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Ο διαιτητής που είχε σφυρίξει τη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ ορίστηκε στον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Κόμο
Ο διαιτητής που είχε σφυρίξει τη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ ορίστηκε στον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Κόμο
Ο ρέφερι Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας θα διευθύνει την εκτός έδρας αναμέτρηση της Ένωσης με αντίπαλο την ιταλική ομάδα για τη League Phase του Champions League
Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο την Τρίτη (24/1, 22:00), στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.
Συγκεκριμένα, η UEFA όρισε τον Ισπανό Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, ο οποίος έχει ήδη βρεθεί μία φορά στον δρόμο ελληνικής ομάδας, έχοντας μάλιστα συνδέσει το όνομά του με μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία.
Ο 35χρονος ρέφερι είχε διευθύνει στις 19 Σεπτεμβρίου την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ, όπου οι Κρητικοί πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη με 2-0 για το Europa League.
Ο Αλμπερόλα Ρόχας έχει αποκτήσει εμπειρίες από σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς αναμετρήσεις. Τη φετινή σεζόν βρέθηκε στο Σαμπάχ-Ντόρτμουντ (1-2) για το Champions League, αλλά και στο Σερβία-Γερμανία (1-3) για το Nations League. Παράλληλα, στις 8 Νοεμβρίου ήταν ο διαιτητής του ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (1-2) για τη La Liga.
Στο πλευρό του στην αναμέτρηση της ΑΕΚ θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο και Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα. Στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.
Συγκεκριμένα, η UEFA όρισε τον Ισπανό Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, ο οποίος έχει ήδη βρεθεί μία φορά στον δρόμο ελληνικής ομάδας, έχοντας μάλιστα συνδέσει το όνομά του με μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία.
Ο 35χρονος ρέφερι είχε διευθύνει στις 19 Σεπτεμβρίου την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ, όπου οι Κρητικοί πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη με 2-0 για το Europa League.
Ο Αλμπερόλα Ρόχας έχει αποκτήσει εμπειρίες από σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς αναμετρήσεις. Τη φετινή σεζόν βρέθηκε στο Σαμπάχ-Ντόρτμουντ (1-2) για το Champions League, αλλά και στο Σερβία-Γερμανία (1-3) για το Nations League. Παράλληλα, στις 8 Νοεμβρίου ήταν ο διαιτητής του ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (1-2) για τη La Liga.
Στο πλευρό του στην αναμέτρηση της ΑΕΚ θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο και Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα. Στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.
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