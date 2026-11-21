Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
Στην περιοχή του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 21–11-2026 έως 30-12-2026 και κατά τις ώρες 21.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Βάθη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, περιοχής δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 21–11-2026 έως 30-12-2026 και κατά τις ώρες 21.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Βάθη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, περιοχής δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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