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Συνελήφθη διακινητής που μετέφερε τρεις παράνομους μετανάστες με αυτοκίνητο στην Κομοτηνή
Συνελήφθη διακινητής που μετέφερε τρεις παράνομους μετανάστες με αυτοκίνητο στην Κομοτηνή
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης
Συνελήφθη στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών της διεύθυνσης αστυνομίας Ροδόπης, ένας αλλοδαπός διακινητής, οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας παράνομους μετανάστες.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι εντοπίστηκε σε περιοχή της Κομοτηνής από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κομοτηνής να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις παράνομους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι εντοπίστηκε σε περιοχή της Κομοτηνής από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κομοτηνής να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις παράνομους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών.
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