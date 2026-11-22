Φρίκη στο κέντρο της Αθήνας: 55χρονη εξέδιδε 45χρονη με αναπηρία επί έναν χρόνο και της έπαιρνε τα χρήματα

Η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν τη γυναίκα, πιέζοντάς την να εργάζεται σε οίκους ανοχής – Ακόμη και όταν η 45χρονη αρνούνταν να συνεχίσει, την έπειθε να επιστρέψει