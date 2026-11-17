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Εισαγγελική έρευνα για bullying σε βάρος 14χρονου από δύο συμμαθητές του στον Βόλο
Εισαγγελική έρευνα για bullying σε βάρος 14χρονου από δύο συμμαθητές του στον Βόλο
Εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιηθεί τα αδικήματα της παράνομης βίας, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της απειλής σε βάρος ανηλίκου
Προκαταρκτική έρευνα διέταξε αυτεπάγγελτα η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου για υπόθεση σχολικού εκφοβισμού και επιθετικής συμπεριφοράς σε βάρος 14χρονου από δύο συνομήλικους συμμαθητές του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιηθεί τα αδικήματα της παράνομης βίας, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της απειλής σε βάρος ανηλίκου.
Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των γονέων του δράστη που οργάνωσε την συγκεκριμένη πράξη, όπως για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.
Η προκαταρκτική έρευνα έχει ανατεθεί στο Α.Τ. Βόλου, ενώ, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα κληθούν να καταθέσουν εκπαιδευτικοί και γονείς που εμπλέκονται έμμεσα στην υπόθεση. Ταυτόχρονα, αναμένεται να εξεταστεί και η διαδικασία που ακολούθησε το σχολείο για τη διαχείριση του σοβαρού περιστατικού, το οποίο έλαβε χώρα μέσα σε Γυμνάσιο του Βόλου.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας, σχηματίστηκε και κοινωνικός φάκελος για τις οικογένειες των παιδιών που φέρονται να προκάλεσαν το περιστατικό, ο οποίος έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιηθεί τα αδικήματα της παράνομης βίας, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της απειλής σε βάρος ανηλίκου.
Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των γονέων του δράστη που οργάνωσε την συγκεκριμένη πράξη, όπως για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.
Η προκαταρκτική έρευνα έχει ανατεθεί στο Α.Τ. Βόλου, ενώ, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα κληθούν να καταθέσουν εκπαιδευτικοί και γονείς που εμπλέκονται έμμεσα στην υπόθεση. Ταυτόχρονα, αναμένεται να εξεταστεί και η διαδικασία που ακολούθησε το σχολείο για τη διαχείριση του σοβαρού περιστατικού, το οποίο έλαβε χώρα μέσα σε Γυμνάσιο του Βόλου.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας, σχηματίστηκε και κοινωνικός φάκελος για τις οικογένειες των παιδιών που φέρονται να προκάλεσαν το περιστατικό, ο οποίος έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου.
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