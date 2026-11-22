Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
26χρονος στις Αχαρνές πήρε σβάρνα με το ΙΧ του σταθμευμένα αυτοκίνητα, όταν οι ιδιοκτήτες του ζήτησαν τον λόγο τους χτύπησε με λοστό
26χρονος στις Αχαρνές πήρε σβάρνα με το ΙΧ του σταθμευμένα αυτοκίνητα, όταν οι ιδιοκτήτες του ζήτησαν τον λόγο τους χτύπησε με λοστό
Οι ιδιοκτήτες κατέληξαν στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι - Συνελήφθη ο οδηγός
Έπεσε με το όχημά του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα και όταν οι ιδιοκτήτες του ζήτησαν το λόγο, τους έστειλε στο νοσοκομείο χτυπώντας τους με ένα λοστό.
Το περιστατικό συνέβη χτες το απόγευμα στην λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 336 στις Αχαρνές. Ένα ΙΧ που οδηγούσε 26χρονος έπεσε διαδοχικά πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.
Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων κατέβηκαν στο δρόμο και διαπληκτίστηκαν με τον 26χρονο, ο οποίος έβγαλε ένα λοστό από το πορτ μπαγκάζ του οχήματος του και άρχισε να τους χτυπάει, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει στο κεφάλι.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και περί όπλων και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα.
Το περιστατικό συνέβη χτες το απόγευμα στην λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 336 στις Αχαρνές. Ένα ΙΧ που οδηγούσε 26χρονος έπεσε διαδοχικά πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.
Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων κατέβηκαν στο δρόμο και διαπληκτίστηκαν με τον 26χρονο, ο οποίος έβγαλε ένα λοστό από το πορτ μπαγκάζ του οχήματος του και άρχισε να τους χτυπάει, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει στο κεφάλι.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και περί όπλων και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα