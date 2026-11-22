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Άγρια συμπλοκή στον Βόλο: Περίπου 50 νεαροί με καδρόνια επιτέθηκαν σε παρέα 10 ατόμων, δύο σοβαρά τραυματίες
Άγρια συμπλοκή στον Βόλο: Περίπου 50 νεαροί με καδρόνια επιτέθηκαν σε παρέα 10 ατόμων, δύο σοβαρά τραυματίες
Η επίθεση σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο κοντά στο Νοσοκομείο του Βόλου – Στόχος φέρεται να ήταν 20χρονος που είχε εμπλακεί νωρίτερα σε καβγά – Ένας νεαρός εντοπίστηκε λιπόθυμος
Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Βόλο, με αποτέλεσμα δυο νέοι από 17 έως 20 ετών να μεταφερθούν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή έγινε σε πάρκο κοντά στο νοσοκομείο. Παρέα περίπου 10 ατόμων, που βρισκόταν στο πάρκο, δέχθηκε «καταδρομική» επίθεση από 50 νεαρούς οι οποίοι κρατώντας καδρόνια και στυλιάρια άρχισαν να χτυπούν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους.
Στόχος φέρεται να ήταν ένας 20χρονος ο οποίος κατά τη διάρκεια της ημέρας φέρεται να είχε έλθει στα χέρια με άλλους τρεις νεαρούς και στη συνέχεια δέχθηκε απειλητικά μηνύματα ότι θα «πληρώσει» για το ξύλο που έδωσε. Ο ίδιος αργά το βράδυ βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο, όταν ξαφνικά έκαναν «ντου» περίπου 50 άτομα από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου.
Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Τουλάχιστον τέσσερις νεαροί έπεσαν κάτω από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο κεφάλι και το σώμα τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να γλιτώσουν τρέχοντας στους δρόμους της περιοχής.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ένας νεαρός βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση. Έξω από το νοσοκομείο μετέβησαν φίλοι των θυμάτων που έμαθαν για το περιστατικό, ενώ περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα έφτασαν και οι γονείς τους, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί. Επίσης, κλήθηκε η αστυνομία η οποία φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές.
Πηγή: gegonota.news
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή έγινε σε πάρκο κοντά στο νοσοκομείο. Παρέα περίπου 10 ατόμων, που βρισκόταν στο πάρκο, δέχθηκε «καταδρομική» επίθεση από 50 νεαρούς οι οποίοι κρατώντας καδρόνια και στυλιάρια άρχισαν να χτυπούν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους.
Στόχος φέρεται να ήταν ένας 20χρονος ο οποίος κατά τη διάρκεια της ημέρας φέρεται να είχε έλθει στα χέρια με άλλους τρεις νεαρούς και στη συνέχεια δέχθηκε απειλητικά μηνύματα ότι θα «πληρώσει» για το ξύλο που έδωσε. Ο ίδιος αργά το βράδυ βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο, όταν ξαφνικά έκαναν «ντου» περίπου 50 άτομα από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου.
Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Τουλάχιστον τέσσερις νεαροί έπεσαν κάτω από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο κεφάλι και το σώμα τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να γλιτώσουν τρέχοντας στους δρόμους της περιοχής.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ένας νεαρός βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση. Έξω από το νοσοκομείο μετέβησαν φίλοι των θυμάτων που έμαθαν για το περιστατικό, ενώ περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα έφτασαν και οι γονείς τους, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί. Επίσης, κλήθηκε η αστυνομία η οποία φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές.
Πηγή: gegonota.news
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