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Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονης από τον σύζυγο και τον γιο της στον Ασπρόπυργο: «Ακόμα δέχομαι απειλές»
Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονης από τον σύζυγο και τον γιο της στον Ασπρόπυργο: «Ακόμα δέχομαι απειλές»
Η γυναίκα βρέθηκε και η ίδια κατηγορούμενη μετά από καταγγελία του γιου της – Ο σύζυγός της παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και έφυγε από το σπίτι μόνο όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα, όπως υποστηρίζει
Θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγο και τον γιο της έπεσε μια 51χρονη γυναίκα στον Ασπρόπυργο, η οποία καταγγέλλει ότι εξακολουθεί να δέχεται απειλές από την οικογένειά της. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι η ίδια δέχθηκε την επίθεση, βρέθηκε και κατηγορούμενη, καθώς ο γιος της κατήγγειλε ότι τον χτύπησε.
Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η 51χρονη δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει τις καταγγελίες της, με τη στήριξη δικηγόρου.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο σύζυγός της παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από την εισαγγελέα και συνέχισε να μένει στο σπίτι τους.
Όπως υποστηρίζει, εκείνος αποχώρησε μόνο όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα μέσω των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ η ίδια είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την κατοικία.
Προχθές, όταν επέστρεψε για να πάρει τα πράγματά της, δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον γιο της και, όπως ανέφερε, ένα μικρό χτύπημα με την πόρτα. Στη συνέχεια εκείνος κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι εκείνη τον χτύπησε. Οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια της δικηγόρου της και της εισαγγελέως, διαπίστωσαν ότι η καταγγελία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Όπως είπε, παραλίγο να βρεθεί σε διαδικασία αυτοφώρου.
Η 51χρονη περιέγραψε τη συμπεριφορά του συζύγου της ως διπλή: Άλλοτε ζητά συγγνώμη και την παρακαλεί να σταματήσει, άλλοτε την εκβιάζει ότι, αν φτάσει στη φυλακή, θα βγει κάποτε και δεν θα σταματήσει. «Ακόμα και τώρα με απειλεί», ανέφερε.
Σχετικά με το παρελθόν, υποστήριξε ότι είχε απευθυνθεί στις αρχές πολύ λίγες φορές. Το επόμενο πρωί πήγαινε στο δικαστήριο και δήλωνε ότι τα βρήκαν, αποσύροντας το βήμα που είχε κάνει, από φόβο και λόγω έλλειψης στήριξης. Πίστευε, όπως είπε, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και σκεφτόταν τα παιδιά της.
Τα παιδιά της χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα την παίρνουν τηλέφωνο πάνω από δέκα φορές την ημέρα και της δίνουν κουράγιο να συνεχίσει. Ο μικρότερος γιος και μία από τις κόρες της, ωστόσο, βρίσκονται απέναντί της.
Η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου, χαρακτήρισε τις διαδικασίες «Γολγοθά» για τις γυναίκες αυτές. Εξήγησε ότι οι δράστες επιμένουν, προκειμένου να αποφύγουν τις έννομες συνέπειες, άλλοτε με απειλές και άλλοτε επικαλούμενοι τα συναισθήματα των θυμάτων για να τα πείσουν να αλλάξουν θέση. Διευκρίνισε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις προβλέπεται περιοριστικός όρος, ώστε οι δράστες να απομακρυνθούν και το θύμα να παραμείνει στην οικία, όμως οι δράστες τον παραβιάζουν και αψηφούν τους νόμους και την έννομη τάξη.
Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η 51χρονη δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει τις καταγγελίες της, με τη στήριξη δικηγόρου.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο σύζυγός της παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από την εισαγγελέα και συνέχισε να μένει στο σπίτι τους.
Όπως υποστηρίζει, εκείνος αποχώρησε μόνο όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα μέσω των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ η ίδια είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την κατοικία.
Προχθές, όταν επέστρεψε για να πάρει τα πράγματά της, δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον γιο της και, όπως ανέφερε, ένα μικρό χτύπημα με την πόρτα. Στη συνέχεια εκείνος κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι εκείνη τον χτύπησε. Οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια της δικηγόρου της και της εισαγγελέως, διαπίστωσαν ότι η καταγγελία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Όπως είπε, παραλίγο να βρεθεί σε διαδικασία αυτοφώρου.
Η 51χρονη περιέγραψε τη συμπεριφορά του συζύγου της ως διπλή: Άλλοτε ζητά συγγνώμη και την παρακαλεί να σταματήσει, άλλοτε την εκβιάζει ότι, αν φτάσει στη φυλακή, θα βγει κάποτε και δεν θα σταματήσει. «Ακόμα και τώρα με απειλεί», ανέφερε.
Σχετικά με το παρελθόν, υποστήριξε ότι είχε απευθυνθεί στις αρχές πολύ λίγες φορές. Το επόμενο πρωί πήγαινε στο δικαστήριο και δήλωνε ότι τα βρήκαν, αποσύροντας το βήμα που είχε κάνει, από φόβο και λόγω έλλειψης στήριξης. Πίστευε, όπως είπε, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και σκεφτόταν τα παιδιά της.
Τα παιδιά της χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα την παίρνουν τηλέφωνο πάνω από δέκα φορές την ημέρα και της δίνουν κουράγιο να συνεχίσει. Ο μικρότερος γιος και μία από τις κόρες της, ωστόσο, βρίσκονται απέναντί της.
Η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου, χαρακτήρισε τις διαδικασίες «Γολγοθά» για τις γυναίκες αυτές. Εξήγησε ότι οι δράστες επιμένουν, προκειμένου να αποφύγουν τις έννομες συνέπειες, άλλοτε με απειλές και άλλοτε επικαλούμενοι τα συναισθήματα των θυμάτων για να τα πείσουν να αλλάξουν θέση. Διευκρίνισε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις προβλέπεται περιοριστικός όρος, ώστε οι δράστες να απομακρυνθούν και το θύμα να παραμείνει στην οικία, όμως οι δράστες τον παραβιάζουν και αψηφούν τους νόμους και την έννομη τάξη.
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