονιάς. Είναι και οι νέας κοπής εργαζόμενοι που με ένα σύντομο Instagram story, με μια αυθόρμητη ή συχνά μια στρατηγικά μελετημένη ανάρτηση, ακόμα και με ένα νεύμα τους -αρκεί φυσικά να το δημοσιοποιήσουν στα κοινωνικά δίκτυά τους-, μπορούν να κερδίζουν σε έναν μήνα όσα ο μέσος εργαζόμενος βγάζει δουλεύοντας 40 ώρες τη βδομάδα για έναν χρόνο.Είναι οι, εκείνοι που έχουν υποκαταστήσει με αξιώσεις τους αλλοτινούς, χιλιοτραγουδισμένους βαρόνους των media που άκμασαν στα 90s και στα πρώιμα 00s. Αν δηλαδή τις προηγούμενες δεκαετίες διαμόρφωναν την κοινή γνώμη (με ό,τι σημαίνει αυτό) η Βλάχου της «Καθημερινής», ο Λαμπράκης του ΔΟΛ ή ο συνδυασμός επιχειρηματιών και εκδοτών του MEGA, σήμερα μιλάμε για κάποιον Κοψιάλη, για έναν Χταπόδια, την κυρία Τούνη... και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις! Σημεία των καιρών ή μη, έτσι ή έστω κάπως έτσι είναι τα πράγματα.Ναι, είναι τωόντι εντυπωσιακό πώς έχουμε εμπιστευτεί τις ζωές μας -από τη διαμόρφωση γνώμης μέχρι τα καθημερινά θέματα που συζητάμε- σε ανθρώπους οι οποίοι συχνά δυσκολεύονται να συντάξουν μια ολόκληρη πρόταση και να βάλουν τη μία λέξη δίπλα στην άλλη, χωρίς να ρίξουν σε βαθιά κατάθλιψη τον Μπαμπινιώτη - για σημεία στίξης ούτε λόγος, άλλωστε αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα στη διαμεσολαβημένη μέσω κοινωνικών δικτύων επικοινωνία.Σημασία όμως έχει τελικά ότι οι influencers , οι σκληροπυρηνικοί, οι «ορθόδοξοι», εκείνοι που δεν έχουν άλλον επαγγελματικό προσδιορισμό και άλλο χειροπιαστό αντικείμενο εργασίας πέρα από το να καταλαμβάνουν διαδικτυακό χώρο μηρυκάζοντας τις αποψάρες τους και ανατροφοδοτώντας ακάματα το εγώ τους, δεν ζουν πια απλώς ανάμεσά μας, αλλά καταλαμβάνουν ένα γενναίο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πικρό να το παραδεχτεί κανείς, αλλά συχνά ακόμα και τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης ασθμαίνουν στο κατόπι τους ή γίνονται ουρά τους προκειμένου να διατηρήσουν ένα κάποιο άλλοθι μοντερνιάς και συγχρονισμού με την εποχή.Η Ιωάννα Τούνη, με τους 904.000 followers στο Instagram, είναι ένα πρώτης τάξεως case study γι’ αυτή την εδραιωμένη πια κάστα των «επιδραστικών». Σχεδόν δεν υπάρχει μέρα που το όνομά της δεν φιγουράρει στα διαδικτυακά viral. Αρκεί μια φωτογραφία της, ένα story με το έτερον ήμισύ της, το στήθος, οι γλουτοί ή ένα στιγμιότυπο από τη μονότονα αψεγάδιαστη καλοπέρασή της, για να αναδειχθεί στον αφρό της ειδησεογραφίας.Η δυναμική της είναι τόση και τέτοια ώστε πλέον μπορεί ακόμα και να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από ένα μείζον ζήτημα, όπως η περίπτωση της Γεωργίας Μπίκα που κατήγγειλε τον βιασμό της, σε ένα έλασσον, αποκαλύπτοντας δηλαδή στα καλά του καθουμένου το όνομα του άνδρα που διέρρευσε το περίφημο πια sex tape με πρωταγωνίστρια την ίδια την influencer. Φυσικά η ανθρώπινη φτιάξη είναι τέτοια που αμέσως όλοι στράφηκαν στη σκανδαλοθηρική τροφή που έδωσε η Τούνη, ωστόσο -ευτυχώς- φαίνεται πως δεν κατάφερε να υποσκελίσει τη σημαντικότητα της καταγγελίας της 24χρονης γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη.Σε κάθε περίπτωση, η influencer που εκκολάφθηκε πάλαι ποτέ στο reality show «My Style Rocks» του ΣΚΑΪ και γιγαντώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δεν άφησε ατάιστες τις τίγρεις της αυτοαναφορικότητάς της. Αν το φθινόπωρο του 2017, όταν η Ιωάννα Τούνη έπαιρνε το τηλεοπτικό βάπτισμα του πυρός ως εκκολαπτόμενη fashionista, υποστήριζε κανείς πως πέντε χρόνια αργότερα το ίδιο πρόσωπο θα διέθετε όχι μόνο ουρανομήκη απήχηση, αλλά και τρόπο να παρεισφρέει σε κάθε χαραμάδα της επικαιρότητας, θα κατηγορούνταν ως φαιδρός ή ίσως δυστοπικός.Η Τούνη είχε τότε ακροατήριο μόλις 136.000 followers στο Instagram, ό,τι είχε δημιουργήσει τη δική της εταιρεία ρούχων και δήλωνε πως ο ανθρωπότυπος της γυναίκας-γλάστρας είχε προ πολλού φύγει από τη μόδα. Fast forward στο σήμερα. Η Θεσσαλονικιά απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος έχει αυξήσει σχεδόν 800% το σοσιαλμιντιακό ποίμνιό της, ενώ, όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος» τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, αμείβεται με 1.200 ευρώ για την τοποθέτηση προϊόντος σε ένα post και ένα story στο Instagram, χρεώνει 350 ευρώ για κάθε story ξεχωριστά, ενώ το swipe up τιμολογείται με ένα επιπλέον 50 ευρώ.Είναι αναντίρρητα εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο η Τούνη μετασχημάτισε την παρουσία της σε ένα παρωχημένο reality show με σοσιαλμιντιακή απήχηση και μάλιστα με οικονομικό αντίκρισμα, όπως είναι αναμφίβολα γενναία η κίνησή της να μιλήσει de profundis για το sex tape της, το οποίο διακινούνταν στο Διαδίκτυο χωρίς τη θέληση και τη συγκατάθεσή της. Ωστόσο, τα παραπάνω δεν της εξασφαλίζουν ότι η γνώμη της σώνει και ντε για οποιοδήποτε σημαντικό ή ασήμαντο θέμα οφείλει να ενδιαφέρει ή να λαμβάνεται στα σοβαρά υπόψη.Οπως, ας πούμε, για το ωράριο των εστιατορίων στους Παξούς ή για τις χρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών για το υπέρβαρο στις βαλίτσες της. Πάντως, μολονότι έχει πρωταγωνιστήσει πολλές φορές σε ανάλογα υποσκάνδαλα και έχει βρεθεί συχνά στις παρυφές του εσχάτως προσφιλούς #Cancel των κοινωνικών δικτύων, το ποίμνιο των followers της παραμένει αδιάσπαστο. Φαίνεται πως το κοινό στο οποίο απευθύνεται μπορεί να της συγχωρήσει τα πάντα -τη φλυαρία, την προπέτεια, την αυτοαναφορικότητα, ακόμα και την κακομαθημενιά- για να πάρει μέρος σε κάποιο από τα giveaways της.Ναι, οι influencers έχουν προ πολλού αντικαταστήσει το τηλεμάρκετινγκ και έχουν γίνει πρώτης τάξεως πλασιέ όλων των λογιών και των ειδών των προϊόντων. Μην κοιτάτε που καμώνονται τους πολύ σπουδαίους. Στην πραγματικότητα, κάνουν ό,τι οι αλλοτινοί πλασιέ της Avon και της Tupperware. Προσφέρουν υπολογιστές, κινητά, ρούχα, παπούτσια και ό,τι βάλει ο νους του διψασμένου για δώρα (ήτοι για τζάμπα) κοινού θνητού. Βέβαια στην περίπτωση του Αλέξανδρου Κοψιάλη αποδεικνύεται πως ο ουρανός είναι το όριο για την ινσταγκραμική δωροθεσία.Ο YouTuber με τους 476.000 followers στην πλατφόρμα που τον ανέδειξε και τους 1.200.000 followers στο Instagram (υπολείπεται μόλις 100.000 από την Ελένη Μενεγάκη) αποφάσισε να «τερματίσει» τα giveaways. Στις 4 Μαρτίου επρόκειτο να κληρώσει σε Instagram Live ένα πλήρως εξοπλισμένο σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με προνομιακή θέα στον Παρθενώνα. Στη ναυαρχίδα των giveaways το οποίο διοργάνωνε σε συνεργασία με εταιρεία real estate συμμετείχαν και οι αδελφοί Αντετοκούνμπο, οι οποίοι διαχώρισαν τη θέση τους δηλώνοντας ότι θα κληρώσουν το σπίτι χωρίς τη συνεργασία του Κοψιάλη.Τόσο το μέγεθος του δώρου όσο και η σύμπραξη με τη μάλλον πιο αγαπητή οικογένεια στην Ελλάδα προσέφεραν στον 29χρονο social media influencer τον τίτλο του «βασιλιά των κοινωνικών δικτύων». Από προχθές, την Παρασκευή το βράδυ, όμως, κηρύχθηκε έκπτωτος αφού στον λογαριασμό των Antetokounbros στο Instagram ανέβηκε το εξής σχόλιο: «Από εδώ και στο εξής το GiveAway για το σπίτι στην Αθήνα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπόθεση των Antetokounbros. Οι ως τώρα συμμετοχές θα παραμείνουν ενεργές. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για τον τρόπο συμμετοχής στον διαγωνισμό μέσα από τις πλατφόρμες μας και για την ημερομηνία της κλήρωσης. Να είστε όλοι καλά! Καλή επιτυχία!».Ο Κοψιάλης, στα διαδικτυακά βίντεό του έχει φιλοξενήσει όλα τα υβρίδια διασημοτήτων - από την Ανθή Σαλαγκούδη μέχρι τον Τάσο Ποτσέπη (βλ. «Αγάπη μόνο»). Μετά την ανακοίνωση του ματαιωμένου πια, αλλά φαραωνικού giveaway, ο influencer διακινδύνευσε την έξωθεν καλή σοσιαλμιντιακή μαρτυρία του, στοχοποιούμενος και αυτός με τη σειρά του από το #Cancel_Influencers. Η απόφασή του να στηρίξει κάποιον που υποτίθεται ότι ενεπλάκη στην υπόθεση βιασμού της Θεσσαλονίκης πλημμύρισε με οργή θιασώτες μα και haters του, οι οποίοι τον αποδόμησαν με κάθε δυνατό τρόπο και τον κατηγόρησαν για «ξέπλυμα».Επίσης ανέσυραν παλαιότερα ομοφοβικά και σεξιστικά σχόλιά του. Ο λαός λέει πως όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες. Η περίπτωση του Κοψιάλη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επαλήθευση, αφού στα χρόνια που διέπρεπε ως επιδραστικός έθρεψε το κοινό του με περίσσευμα λαϊκισμού, συχνά χοντροκομμένο και διόλου πολιτικώς ορθό χιούμορ και έδωσε το παράδειγμα του πώς μπορείς να κρίνεις και να σχολιάζεις τα πάντα αρκεί να έχεις βήμα - ποιος ασχολείται με τα επιχειρήματα;Πάντως, η εμπλοκή του στο #Cancel θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως τεκμήριο της επιτυχίας του. Πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότεροι από όσους τον ψέγουν αλλά και από εκείνους που τον αποθεώνουν θα προσπερνούσαν τον τότε πωλητή καταστήματος λιανικής στη Νέα Σμύρνη. Πλέον μέσα από τα σχολιαστικά βίντεο, την τοποθέτηση προϊόντος και τα αστεία (συχνά σε βαθμό χοντροκοπιάς) στιγμιότυπα που αναρτά κατάφερε να είναι τόσο σημαντικός ώστε να αποδομείται δημόσια, αφού προηγουμένως έχει παρέμβει στον δημόσιο διάλογο και μάλιστα για ένα ζήτημα τόσο κρίσιμο όσο η καταγγελία του βιασμού μιας γυναίκας.Εχέγγυο της επιτυχίας του είναι το δίχως άλλο και το γεγονός ότι η σχέση του με τη Σοφία Φυρού -αλλοτινό κορίτσι του Ηλία Βρεττού- έλαβε δάφνες δημοσιότητας από τον ηλεκτρονικό Τύπο, όπως άλλωστε και η γέννηση του γιου τους πέρυσι τον Φεβρουάριο - παρεμπιπτόντως, είναι φτυστός ο πατέρας του.Δίπλα στον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα ή αλλιώς ο Dr Χταπόδιας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως κωμικός στο YouTube και συνεχίζει να υπνωτίζει τα πλήθη με τα γυμνασιακού (και βγάλε) τύπου και συχνά ακαλαίσθητα αστεία του. Αλλά ποιος είπε ότι στα κοινωνικά δίκτυα μπαίνει κανείς για να ανταμώσει τη διανόηση και την υψηλή αισθητική;Ο Παντελής, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, που πέρασε μάλιστα ένα φεγγάρι και από την τηλεόραση ως συνεργάτης του ευρωβουλευτή/τηλεπαρουσιαστή/κονφερασιέ Αλέξη Γεωργούλη στο τηλεπαιχνίδι «Joker», ακολουθείται από 298.000 άτομα και το ζει πουλώντας καφρίλα με το καντάρι. Στην πρώτη καραντίνα το social distancing του διασταυρώθηκε με εκείνο της Στέλλας Μιζεράκη, απόφοιτης του αλήστου μνήμης reality «Power of Love», και οι δυο τους δήλωναν τότε ζευγάρι - φυσικά, με το ανάλογο instagram official. Ο Χταπόδιας και ο Κοψιάλης συχνά ενώνουν τις δυνάμεις τους επιβεβαιώνοντας πως στο παράλληλο σύμπαν των κοινωνικών δικτύων το ’να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο την επιδραστικότητα.Αν Κοψιάλης και Χταπόδιας έχουν κάνει καριέρα στα social media με τη φατσάρα και την αποψάρα τους, η Σούλα Γκλάμορους χρησιμοποιεί ως όχημα την ανωνυμία της, η οποία είναι εκ των ων ουκ άνευ συστατικό του μύθου της. Αγνό παρθένο κουτσομπολιό της πιο χαμηλής υποστάθμης, αμήχανα ειλικρινή Q&A με τους followers της, σχολιασμός και κριτική, μια ιδέα κοινωνικού ακτιβισμού από το πανέρι, και από δίπλα ντουζίνες giveaways έθρεψαν τόσο τη φήμη της Σουλάρας, όπως την αποκαλούν οι groupies, ώστε έφτασε τον περασμένο Σεπτέμβριο να διαθέτει σχεδόν 500.000 followers.Ηταν μια κομβική στιγμή, αφού τότε το προφίλ της απενεργοποιήθηκε προκαλώντας χίλιες δυο εικασίες, ενώ η ομιχλώδης περσόνα των κοινωνικών δικτύων επανήλθε λίγες εβδομάδες αργότερα στο ινσταγκραμικό μετερίζι λανσάροντας νέο προφίλ. Η Σούλα που διακηρύττει ότι προτιμά να είναι ντίβα παρά «βασικιά» -για να καταλαβαινόμαστε, ως επιτομή της «βασικιάς» έχει περιγράψει τη Μαίρη Συνατσάκη- έχει καταφέρει να κρατήσει την ταυτότητά της επτασφράγιστο μυστικό. Πάντως, η επικρατούσα θεωρία θέλει πίσω από το προφίλ με την τόσο κακή και παρωχημένη αισθητική, που τελικά καταντά ακροθιγώς ενδιαφέρουσα, να κρύβεται μια ομάδα ανθρώπων και όχι ένας και μόνο χρήστης. Επειτα πάντως από την ολική επαναφορά της στο Instagram διαθέτει μόλις 145.000 χρήστες, έχοντας απολέσει το πρότερο momentum της. «Influencer των φτωχών».Υπολογίσιμο είναι το δίχως άλλο το ινφλουενσιλίκι της Σούπερ Κικής. Αν και έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τη θυελλώδη, όπως εκ των υστέρων αποδείχτηκε, εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η κατά δήλωσή της «influencer των φτωχών» είχε ξεκινήσει να χτίζει τον μύθο της προτού ανταμώσει με τη μικρή οθόνη. Σήμερα με μερικά κλικ απευθύνεται σε ένα κοινό 284.000 followers, ενώ μετράει τόσο ώστε να προσφέρει μέχρι και 10.000 ευρώ μετρητά μέσα από giveaways στο κοινό της.Η 29χρονη, η οποία έχει αφηγηθεί με ειλικρίνεια το δύσκολο παρελθόν της και έχει μιλήσει τόσο για την ενδοοικογενειακή βία που δέχτηκε όσο και την εξάρτησή της από τις ναρκωτικές ουσίες και την εμπειρία της φυλακής, είναι μάλλον η πιο οργανωμένη από τους ντόπιους επιδραστικούς, έχοντας μέχρι στιγμής στο παλμαρέ της το δικό της podcast, ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο αλλά και το δικό της merchandise με Τ-shirts και καπέλα - με logo τόσο αναιδή όσο θα περίμενε κανείς από την αθυρόστομη σε βαθμό παρεξήγησης stand up comedian. Φυσικά, όποια μιντιακή πέτρα κι αν σηκώσεις πλέον από κάτω θα βρεις τη Σούπερ Κική.Το ίδιο συμβαίνει εσχάτως και με τον Ηλία Γκιώνη, κατά ινσταγκραμικό κόσμο Μικρό Πριγκιπάκο. Βέβαια, ο νεαρός ακτιβιστής, το όνομα του οποίου βρέθηκε εσχάτως στα χείλη όλων χάρη στην αποκάλυψη της υπόθεσης των εκδικητικών πορνογραφικών βίντεο με πρωταγωνιστή τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, είναι από μόνος του ένα υβρίδιο επιδραστικού. Δεν ανήκει στη φυλή εκείνων που σπάνε κούφια πλάκα, μοιράζονται την αποψάρα ή προβάλλουν τα σωματικά κάλλη τους σπάζοντας τη μονοτονία και με μερικά giveaways.Ο Γκιώνης, αλλοτινός συγκάτοικος του Ζακ Κωστόπουλου και γνωστός στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και για την drag περσόνα της Ginger Ela, έχει επιλέξει να αξιοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα ως πεδίο για την κοινωνική δράση του, η οποία παρά τη νεαρή ηλικία του είναι πυκνή. Στα 17 του χρόνια αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί από την Καλαμάτα στην Αθήνα, μετά το δημόσιο coming out του σε τοπικό περιοδικό.Οπως έχει πει, ο πατέρας του τον έδιωξε από το σπίτι. Σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει δεχτεί, αλλά και για το γεγονός ότι έχει να συναντήσει διά ζώσης τη μητέρα του από την ηλικία των 5 ετών. Τα προσωπικά βιώματά του φαίνεται πως έχουν ορίσει τον τρόπο που έχει επιλέξει να πορεύεται στην αληθινή ζωή, αλλά και στην παράλληλη, εκείνη των κοινωνικών δικτύων.Οι followers του πλησιάζουν πια τους 100.000 και η φωνή του είναι αδιαμφισβήτητα χρήσιμη. Από την άλλη, είναι μάλλον περίεργο, σίγουρα καινούριο και ξεκάθαρα προβληματικό οι θεσμοί μιας Πολιτείας να υποκαθίστανται από τους κατά καιρούς ηγεμόνες των κοινωνικών δικτύων. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα αποκλειστικά των influencers, αλλά ακριβοδίκαια επιμερισμένο με την κοινωνία, που όχι μόνο τους αναδεικνύει, αλλά και μοιάζει να τους προσφέρει λευκή επιταγή.