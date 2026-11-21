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Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στον Μπάλο στα Χανιά
Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στον Μπάλο στα Χανιά
Κατέστη αδύνατον να αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά του ατόμου
Περαστικός εντόπισε το μεσημέρι του Σαββάτου σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση σε βραχώδη περιοχή στην περιοχή του Μπάλου στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο άνθρωπος ειδοποίησε απευθείας τις αρχές και αστυνομικοί από την Κίσαμο έσπευσαν στο σημείο.
Λόγω της κατάστασης της σορού, κατέστη αδύνατον να αναγνωριστούν χαρακτηριστικά του ατόμου.
Η υπόθεση ερευνάται και την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Κισσάμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο άνθρωπος ειδοποίησε απευθείας τις αρχές και αστυνομικοί από την Κίσαμο έσπευσαν στο σημείο.
Λόγω της κατάστασης της σορού, κατέστη αδύνατον να αναγνωριστούν χαρακτηριστικά του ατόμου.
Η υπόθεση ερευνάται και την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Κισσάμου.
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