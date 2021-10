Τα πιο λαμπρά αστέρια!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κινηματογραφικά σκηνικά, ξεχωριστές προσωπικότητες, αριστοτεχνικές χορογραφίες, φαντασμαγορικά κοστούμια, χιούμορ, χαμόγελα και… ατελείωτος χορός.Η πρεμιέρα του Dancing With The Stars τα είχε όλα! Η μεγαλύτερη τηλεοπτική γιορτή χορού επέστρεψε στο Star και σίγουρα θα αλλάξει τις Κυριακές μας.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή...Η Μαρίνα Λαμπροπούλου, η Έλενα Λιζάρδου, ο Στέφανος Δημουλάς και ο Jason Roditis είναι η φετινή τετράδα της κριτικής επιτροπής. Όλοι τους χορευτές και δάσκαλοι χορού με σπουδαία βιογραφικά και μεγάλη επαγγελματική πορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό απέδειξαν από την πρεμιέρα κιόλας ότι φέτος το DWTS είναι στα καλύτερά του. Πρόκειται για άφθαρτα τηλεοπτικά πρόσωπα που ως ειδικοί του είδους δεν διατυπώνουν απλώς τη γνώμη τους αλλά εκφράζουν τεκμηριωμένες απόψεις που κάνουν τη διαφορά.Παρόλο λοιπόν που οι κριτές αλλά και κάποιοι από τους 16 celebrities που συμμετέχουν αυτή τη χρονιά στο σόου δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία της εκπομπής. Το Star έδωσε βάση στην ουσία, πήρε ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και όχι φθαρμένες τηλεοπτικές περσόνες. Ανθρώπους με χρόνια γνώσης, εμπειρίας στο χορό, εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα της βαθμολογίας του χορευτικού μέρος του διαγωνισμού.Μας κέρδισαν τα ελληνο-αγγλικά και το πάθος στην έκφραση του Jason Roditi που αναμένει να δει χορευτικά θαύματα, η γλυκύτητα και συγκίνηση της Έλενας Λιζάρδου που θα επικεντρωθεί στην τεχνική. Μας φάνηκε αυστηρή η γνώριμη από τα παλιά, Μαρίνα Λαμπροπούλου, που ως δασκάλα αποζητά την πρόοδο μέσα από τη σκληρή δουλειά και πειθαρχία. Μας εντυπωσίασε η ευγένεια, η ενέργεια και η αγάπη του Στέφανου Δημουλά για όλα τα είδη χορού καθώς αναζητά τη χορευτική ποικιλία.Η εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά εντυπωσίασε όχι μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με την ενέργεια που έδινε σε όλη τη διάρκεια του σόου. Ιδιαίτερα έμπειρη στην παρουσίαση, διατηρούσε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και τη διάθεση των συμμετεχόντων.Μεγάλη και εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη ο Λάμπρος Φισφής ο οποίος με το ευφυέστατο χιούμορ του έδινε το δικό του ρυθμό στο star room ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη. Η χημεία μεταξύ της Βίκυς και του Λάμπρου ήταν από την πρώτη κιόλας στιγμή πολύ ιδιαίτερη με αποτέλεσμα να είναι απολαυστικοί μαζί. Με εύστοχες ατάκες ο ένας προς τον άλλο κατάφεραν να διασκεδάσουν το κοινό, σε ένα τρίωρο πρόγραμμα που δεν κούρασε.Οι προσπάθειες όλων των διαγωνιζομένων ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστες αφού μετά από σκληρές, πολύωρες πρόβες παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το μπρίο και ο αυθορμητισμός της Μπέσσυς Αργυράκη, η πάντα ευγενής φιγούρα του Τάσου Παλαντζίδη, η γλυκύτητα της Βικτώρια Χίσλοπ και το αχαλίνωτο χορευτικό ταπεραμέντο του Σταύρου Βαρθαλίτη ήταν μόνο μερικά από τα highlights της πρώτης εκπομπής του φετινού DWTS.Το κοινό περίμενε με ανυπομονησία να δει τις χορευτικές ικανότητες του Έντουαρντ Στεργίου αλλά και την πρώτη του τηλεοπτική συνάντηση με τη Βίκυ Καγιά, ένα χρόνο μετά το GNTM 3, γι αυτό και το twitter πήρε φωτιά από την έναρξη του προγράμματος μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε κλείνοντας και το χορευτικό κομμάτι της πρεμιέρας.Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που χόρεψαν η Ρεγγίνα Μακέδου και ο Γεράσιμος Μοσχόπουλος. Η γυμνάστρια που έγινε γνωστή από τα βίντεο που ανέβαζε πέρυσι στα social media μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η μάχη που έδινα και δίνω δεν είναι εύκολη και πάρα πολλές φορές έφτασα στο σημείο να πω ότι κουράστηκα και θα τα παρατήσω.Πάντα όμως κάτι γινόταν και έβρισκα ξανά τη δύναμη να σηκώνομαι, να χορεύω, να παλεύω κάθε μέρα και πιο δυνατά για αυτή την υπέροχη ζωή». Έτσι έστειλε ένα πολύ δυνατό και αισιόδοξο μήνυμα με τη συμμετοχή της στο Dancing With The Stars.Το Dancing with the Stars θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο βασιλιάς των οικογενειακών προγραμμάτων. Στη σύγχρονη εκδοχή του από το Star, προσέφερε τρεις ώρες ενός υπέρλαμπρου show που τα είχε όλα!Κέφι, λάμψη, χιούμορ και πολύ χορό!Στο σημερινό επεισόδιο στις 21:00 ξεκινά το διαγωνιστικό και φιλανθρωπικό μέρος του Dancing With The Stars. Το τηλεοπτικό κοινό, θα μπορεί να ψηφίζει το αγαπημένο του ζευγάρι, που θέλει να παραμείνει στο διαγωνισμό. Η ψήφος του κοινού, μαζί με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής θα διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα ενώ τα έσοδα από την ψηφοφορία του κοινού θα δίνονται στον Σύλλογο Πίστη για φιλανθρωπικό σκοπό.