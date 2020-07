Πριγκίπισσα Βεατρίκη: Οι πρώτες φωτογραφίες του μυστικού γάμου της - Με δανεικό νυφικό και την τιάρα της βασίλισσας Ελισάβετ

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding



The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q — The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020

Arise, Captain Sir Thomas Moore!



Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

Today @captaintommoore’s incredible achievements are recognised with a Knighthood.



📷The Queen awarded Captain Sir Tom Moore with his insignia of Knight Bachelor, after knighting him with the sword that belonged to her father, King George VI. pic.twitter.com/Tpri0hPS6m — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

Πριν από λίγες ώρες το παλάτι του, έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από την τελετή γάμου της πριγκίπισσας Βεατρίκης με τον αγαπημένο τηςΣτη μία από τις δύο φωτογραφίες απαθανατίστηκε το νεόνυμφο ζευγάρι κατά την έξοδό του από το στολισμένο με άνθη βασιλικόν στο κάστρο τουΕνώ στην άλλη φωτογραφία πλάι στους νεόνυμφους -διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις λόγω κορωνοϊού- είναι ημε τον 99χρονο. Μεγάλος απών από τις γαμήλιες φωτογραφίες, είναι ο πατέρας της νύφης,, εν μέσω του σκανδάλουκαι τη σύλληψη της Γκισλέϊν Μάξγουελ. Η νύφη εμφανίστηκε με έναπου είχε σχεδιάσει ο Νόρμαν Χάρτνελ για τη βασίλισσα Ελισάβετ, για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίαςστο Λονδίνο τοΟ σχεδιαστής είχε δημιουργήσει μάλιστα και το νυφικό της βασίλισσας Ελισάβετ αλλά και το στέμμα, όπως επίσης και το νυφικό της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Σύμφωνα με τη δήλωση του παλατιού, το νυφικό προσαρμόστηκε για την πριγκίπισσα Βεατρίκη από την προσωπική βοηθό και στιλίστρια της βασίλισσας, Άντζελα Κέλι και τον πιστό της μόδιστρο, Στιούαρτ Πάρβιν.δάνεισε επίσης τηνπου φορούσε η ίδια στον γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο, την οποία είχε δανείσει ξανά στην κόρη της,, στον γάμο της.Όπως έγινε γνωστό, το παλάτι του Μπάκιγχαμ, έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες της γαμήλιας τελετής με κάποια μικρή καθυστέρηση, καθώς δεν ήθελε να επισκιάσει την τελετή που έγινε την ίδια μέρα κατά την οποία η βασίλισσα Ελισάβετ έχρισετον 100χρονο βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σερο οποίος συγκέντρωσε 32 εκατ. λίρες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.