Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε σπίτι στην Αγία Βαρβάρα
Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε σπίτι στην Αγία Βαρβάρα
Άγνωστοι τοποθέτησαν δύο φιαλίδια προπανίου σε περβάζι κατοικίας και προκάλεσαν έκρηξη
Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε έξω από οικία στην Αγιά Βαρβάρα Αιγάλεω, στη 01.15 τα ξημερώματα σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2026.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, άγνωστοι τοποθέτησαν σε περβάζι δύο φιαλίδια προπανίου, τα οποία εξερράγησαν, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο περβάζι και μαύρισμα στους τοίχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στην οικία μένει κάποιος Ρομά. Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Δυτικής Αττικής.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, άγνωστοι τοποθέτησαν σε περβάζι δύο φιαλίδια προπανίου, τα οποία εξερράγησαν, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο περβάζι και μαύρισμα στους τοίχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στην οικία μένει κάποιος Ρομά. Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Δυτικής Αττικής.
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