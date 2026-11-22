

«Πρωτιές» για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και την Καλαμαριά

Όπως τονίζει ο κ. Γάκης, όλες οι δράσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη θα προβληθούν με διαφημιστικές καμπάνιες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την προσέλκυση τουριστών.Για πρώτη φορά θα φορέσει τα γιορτινά του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου να προγραμματίζεται για τις 7 Δεκεμβρίου. Το έλατο, που θα έρθει και αυτό από τον Ταξιάρχη, θα φωταγωγηθεί σε εκδήλωση που θα συνοδευτεί από δράσεις για παιδιά και συναυλία της Ζόζεφιν. Κι αν αυτό είναι το …κερασάκι στην τούρτα, ο δήμος Παύλου Μελά έχει προγραμματίσει ανάμματα δέντρων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.Στην Καλαμαριά, από την άλλη, θα γιορτάσουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα με μετρό. Για το λόγο αυτό, μπροστά στον κεντρικό σταθμό της Πόντου τους επιβάτες θα τους υποδέχονται ξυλοπόδαροι, ενώ θα διοργανώνονται παιδικές παραστάσεις.Παράλληλα, για δεύτερη χρονιά θα διοργανωθεί η «Λευκή Νύχτα» σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο «Ο Ερμής» με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα, το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου.Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, μπροστά από το δημαρχείο, με συναυλία του Κωστή Μαραβέγια. Επιπλέον, μουσικά συγκροτήματα και DJs θα πλαισιώσουν τη γιορτή, ενώ στην πλατεία της Καλαμαριάς θα στηθούν ξύλινα σπιτάκια, περίπτερα συλλόγων και φορέων, παιδικές δραστηριότητες και καρουζέλ με τις εκδηλώσεις να διαρκούν έως τις 7 Ιανουαρίου 2027.«Μαγική Πόλη» στο Ελαιόρεμα, «Αγγέλων ‘Ελευσις» στο Ωραιόκαστρο, τουρνουά αγάπης σε Συκιές και Πεύκα, μαγική χιονόμπαλα σε Κορδελιό και ΕύοσμοΓια δεύτερη χρονιά θα λειτουργήσει, από τις 4 Δεκεμβρίου, η «Μαγική Πόλη» στο Ελαιόρεμα της Πυλαίας, ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο χωριό όπου τα βλέμματα θα κλέβει το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη. Επιπλέον, θα υπάρχουν πολλά ακόμη ξύλινα σπιτάκια, ενώ προγραμματίζονται παραστάσεις, μουσική και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ωστόσο, η δημοτική αρχή του δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη θα ανάψει χριστουγεννιάτικα δέντρα σε Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Πυλαία, Χοτιάτη, Εξοχή, Πανόραμα και Κωνσταντινουπολίτικα για να γεμίσει χαρά τους δημότες.Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους έχει ετοιμάσει και ο δήμος Ελευθερίου - Κορδελιού – Ευόσμου, στη δυτική πλευρά της πόλης. Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων στις 3 Δεκεμβρίου στο Ελευθέριο – Κορδελιό και στις 4 Δεκεμβρίου στον Εύοσμο, με τη συνοδεία μουσικών σχημάτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης υπαίθριες δράσεις, όπως τη μαγική χιονόμπαλα – τραμπολίνο, στις 13 Δεκεμβρίου στον Εύοσμο και στις 19 Δεκεμβρίου στην πλατεία Ελευθερίας στο Κορδελιό.Στον δήμο Νεάπολης – Συκεών οι τέσσερις δημοτικές ενότητες, Αγιος Παύλος, Νεάπολη, Πεύκα και Συκιές, ετοιμάζονται να φορέσουν τα γιορτινά τους, να γεμίσουν φως, μουσική και χρώματα και να μετατραπούν σε σημεία συνάντησης, χαράς και δημιουργίας. Ο δήμος διοργανώνει χριστουγεννιάτικες δράσεις και εκδηλώσεις και ανάμματα δέντρων, ενώ ξεχωρίζουν για μία ακόμη χρονιά τα τουρνουά αγάπης βόλεϊ και μπάσκετ σε Συκιές και Πεύκα, όπου μέσω των αγώνων συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου. Παράλληλα, οι γιορτινές μέρες θα περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικά Χριστούγεννα και χριστουγεννιάτικες δράσεις στις δημοτικές βιβλιοθήκες.Με την εκδήλωση «Αγγέλων Έλευσις» υποδέχεται τα Χριστούγεννα ο δήμος Ωραιοκάστρου, διοργανώνοντας μια μεγάλη γιορτή στο κέντρο της πόλης την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθούν στις 11 το βράδυ, με επίκεντρο τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.Ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης σχεδιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τις γιορτές με τίτλο «Χριστούγεννα στο Φως». Φωταγωγήσεις δέντρων και εκδηλώσεις προγραμματίζονται σε όλες τις γειτονιές, για μικρούς και μεγάλους δημότες, ενώ με σύνθημα «Όλοι μαζί, σε κάθε χωριό», ο δήμος Χαλκηδόνος μεταφέρει τη μαγεία των γιορτών σε κάθε γωνιά. Το καθιερωμένο άναμμα των χριστουγεννιάτικων δέντρων γίνεται αφορμή για γιορτή, συνάντηση και χαρά για μικρούς και μεγάλους, με επίκεντρο τις τοπικές κοινότητες, την παράδοση, τη συμμετοχή και τη συλλογικότητα.Στον δήμο Λαγκαδά θα ανάψουν δέντρα σε κάθε δημοτική κοινότητα, ενώ το μεγάλο πάρτι θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου στο Λαγκαδά όπου η φωταγώγηση του ελάτου θα συνοδευτεί με τη συναυλία της Marseaux.Ο δήμος Θέρμης, από την άλλη, ξεκινά νωρίτερα από όλους και υποδέχεται την αγαπημένη γιορτή του χρόνου με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Από τις 27 Νοεμβρίου έως και τις 13 Δεκεμβρίου, πλατείες και γειτονιές σε δεκαεπτά οικισμούς φορούν τα γιορτινά τους. Ιδιαίτερο χρώμα στις φωταγωγήσεις των δέντρων θα δώσουν και οι ξεχωριστές θεματικές βραδιές, όπως η Νύχτα των Ξωτικών, η Νύχτα των Αστεριών και η Λευκή Νύχτα.