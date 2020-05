Τελικά, ο Κοκλώνης «το ‘χει»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δεν κρύβει πως με κάποιους παίκτες του Just The 2 Of Us έχει και μια πιο προσωπική φιλική σχέση -ούτε και την αμηχανία του όταν στο δεύτερο επεισόδιο η πρώτη αποχωρήσασα ήταν η καλή του φίλη Χριστίνα Παππά. Αυτοσαρκαζόμενος, «απειλεί» τους κριτές πως θα τραγουδήσει για να δει τις αντιδράσεις τους (κλου που χρησιμοποιήθηκε και στο διαφημιστικό τρέιλερ του J2us) και προσπαθεί να διακωμωδήσει την «κόντρα» στο backstage μεταξύ Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και Βίκυς Κάβουρα για το ποια “τα λέει” καλύτερα. Ο Νίκος Κοκλώνης του Just The 2 Of Us με τον Νίκο Κοκλώνη του It’s Show Time απέχουν πολύ περισσότερο από μία τηλεοπτική σεζόν, με τον παρουσιαστή και παραγωγό του σόου να αποδεικνύει πως έχει «διαβάσει» πολύ, έχοντας αποκτήσει την άνεση να κάνει χιούμορ on air και να «πιάνει» τη στιγμή, δίνοντας τις σωστές πάσες και να μην εξαρτάται πια από το «ακουστικό» του.Μετά από μια επιχειρηματική επιτυχία, με την Airfast tickets, που τον έβαλε στη λίστα του διεθνούς περιοδικού Fortune με τους «40 πετυχημένους επιχειρηματίες κάτω των 40» (40under 40) και έναν επαγγελματικό κλυδωνισμό που τον έβγαλε στη σέντρα και οδήγησε στο να πουλήσει την εταιρεία του (της οποίας το λογότυπο είχε ζωγραφήσει ο ίδιος σε χαρτοπετσέτα εν μέσω μιας πτήσης), ο Νίκος Κοκλώνης λίγο μετά τα 30 του αποφάσισε να κάνει restart. Σε έναν άλλο χώρο. Την τηλεόραση. Ξεκινώντας με μια θεματολογία που ήξερε καλά. Τα ταξίδια. Το Celebrity Travel, σε μια κορεσμένη αγορά ταξιδιωτικών εκπομπών, δεν ήταν εύκολο να κάνει τη διαφορά. Δεν είχε ως παρουσιαστή τον έμπειρο ταξιδιωτικό δημοσιογράφο, αλλά ο Κοκλώνης δεν ήρθε για να γίνει ο διάδοχος της Μάγιας Τσόκλη. Όπως έκανε και στις επιχειρήσεις του, προσπάθησε να βρει το «κενό» στην αγορά και σκέφτηκε την προσέγγιση «ταξιδεύοντας με έναν celebrity», που δεν είχε ξαναπαίξει στην ελληνική τηλεόραση. Κάνοντας πρεμιέρα σε βραδινή ζώνη στον ΣΚΑΙ που τότε είχε μόλις εντάξει στο πρόγραμμά του δυναμικά την ψυχαγωγία, αμέσως μετά το πρώτο Survivor που αποτέλεσε τηλεοπτικό φαινόμενο, φέρνοντας στην τηλεόραση εποχές τηλεθέασης 75% που είχαμε ξεχάσει, ο Κοκλώνης κατάφερε να κάνει την εκπομπή γνωστή και επιτυχημένη. Μάλιστα, στην πρώτη σεζόν του Celebrity Travel ο Νίκος Κοκλώνης ταξίδεψε μαζί με τη Ζωή Λάσκαρη, σύζυγο του δικηγόρου του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, η οποία μοιράστηκε μαζί του προσωπικές ιστορίες, σε μια από τις τελευταίες τηλεοπτικές της εμφανίσεις. Η επόμενη σεζόν έφερε μεταγραφή στον ΑΝΤ1 και τις πρώτες επιτυχίες της «αποκλειστικότητας»: την πρώτη κοινή συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη μετά από σχεδόν μια 10ετία έγγαμου βίου, εξομολογήσεις από τον Γιώργο Λιάγκα για το τέλος του γάμου του με τη Φαίη Σκορδά, ταξίδι στη Βενετία και αποκαλύψεις από το πολυσυζητημένο τότε ζευγάρι Αλέξανδρο Λυκουρέζο και Νατάσσα Καλογρίδη- μια εκπομπή που συζητήθηκε πολύ.Το καλοκαίρι του 2018 υπήρξε κομβικό, καθώς οδήγησε στη μεταγραφή στο OPEN όχι μόνο για το Celebrity Travel αλλά και για ένα νέο τηλεοπτικό challenge: την παρουσίαση και παραγωγή του βραδινού σόου It’s Show Time. Και εκεί ο Κοκλώνης ήταν αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση είδαμε καλεσμένους όπως η Πάμελα Άντερσον και η Κέιτλιν Τζένερ, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς και το θρυλικό γκρουπ των 70s Boney M. Δεν παραχώρησαν απλά μια συνέντευξη, αλλά ήρθαν για το It’s Show Time στην Ελλάδα και μίλησαν στον Κοκλώνη με εξομολογητική διάθεση για την επαγγελματική τους πορεία και την προσωπική τους ζωή, κάνοντας δηλώσεις που πρωταγωνίστησαν στα πρωτοσέλιδα.Ο Νίκος Κοκλώνης κατάφερε μέσα σε μικρό διάστημα να δείξει πως έχει άνεση και αμεσότητα στις συνεντεύξεις του, χρησιμοποιώντας μια φιλική και αφιλτράριστη προσέγγιση, που έκανε τους καλεσμένους του να εξομολογηθούν πράγματα που δεν είχαν ξαναπεί. Όμως ο ίδιος εξακολουθούσε να έχει ψήγματα συστολής- της συστολής του «φρέσκου» στη δουλειά που ακόμα δεν έχει καταφέρει να κινείται μπροστά στον φακό σαν στο σπίτι του. Η επόμενη πρόκληση δεν άργησε να έρθει.Είχε ήδη ξεκινήσει η πανδημία όταν βρέθηκε στην Κολομβία με την ομάδα του για να ξετυλίξει το νήμα της ταραχώδους ζωής του Πάμπλο Εσκομπάρ και να εξασφαλίσει μια αποκλειστική συνέντευξη με τον αδελφό του Ρομπέρτο, αρχιλογιστή του περίφημου καρτέλ Μεντεγίν. Μια εντελώς διαφορετική θεματολογία, διαφορετικό ύφος και περιεχόμενο σε μια εκπομπή που θα προβληθεί μέσα στο επόμενο διάστημα και θα παρουσιάσει μια διαφορετική πτυχή του παρουσιαστή και παραγωγού, που μοιάζει να θέλει να δοκιμαστεί σε δύσβατα μονοπάτια και όχι μόνο στην ψυχαγωγία.Η επιστροφή από την Κολομβία τον βρήκε στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα του Just the 2 of Us που μπήκε αμέσως δυνατά στον τηλεοπτικό χάρτη.Το διαγωνιστικό σόου τραγουδιού, στη φετινή του εκδοχή, κατάφερε να επανασυστήσει το κόνσεπτ του με πολύ φρέσκο τρόπο, ανασταίνοντας το φορμάτ του BBC, που έγινε μέσα σε χρόνο ρεκόρ talk of the town συγκεντρώνοντας τους περισσότερους celebrities που έχουν ποτέ βρεθεί μαζί σε τηλεοπτική εκπομπή. Η all star επιτροπή που συγκέντρωσε με προσωπικές του επαφές ο Κοκλώνης έχει πολύ μεγαλύτερη λάμψη -και χημεία- από αυτές του παρελθόντος, με την τηλεθέαση να κάνει τη διαφορά στο prime time του OPEN, φέρνοντας πρωτιές και χαμόγελα.Με έναν παρουσιαστή που διαχειρίζεται με μαεστρία την ομάδα, ξέρει πότε να κάνει τη δήλωση που θα ανάψει φωτιές, αλλά έχει ταυτόχρονα τον τρόπο να ρίξει τους τόνους και να αποτρέψει τις «συρράξεις» που θα μπορούσαν να «κάψουν» τις εξελίξεις. Μπορεί κάποιοι να μην του το είχαν του Κοκλώνη, αλλά τελικά το να μπορεί κάποιος να κάνει ένα σωστά μελετημένο business plan είναι η συνταγή που αποδίδει και όταν γίνεσαι «κεντρικός» -on και off κάμερα.