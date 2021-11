Μοντέλα, στάρλετ, μαθητευόμενοι μάγειρες και λοιποί... μικροί ήρωες της κλειδαρότρυπας είναι οι νέοι σταρ της TV

Η πρόσκληση που έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία πριν από λίγες ημέρες αφορούσε μια συνάντηση γνωριμίας με την παρουσιάστρια της νέας εκπομπής του OPEN «Glam Wars», Κάτια Ταραμπάνκο. Τη γνωστή και μη εξαιρετέα νικήτρια του «Greece’s Next Top Model» πριν από μερικά χρόνια. Εκτός από την εκθαμβωτική εμφάνισή της, η Κάτια είχε πολλούς λόγους για να εντυπωσιάσει το φιλοθέαμον κοινό εκείνη τη σεζόν.Μια εκρηκτική συμπεριφορά εντός του ριάλιτι μόδας, στα όρια του κατακριτέου, μια περιπετειώδης προσωπική ζωή και σίγουρα κάτι που ίσως δεν αντιλήφθηκαν όλοι εξαρχής, ένα καλά οργανωμένο σχέδιο τηλεοπτικής αποκατάστασης. Μοντέλο με προδιαγραφές διεθνούς καριέρας, όπως υποσχόταν ο απατηλός τίτλος, σίγουρα δεν έγινε, αλλά από το να ταξιδεύει ανά τον κόσμο με μια βαλίτσα στο χέρι και πενιχρές αμοιβές εξυπακούεται ότι η τηλεοπτική πόρτα που της άνοιξε είναι καλύτερη. Θα αναρωτηθεί φυσικά κάποιος, κάτοικος του πλανήτη της λογικής, με ποια προσόντα έγινε η Ταραμπάνκο παρουσιάστρια, τη στιγμή μάλιστα που για να γίνεις πανελίστρια στο σύμπαν της φαιδρής και ιμιτασιόν ψυχαγωγίας που εσχάτως μπολιάζεται με ψήγματα άγαρμπου τσαλαβουτήματος στην ενημέρωση, πρέπει τουλάχιστον να περάσεις από την τηλεοπτική μέγγενη σκληρών συμπεριφορών και ταπεινωτικών απορρίψεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.Η περίπτωση της Ταραμπάνκο είναι απλώς μία από τις δεκάδες που έρχονται να επιβεβαιώσουν έναν κανόνα που ισχύει και ενισχύεται στο πέρασμα του χρόνου και θέλει συμμετέχοντες και νικητέςνα συνιστούν κορυφαίες επιλογές στη λίστα επιθυμιών καναλιών και παραγωγών για τη στελέχωση εκπομπών σε θέσεις που αφορούν από την κορυφή ως τη βάση της πυραμίδας. Η ανατριχιαστική περιγραφή της θεωρίας του Μεγάλου Αδελφού και της παρατήρησης συμπεριφορών λόγω εγκλεισμού από τον Τζορτζ Οργουελ πριν από μερικές δεκαετίες ίσως κάποτε φάνταζε σενάριο τρόμου, σήμερα όμως είναι στοιχείο βιογραφικού για τηλεοπτική καριέρα.

Κωνσταντίνος Βασσάλος

Χαμογέλα και πάλι / mega

Εχοντας αποφοιτήσει από το «Survivor», συνεχίζει την τηλεοπτική του καριέρα ως συμπαρουσιαστής της Σίσσυς Χρηστίδου. Στη φωτογραφία με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Ο αναθεματισμός των ριάλιτι σε επίπεδο περιεχομένου και προσώπων έχει πλέον αποδυναμωθεί και το «στίγμα» με το μαγικό ραβδί της επαγγελματικής αποκατάστασης και της πορείας στα μονοπάτια της δημοφιλίας και του «τζάμπα» απλώς εξαφανίστηκε στην καλύτερη των περιπτώσεων ή μεταμορφώθηκε σε παράσημο σε μια λιγότερο καλύτερη εκδοχή. Είναι μεγάλο το ποσοστό των τηλεοπτικών πρωταγωνιστών με καταγωγή από όλων των ειδών τα ριάλιτι και βαδίζει παράλληλα με την αυξητική τάση που παρατηρείται στις αιτήσεις συμμετοχών την τελευταία τριετία.Τα τέσσερα μεγάλα ριάλιτι «Big Brother», «Greece’s Next Top Model», «Survivor», «MasterChef» εμφανίζουν ποσοστό αύξησης 25% στις συμμετοχές και σπάνε τα ρεκόρ κάθε νέα σεζόν: 13.000 για το σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού», πάνω από 20.000 για τον οίκο του μόντελινγκ, ενώ ήδη τα δύο μεγαλύτερα σπάνε κάθε ρεκόρ του παρελθόντος, με τις αιτήσεις συμμετοχής ακόμη ανοιχτές.

Ιωάννα Τούνη

«Just the 2 of us» / ALPHA

Εκ των μακροβιότερων αποφοίτων του είδους, επιχειρεί φέτος να εντυπωσιάσει κριτές και μερίδα του τηλεοπτικού κοινού με τις φωνητικές της ικανότητες

Ισως τελικά να πρέπει να διδάσκεται ως πτυχή στο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού η συμμετοχή στα ριάλιτι. Αλλά και στα μαθήματα τηλεπαρουσίασης οι περισσότεροι πλέον βούτηξαν το δάχτυλο στο βάζο, με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης να έχουν καθίσει τουλάχιστον για μία σεζόν στην καρέκλα της παρουσίασης όπως οι: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βίκυ Καγιά, Τατιάνα Στεφανίδου, Ανδρέας Μικρούτσικος, Ναταλία Γερμανού, Σοφία Αλιμπέρτη, Χρήστος Φερεντίνος, Γιάννης Αϊβάζης, Θέμης Γεωργαντάς, Ρούλα Κορομηλά, Πέτρος Κωστόπουλος, Μπέττυ Μαγγίρα, Ελένη Φουρέιρα, Γιώργος Λιανός, Μαρία Μπεκατώρου, Σάκης Τανιμανίδης.Φυσικά από τα ριάλιτι ως παίκτες έχουν περάσει και παρουσιαστές και ηθοποιοί όπως οι Θανάσης Πάτρας, Στράτος Τζώρτζογλου, Γιάννης Σπαλιάρας, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Δημήτρης Αλεξάνδρου, Νίκος Αναδιώτης, Μαντώ Γαστεράτου, Αποστολία Ζώη, Χρήστος Χολίδης, Γιώργος Μαυρίδης, Μάνος Πίντζης, Χριστίνα Κολέτσα, αλλά και αθλητές όπως οι Μιχάλης Ζαμπίδης, Βασιλική Μιλλούση, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Κατερίνα Δαλάκα.Η Κάτια Ταραμπάνκο βέβαια είναι απλώς μία κουκκίδα στον χάρτη της τηλεοπτικής παρουσίας ως απόφοιτη ριάλιτι. Πριν και μετά από αυτή ξεπετάχτηκαν πολλά φιντάνια. Κάποιοι μάλιστα έγιναν πολύ καλοί παρουσιαστές και κατάφεραν να ρίξουν στη λήθη τη συμμετοχή τους.Ο παρουσιαστής του «The Voice» και του «Survivor», Γιώργος Λιανός, το 2005 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μουσικό ριάλιτι «Fame Story 2». Η πορεία του τον δικαίωσε, καθώς μπορεί να μην τραγουδά σε πίστες ή να μην κάνει συναυλίες ανά την Ελλάδα, θεωρείται όμως ένας από τους κορυφαίους Ελληνες παρουσιαστές, ο οποίος μάλιστα παρουσιάζει δύο από τα πιο επιτυχημένα formats της ιδιωτικής τηλεόρασης την τελευταία δεκαετία.

Σταύρος Βαρθαλίτης

«Breakfast@Star»/ STAR

Ο πρώην παίχτης του «MasterChef» δεν είναι μόνο σεφ του πρωινού μαγκαζίνο, αλλά συμμετέχει στο «Dancing with the Stars»

Ο Ακης Πετρετζίκης είναι ο πρώτος Ελληνας MasterChef και πλέον ελάχιστη σημασία έχει, καθώς κατάφερε να αλώσει τα τηλεοπτικά πεδία: ξεκινώντας αργά και διακριτικά από τις κουζίνες των πρωινών μαγκαζίνο και συμμετέχοντας σε κάποια μαγειρικά προγράμματα έφτασε στο δικό του όνειρο όπου εκτός από επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης έχει το δικό του «Kitchen Lab».Το «MasterChef», όχι άδικα, θεωρείται η μεγαλύτερη τηλεοπτική κολυμβήθρα για επίδοξους τηλεοπτικούς σεφ, καθώς μόνο την τρέχουσα σεζόν ο Σταύρος Βαρθαλίτης είναι ο σεφ του πρωινού μαγκαζίνο «Breakfast@Star» και συμμετέχει στο «Dancing with the Stars», ο Λάμπρος Βακιάρος μετά τη «Φωλιά των Κου Κου» έγινε συνεπιβάτης του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο «Fishy» και η Κατερίνα Λένη είναι η σεφ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα».Από το «Greece’s Next Top Model» δεν αποκαταστάθηκαν τηλεοπτικά μόνο αρκετές παίκτριες, αλλά και δύο κυρίες που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα σε ρόλους κριτή και coach. Πρόκειται για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που πλέον έχει χαράξει ρόλο παρουσιάστριας με φετινή παρουσία στο «Style me Up», και την Ελενα Χριστοπούλου, η οποία αφού συμμετείχε στο «My Style Rocks» φέτος ανήκει στον ΑΝΤ1, και συγκεκριμένα ήδη κάνει γυρίσματα για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Από το «My Style Rocks» γεννήθηκε μία ακόμη τηλεοπτική περσόνα, η Ραμόνα Βλαντή, η οποία ως πρώτη νικήτρια του συγκεκριμένου παιχνιδιού φέτος βρήκε και εκείνη θέση σε πλατό και κάθισε σε αυτή της κριτικής επιτροπής στο «Style me Up» στον ALPHA.Το «Survivor» πάντα θα ανήκει στις δεξαμενές των προσώπων που θα τροφοδοτούν κάθε είδους εκπομπή, με πρώτους και σταθερούς στον χώρο τον Κωνσταντίνο Βασάλο σε ρόλο συμπαρουσιαστή της Σίσσυς Χρηστίδου και τη σύντροφό του Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία, αν και αυτούς τους μήνες απέχει προσωρινά, είναι από τα πρώτα ονόματα στη λίστα συμπαρουσιαστριών σε πρωινά μαγκαζίνο. Φέτος στον χορό μπήκαν περσινοί συμμετέχοντες, και συγκεκριμένα ο Γιώργος Ασημακόπουλος με σύντομη και επεισοδιακή παρουσία στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ο Τζέιμς Καφετζής, που είναι ένας από τους δημοφιλέστερους συμμετέχοντες του «Just the Two of Us».

Κάτια Ταραμπάνκο

«Glam Wars» / OPEN

H γνωστή και μη εξαιρετέα νικήτρια του «Greece’s Next Top Model» πριν από μερικά χρόνια, είναι πλέον παρουσιάστρια εκπομπής





Στο ίδιο σόου, φυσικά, δύο εκ των μακροβιότερων αποφοίτων του είδους με καριέρα που απλώνεται με πολλά και διαφορετικά πλοκάμια καταλαμβάνοντας κοινωνικά δίκτυα, πασαρέλες, τηλεοπτικά πλατό, κατά το «όπου γάμος και χαρά». Ο λόγος για την Ιωάννα Τούνη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, οι οποίες φέτος προσέθεσαν ένα ακόμη πλοκάμι μετατρέποντας πλέον την καριέρα τους από χταπόδι σε Λερναία Υδρα, καθώς οι φωνητικές ικανότητές τους έχουν εντυπωσιάσει κριτές και μερίδα του τηλεοπτικού κοινού, που εναγωνίως αναζητά ταλέντο για να δικαιολογήσει την τηλεοπτική συμμετοχή πολλών.Ο κατάλογος συνεχίζεται καθώς δίπλα στις δύο εντυπωσιακές κυρίες δοκιμάζεται φωνητικά και η περσινή νικήτρια του «Big Brother» Αννα Μαρία Ψυχαράκη, η οποία κατάφερε έστω με καθυστέρηση να βρει και αυτή θέση στο τηλεοπτικό στερέωμα. Στο πλάι της, με την αληθινή και εξαιρετική ομολογουμένως ιδιότητά του, ο συνθέτης και ερμηνευτής Χάρης Βαρθακούρης, τον οποίο τηλεοπτικά συναντήσαμε στο «Globetrotters» και στη συνέχεια στην παρουσίαση του «Big Brother» και του «Σου Κου Family» με τη σύζυγό του Αντελίνα Βαρθακούρη, που επίσης συμμετείχε στο ριάλιτι του STAR, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα παρουσίασης, η οποία έχει τελευταίο σταθμό τον ΣΚΑΪ στο δυναμικό του οποίου ανήκει.Φυσικά, υπάρχει και αυτό που λέμε 100%: μια ολόκληρη εκπομπή στελεχώνεται από παρουσιαστές οι οποίοι έκαναν πέρασμα από διαφορετικά τηλεοπτικά ριάλιτι και ήρθαν και συναντήθηκαν πάνω σε ένα σκάφος. Ο λόγος για τον Γιάννη Αποστολάκη, φιναλίστ του πρώτου «MasterChef», τον Γιάννη Δρυμωνάκο, συμμετέχοντα στο δεύτερο «Survivor», και τον Παύλο Γαλακτερό, συμμετέχοντα του περσινού «Survivor», οι οποίοι είναι οι τρεις παρουσιαστές της εκπομπής «Θαλασσόλυκοι» του ΣΚΑΪ.Εν όψει του νέου κύκλου των δύο τηλεοπτικών θωρηκτών, «Survivor» και «Master Chef», αλλά και του δεύτερου κύκλου της «Φάρμας», λογικά θα προκύψουν και νέα... στελέχη στο τηλεοπτικό στερέωμα, έτοιμα να καταλάβουν βοηθητικές θέσεις, να ηγηθούν εκπομπών ή ακόμη και να παρουσιάσουν τις δικές τους. Η ιδιωτική τηλεόραση σε συνεργασία με τα ριάλιτι αυτή τη στιγμή δίνει περισσότερες ευκαιρίες και από τον ΟΑΕΔ!