Για τρίτη φορά εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο κτήριο – Στο σημείο επιχείρησαν δώδεκα πυροσβέστες με έξι οχήματα

Θεσσαλονίκης.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς, ενώ δεν κινδύνευσαν οι γειτονικές πολυκατοικίες.







Τρίτη πυρκαγιά στο ίδιο κτήριο Δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στο συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτήριο, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η τρίτη φορά που εκδηλώνεται φωτιά στους χώρους του.



Μάλιστα, η στέγη του είχε ήδη καταστραφεί ολοσχερώς από προηγούμενες πυρκαγιές, ενώ αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλα εγκαταλελειμμένα κτίσματα του πρώην στρατοπέδου.







Παράλληλα, πυροσβέστες αναφέρουν ότι στον χώρο εισέρχονται συχνά νεαρά άτομα, ιδιαίτερα τα βράδια του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, έχουν χρειαστεί τρεις φορές να επέμβουν ημέρα Σάββατο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στο πρώην στρατόπεδο.



Η παρουσία σκουπιδιών, μπάζων και εγκαταλελειμμένων στρωμάτων στο εσωτερικό των κτηρίων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης φωτιάς, ακόμη και από ένα αναμμένο τσιγάρο.



Κλείσιμο Εγκαταλελειμμένος χώρος με επανειλημμένα περιστατικά Η κατάσταση στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς τα εγκαταλελειμμένα κτήρια αποτελούν επανειλημμένα εστίες πυρκαγιών.



Στις 16 Νοεμβρίου, ο Δήμος Καλαμαριάς είχε πραγματοποιήσει εργασίες απομάκρυνσης μπάζων από άλλο εγκαταλελειμμένο κτήριο εντός της έκτασης, σε μια προσπάθεια περιορισμού των κινδύνων.



Ωστόσο, η συνολική εικόνα του χώρου παραμένει προβληματική, με αρκετά κτίσματα να βρίσκονται σε κακή κατάσταση και να χρησιμοποιούνται περιστασιακά ως καταφύγια από ανθρώπους που διανυκτερεύουν εκεί.



Το αίτημα για την παραχώρηση και την ανάπλαση του στρατοπέδου Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελεύθερες εκτάσεις στην Καλαμαριά, στην περιοχή του Καραμπουρνακίου, ανάμεσα στον οικιστικό ιστό και τη θάλασσα.



Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, στην Καλαμαριά Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς, ενώ δεν κινδύνευσαν οι γειτονικές πολυκατοικίες.Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 05:40, με δώδεκα πυροσβέστες και έξι οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πυροσβέστες μπήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν εγκλωβισμένοι, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο άτομο. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.Δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στο συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτήριο, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η τρίτη φορά που εκδηλώνεται φωτιά στους χώρους του.Μάλιστα, η στέγη του είχε ήδη καταστραφεί ολοσχερώς από προηγούμενες πυρκαγιές, ενώ αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλα εγκαταλελειμμένα κτίσματα του πρώην στρατοπέδου.Τα αίτια της νέας πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η φωτιά να ξεκίνησε από κάποιο άτομο που είχε βρει προσωρινό καταφύγιο στο κτήριο και προσπάθησε να ζεσταθεί.Παράλληλα, πυροσβέστες αναφέρουν ότι στον χώρο εισέρχονται συχνά νεαρά άτομα, ιδιαίτερα τα βράδια του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, έχουν χρειαστεί τρεις φορές να επέμβουν ημέρα Σάββατο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στο πρώην στρατόπεδο.Η παρουσία σκουπιδιών, μπάζων και εγκαταλελειμμένων στρωμάτων στο εσωτερικό των κτηρίων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης φωτιάς, ακόμη και από ένα αναμμένο τσιγάρο.Η κατάσταση στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς τα εγκαταλελειμμένα κτήρια αποτελούν επανειλημμένα εστίες πυρκαγιών.Στις 16 Νοεμβρίου, ο Δήμος Καλαμαριάς είχε πραγματοποιήσει εργασίες απομάκρυνσης μπάζων από άλλο εγκαταλελειμμένο κτήριο εντός της έκτασης, σε μια προσπάθεια περιορισμού των κινδύνων.Ωστόσο, η συνολική εικόνα του χώρου παραμένει προβληματική, με αρκετά κτίσματα να βρίσκονται σε κακή κατάσταση και να χρησιμοποιούνται περιστασιακά ως καταφύγια από ανθρώπους που διανυκτερεύουν εκεί.Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελεύθερες εκτάσεις στην Καλαμαριά, στην περιοχή του Καραμπουρνακίου, ανάμεσα στον οικιστικό ιστό και τη θάλασσα.

Παρά τη σημαντική θέση του, ο χώρος παραμένει επί χρόνια χωρίς συνολική αξιοποίηση, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η παραχώρησή του στον Δήμο Καλαμαριάς.



Στην έκταση υπάρχουν εκκρεμότητες που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις κτηματολογικές εγγραφές, καθώς τμήματά της ανήκουν στον Δήμο και άλλα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.



Η δημοτική αρχή διεκδικεί διαχρονικά την απόδοση του στρατοπέδου στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπλαση και αξιοποίησή του.



Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυρκαγιών στα εγκαταλελειμμένα κτήρια επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας και την ανάγκη να δοθεί οριστική λύση για το μέλλον της έκτασης.