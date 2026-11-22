Με δυσκολία η διέλευση των οχημάτων από τον μοναδικό οδικό άξονα εισόδου και εξόδου της πόλης - Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης, που αναμένεται να διαρκέσουν αρκετά εικοσιτετράωρα





Η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, καθώς τα οχήματα περνούν σταδιακά και ένα ένα από το σημείο, υπό την καθοδήγηση της Τροχαίας. Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, προειδοποιώντας ότι η αποκατάσταση της ζημιάς θα χρειαστεί αρκετά εικοσιτετράωρα.



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Εργασίες σε βάθος πέντε μέτρων για την αποκατάσταση της βλάβης Ο δήμαρχος μιλώντας στο Ertnews εξήγησε ότι η βλάβη σημειώθηκε στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα λύματα να αναβλύζουν στην επιφάνεια του δρόμου.







Όπως ανέφερε ο κ. Λαγουδάκος, η άμεση επέμβαση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρότερα προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο και στις κατοικίες της περιοχής.



«Και τι γίνεται τώρα; Έρχεται πάλι η τοπική αυτοδιοίκηση να φάει τα σκ@τ@. Αυτό είναι το δια ταύτα. Ο κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο μοναδικό δρόμο εισόδου – εξόδου στο Πέραμα, έσπασε. Πρέπει να διανοιχθεί και να επισκευαστεί σε βάθος 5 μέτρων και σε διάμετρο 10 μέτρων. Άρα, ο δρόμος που 10 εκατομμύρια επιβάτες και 4 εκατομμύρια οχήματα τον χρόνο περνάνε μόνο για Σαλαμίνα, έκλεισε. Η μοναδική είσοδος και έξοδος της πόλης» τόνισε ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.



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Προκειμένου να μπορέσουν τα συνεργεία να εργαστούν στο σημείο, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη δημιουργία προσωρινής παράκαμψης του δικτύου (bypass). Συγκεκριμένα, περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της θραύσης, τα λύματα αντλούνται ώστε να περιοριστεί η ροή προς το κατεστραμμένο τμήμα του αγωγού που οδηγεί στην Ψυττάλεια.



Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι τεχνικοί να κατέβουν στο απαιτούμενο βάθος και να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες συγκολλήσεις.



Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων προς και από τη Σαλαμίνα Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επιπτώσεις της βλάβης στην κυκλοφορία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί τη μοναδική βασική οδική πρόσβαση στο Πέραμα.



Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκαλέσει στο Πέραμα η θραύση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν εκτεταμένες εργασίες στον βασικό οδικό άξονα που συνδέει την πόλη με την υπόλοιπη Αττική και εξυπηρετεί καθημερινά τις μετακινήσεις προς και από τη Σαλαμίνα.Η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, καθώς τα οχήματα περνούν σταδιακά και ένα ένα από το σημείο, υπό την καθοδήγηση της Τροχαίας. Ο, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, προειδοποιώντας ότι η αποκατάσταση της ζημιάς θα χρειαστεί αρκετά εικοσιτετράωρα.Ο δήμαρχος μιλώντας στο Ertnews εξήγησε ότι η βλάβη σημειώθηκε στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα λύματα να αναβλύζουν στην επιφάνεια του δρόμου.Για την επισκευή του αγωγού απαιτείται εκσκαφή σε βάθος πέντε μέτρων και σε διάμετρο δέκα μέτρων, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική.Όπως ανέφερε ο κ. Λαγουδάκος, η άμεση επέμβαση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρότερα προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο και στις κατοικίες της περιοχής.«Και τι γίνεται τώρα; Έρχεται πάλι η τοπική αυτοδιοίκηση να φάει τα σκ@τ@. Αυτό είναι το δια ταύτα. Ο κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο μοναδικό δρόμο εισόδου – εξόδου στο Πέραμα, έσπασε. Πρέπει να διανοιχθεί και να επισκευαστεί σε βάθος 5 μέτρων και σε διάμετρο 10 μέτρων. Άρα, ο δρόμος που 10 εκατομμύρια επιβάτες και 4 εκατομμύρια οχήματα τον χρόνο περνάνε μόνο για Σαλαμίνα, έκλεισε. Η μοναδική είσοδος και έξοδος της πόλης» τόνισε ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.«Σε κάθε άλλη περίπτωση τα λύματα θα επέστρεφαν πίσω στις λεκάνες και θα έβγαιναν μέσα στα σαλόνια των διαμερισμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.Προκειμένου να μπορέσουν τα συνεργεία να εργαστούν στο σημείο, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη δημιουργία προσωρινής παράκαμψης του δικτύου (bypass). Συγκεκριμένα, περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της θραύσης, τα λύματα αντλούνται ώστε να περιοριστεί η ροή προς το κατεστραμμένο τμήμα του αγωγού που οδηγεί στην Ψυττάλεια.Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι τεχνικοί να κατέβουν στο απαιτούμενο βάθος και να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες συγκολλήσεις.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επιπτώσεις της βλάβης στην κυκλοφορία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί τη μοναδική βασική οδική πρόσβαση στο Πέραμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος, από τον συγκεκριμένο άξονα διέρχονται κάθε χρόνο περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες και τέσσερα εκατομμύρια οχήματα με προορισμό τη Σαλαμίνα.



Ο κ. Λαγουδάκος κάλεσε όσους δεν έχουν επείγουσα ανάγκη να αποφύγουν τις μετακινήσεις τόσο από το Πέραμα προς τη Σαλαμίνα όσο και προς την αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση.



Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας, καθώς πρόκειται για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, στον οποίο η προσωρινή αλλαγή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.



Χαρακτήρισε την κατάσταση «πάρα πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη», επισημαίνοντας ότι η διέλευση των οχημάτων γίνεται με ειδικές ρυθμίσεις της Τροχαίας.



Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν η Περιφέρεια Αττικής, η Τροχαία και ο Δήμος Περάματος.



Προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση των λυμάτων και η αποστράγγιση της περιοχής, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εκσκαφή και την επισκευή του αγωγού.



Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν λίγα εικοσιτετράωρα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.



Τα μεγάλα φορτία και τα αίτια της θραύσης Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τη θραύση του αγωγού. Ο δήμαρχος Περάματος αναφέρθηκε πάντως στις ιδιαίτερα μεγάλες καταπονήσεις που δέχεται το οδόστρωμα, λόγω της συνεχούς διέλευσης βαρέων οχημάτων.



Όπως εξήγησε, από τον συγκεκριμένο δρόμο περνούν καθημερινά φορτηγά που μεταφέρουν κοντέινερ της COSCO, τριαξονικά οχήματα που εξυπηρετούν τον Ναύσταθμο, καθώς και μεγάλα οχήματα που μεταφέρουν σκάφη προς τα ναυπηγεία της περιοχής.



«Κάποια στιγμή θα έσπαγε ο αγωγός», σχολίασε ο κ. Λαγουδάκος, συνδέοντας την εκτίμησή του με την επιβάρυνση που δέχονται οι υποδομές της περιοχής.