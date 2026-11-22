Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονης από τον σύζυγο και τον γιο της στον Ασπρόπυργο: «Ακόμα δέχομαι απειλές»

Η γυναίκα βρέθηκε και η ίδια κατηγορούμενη μετά από καταγγελία του γιου της – Ο σύζυγός της παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και έφυγε από το σπίτι μόνο όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα, όπως υποστηρίζει