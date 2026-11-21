ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας ταξιδιωτικών εγγράφων – 100 ευρώ.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο – «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 18.880 ευρώ, πλήθος πλαστών εγγράφων όλων των ειδών, το πλήρως οργανωμένο εργαστήριο με τα μηχανήματα και πρώτες ύλες, 6 κινητά τηλέφωνα, καθώς και 34 σφραγίδες εντύπωσης πλαστών θεωρήσεων εισόδου – εξόδου διαφόρων χωρών.Όπως διευκρινίζεται από της ΕΛ.ΑΣ, η αστυνομική επιχείρηση υλοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας, ενώ για την υπόθεση έχει κινηθεί επιχειρησιακός φάκελος στην EUROPOL, στο πλαίσιο του οποίου θα συνδράμει ειδικός εμπειρογνώμονας με κινητή μονάδα ανάλυσης δεδομένων (MOBILE OFFICE).Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.