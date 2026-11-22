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Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθεί το Μετρό – Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις
Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθεί το Μετρό – Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις
Στάσεις εργασίας στο Μετρό τις πρωινές και βραδινές ώρες – Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια οι μετακινήσεις στα νησιά – Συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις
Με προβλήματα στις μετακινήσεις αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς εργαζόμενοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία, με βασικά αιτήματα την αύξηση των αποδοχών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς και στην ακτοπλοΐα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις αστικές συγκοινωνίες όσο και τις μετακινήσεις προς τα νησιά.
Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, με τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι για τη συγκεκριμένη ημέρα να καλούνται να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες αλλαγής των εισιτηρίων τους και τον επαναπρογραμματισμό των δρομολογίων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι συρμοί δεν θα κυκλοφορούν από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί, καθώς και από τις 18:00 το απόγευμα μέχρι τη λήξη της λειτουργίας.
Κατά συνέπεια, το Μετρό θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, με τους πολίτες να καλούνται να προγραμματίσουν ανάλογα τις διαδρομές τους.
Στην Αθήνα, το απεργιακό συλλαλητήριο έχει οριστεί για τις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις.
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι μισθολογικές αυξήσεις, η λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ακρίβειας στα νοικοκυριά, η διασφάλιση καλύτερων συνθηκών απασχόλησης και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς και στην ακτοπλοΐα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις αστικές συγκοινωνίες όσο και τις μετακινήσεις προς τα νησιά.
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνιαΧωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να μείνει η χώρα την Τετάρτη, καθώς οι εργαζόμενοι στη ναυτιλία συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση.
Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, με τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι για τη συγκεκριμένη ημέρα να καλούνται να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες αλλαγής των εισιτηρίων τους και τον επαναπρογραμματισμό των δρομολογίων.
Πώς θα λειτουργήσει το ΜετρόΑλλαγές προβλέπονται και στη λειτουργία του Μετρό της Αθήνας, εξαιτίας των στάσεων εργασίας που έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι συρμοί δεν θα κυκλοφορούν από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί, καθώς και από τις 18:00 το απόγευμα μέχρι τη λήξη της λειτουργίας.
Κατά συνέπεια, το Μετρό θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, με τους πολίτες να καλούνται να προγραμματίσουν ανάλογα τις διαδρομές τους.
Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και ΘεσσαλονίκηΣτο πλαίσιο της απεργίας έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Στην Αθήνα, το απεργιακό συλλαλητήριο έχει οριστεί για τις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις.
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι μισθολογικές αυξήσεις, η λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ακρίβειας στα νοικοκυριά, η διασφάλιση καλύτερων συνθηκών απασχόλησης και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
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