Θλίψη στο παγκόσμιο σινεμά: Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Άλαν Πάρκερ

Μετά από τρεις μήνες αγωνιστικής απραξίας, οι ομάδες του NBA συγκεντρώθηκαν στο «Wide World of Sports Complex» του Ορλάντο, με στόχο τη συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος. Στις 31 Ιουλίου το πρώτο τζάμπολ!

Πολυτάλαντος και πολύπλευρος κινήθηκε με απίστευτη δεξιοτεχνία μεταξύ διαφορετικών κινηματογραφικών ειδών, από το μιούζικαλ μέχρι το δράμα και από το θρίλερ μέχρι την αποτύπωση αληθινών ιστοριών στο κινηματογραφικό πανί.

Εκτός από το «Εξπρές του μεσονυχτίου» στις δημοφιλέστερες δουλειές του συγκαταλέγονται οι ταινίες «Fame», «Pink Floyd – The Wall», «The «Commmitments», «Εβίτα», « Ο Μισισιπής φλέγεται», «Shoot the Moon», «Angel Heart», «The Life of David Gale» κ.α.

Ο Άλαν Πάρκερ δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία τόσο στον βρετανικό όσο και στον αμερικανικό κινηματογράφο ενώ συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου σινεμά μεταξύ των οποίων ο Όλιβερ Στόουν, Νταϊάν Κίτον, Μίκι Ρουρκ, Νίκολας Κέιτζ, Τζιν Χάκμαν, Γουίλιαμ Νταφόε, Κέβιν Σπέίσι, Κέιτ Γουίνσλετ, Μαντόνα, Αντόνιο Μπαντέρας κ.α.



Κατά την διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με έξι βραβεία Όσκαρ, δέκα Χρυσές Σφαίρες και 19 βραβεία Bafta ενώ του είχε αποδοθεί και ο τιμητικό τίτλος του Σερ για την σημαντική προσφορά του.

Μια σπουδαία φυσιογνωμία του παγκόσμιου κινηματογράφου, ένας σκηνοθέτης που έβαλε την υπογραφή του σε δεκάδες επιτυχημένες ταινίες, με κορυφαίο το θρυλικό «», ο πολυβραβευμένος, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο, δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο που επί δεκαετίες υπηρέτησε.