Η συναυλία «Panik Concert by Xiaomi - 10 Years Celebration» έρχεται στο ΜΕGA

Η λαμπερή all-star συναυλίαγια τα 10 χρόνια της δισκογραφικής εταιρείαςέρχεται το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στις 22:00, αποκλειστικά στο. Τη βραδιά παρουσιάζει ηΣτο, που πραγματοποιήθηκε στο, 30 καλλιτέχνες από το δυναμικό τηςερμηνεύουν μεγάλες επιτυχίες τους σε πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, με τη συνοδεία 60 μουσικών της συμφωνικής ορχήστραςυπό την καλλιτεχνική διεύθυνση τουκαι ηπαρουσιάζουν το backstage της συναυλίας, με μοναδικές συνεντεύξεις των καλλιτεχνών αμέσως μετά τα acts τους.και- «Μια Ζωγραφιά»- «Το Κύμα», «Ένα Λεπτό» με τον Δημήτρη Μπάση και «Είμαι Αλλού»- «Όλοι Μου Λένε»- «Εγώ»- «Σ’ Αγάπησα» και «Δε Φοβήθηκα»- «Τι Φοβάσαι»- «El Diablo»- «Κιβωτός» και «Ατόφιο Χρυσάφι»- «Φώναξέ Με» Ελένη Φουρέιρα - «Μπορεί» και «Fuego»- «Σε Δυο Μόνο Μάτια»με τουςκαι- Αφιέρωμα στονμε τα τραγούδια «Χαρταετοί», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα» και «Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρό Μου»- «Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια»- «Αθήνα Μου», «Τελικά» με τον Rack και «Μόλις Χθες»- «You Will Never Know»- «Η Ζωή Αλλιώς» και «Όταν Σε Ρωτήσανε»- «Όμορφη Ζωή»- «Δεν Με Θέλουν»- «Μόνος Μου» και «Περνάς Καλά» με τονκαι- «Party All The Time»- «Ξανά Μανά», «Κι Όμως Δεν Τελειώνει», «Δώδεκα» και «Χρόνια Πολλά» με τιςκαιγιορτάζει τα δέκατα γενέθλιά της σε μία βραδιά γεμάτη μουσική και αγαπημένους καλλιτέχνες, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στις 22:00, αποκλειστικά στο MEGA.Παρουσιάζει ηΣάββατο 18 Δεκεμβίου, στις 22:00, αποκλειστικά στο MEGAΕπιμέλεια Παραγωγής: Mad TV