Politico: Η πρόταση Τραμπ που γεννά ελπίδες στην Ευρώπη για την Ουκρανία και το μεγάλο παζάρι με τον Πούτιν
Politico: Η πρόταση Τραμπ που γεννά ελπίδες στην Ευρώπη για την Ουκρανία και το μεγάλο παζάρι με τον Πούτιν
Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ευρώπη για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις της Μόσχας, οι φόβοι για εδαφικές παραχωρήσεις και το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας με τον Πούτιν
Μια ασυνήθιστη αίσθηση αισιοδοξίας επικρατεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μετά την πρόταση της διαπραγματευτικής ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ, για την παροχή εγγυήσεων συλλογικής άμυνας στην Ουκρανία, αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπει το ΝΑΤΟ.
Όπως αναφέρει το Politico, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πρόταση θα μπορούσε να σηματοδοτεί μετατόπιση της αμερικανικής στάσης προς όφελος του Κιέβου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παραμένουν επιφυλακτικοί, φοβούμενοι ότι το τίμημα που ενδέχεται να απαιτήσει ο Τραμπ για μια τόσο σημαντική δέσμευση μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά υψηλό.
Έπειτα από δύο εβδομάδες εντατικής διπλωματίας, ο ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε την πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα. Όπως υποστήριξε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι «ανοιχτός» σε μια τόσο σημαντική συμφωνία, ενώ και οι Ρώσοι εμφανίζονται πλέον διατεθειμένοι να την αποδεχθούν.
Τίποτα από τα δύο, πάντως, δεν θεωρείται ακόμη βέβαιο, με έναν Ρώσο αξιωματούχο να απορρίπτει ήδη την ιδέα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Όπως αναφέρει το Politico, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πρόταση θα μπορούσε να σηματοδοτεί μετατόπιση της αμερικανικής στάσης προς όφελος του Κιέβου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παραμένουν επιφυλακτικοί, φοβούμενοι ότι το τίμημα που ενδέχεται να απαιτήσει ο Τραμπ για μια τόσο σημαντική δέσμευση μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά υψηλό.
Έπειτα από δύο εβδομάδες εντατικής διπλωματίας, ο ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε την πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα. Όπως υποστήριξε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι «ανοιχτός» σε μια τόσο σημαντική συμφωνία, ενώ και οι Ρώσοι εμφανίζονται πλέον διατεθειμένοι να την αποδεχθούν.
Τίποτα από τα δύο, πάντως, δεν θεωρείται ακόμη βέβαιο, με έναν Ρώσο αξιωματούχο να απορρίπτει ήδη την ιδέα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα