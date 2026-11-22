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Ο Τζος Ντουχάμελ «χάλασε» πρόταση γάμου φίλου του: Του έπεσε από τα χέρια το κουτί με το δαχτυλίδι, δείτε βίντεο
Ο Τζος Ντουχάμελ «χάλασε» πρόταση γάμου φίλου του: Του έπεσε από τα χέρια το κουτί με το δαχτυλίδι, δείτε βίντεο
«Σοκαριστήκαμε και τρομάξαμε για ένα δευτερόλεπτο, σκεφτήκαμε ότι το δαχτυλίδι μπορεί να κυλούσε από τη σκηνή», είπε το ζευγάρι
Ένα απρόοπτο συνέβη κατά τη διάρκεια πρότασης γάμου, όταν ο Τζος Ντουχάμελ ο οποίος συμμετείχε στην έκπληξη, έριξε κατά λάθος το κουτί με το δαχτυλίδι στο πάτωμα.
Ο Ντουχαμέλ έδωσε το παρών σε εκδήλωση του περιοδικού «The Rich Reporter Magazine» για τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του περιοδικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου σε ιδιωτικό υπόστεγο αεροδρομίου στο Φορτ Λόντερντεϊλ. Ο ιδρυτής του περιοδικού Μπράιαν Μπριτς είχε σχεδιάσει να κάνει εκεί την πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Μίριαμ, με την οποία διατηρεί σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, και είχε ενημερώσει τον ηθοποιό, από τον οποίο ζήτησε να φέρει το δαχτυλίδι, πριν συμβεί το αμήχανο περιστατικό.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, ο Ντουχαμέλ, κρατώντας ένα ποτό και ανεβαίνοντας στη σκηνή, έβγαλε το κουτί με το δαχτυλίδι από την τσέπη του, όμως του γλίστρησε από το χέρι και έπεσε στο έδαφος.
Δείτε το βίντεο
«Σοκαριστήκαμε και οι δύο όταν το δαχτυλίδι έπεσε από το χέρι του. Δημιούργησε μια απίστευτη στιγμή, αλλά σίγουρα τρομάξαμε για ένα δευτερόλεπτο, καθώς σκεφτήκαμε ότι το δαχτυλίδι μπορεί να κυλήσει από τη σκηνή», δήλωσε ο Μπριτς στο TMZ.
Παρόλα αυτά, σήκωσε γρήγορα πίσω το κουτί, έκανε την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και εκείνη την αποδέχτηκε.
Ο Μπριτς ανέβασε το βίντεο στο προφίλ του στο Instagram, σημειώνοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Ενώ έκανα πρόταση γάμου στη σύντροφό μου, που είναι πλέον αρραβωνιαστικιά μου, στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός έτους του @therichreporter, χρειάστηκε να καλέσω την ασφάλεια για έναν άνδρα που παραλίγο να καταστρέψει όλη τη στιγμή. Επιπλέον, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός @joshduhamel έριξε το δαχτυλίδι και παραλίγο να κυλήσει από τη σκηνή, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά. Αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που θα κάνω πρόταση γάμου σε κάποιον στη ζωή μου, οπότε έπρεπε να το κάνω σωστά. Ευχαριστώ όσους ήταν εκεί για να μοιραστούν αυτή την ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας».
Ο Ντουχαμέλ έδωσε το παρών σε εκδήλωση του περιοδικού «The Rich Reporter Magazine» για τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του περιοδικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου σε ιδιωτικό υπόστεγο αεροδρομίου στο Φορτ Λόντερντεϊλ. Ο ιδρυτής του περιοδικού Μπράιαν Μπριτς είχε σχεδιάσει να κάνει εκεί την πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Μίριαμ, με την οποία διατηρεί σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, και είχε ενημερώσει τον ηθοποιό, από τον οποίο ζήτησε να φέρει το δαχτυλίδι, πριν συμβεί το αμήχανο περιστατικό.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, ο Ντουχαμέλ, κρατώντας ένα ποτό και ανεβαίνοντας στη σκηνή, έβγαλε το κουτί με το δαχτυλίδι από την τσέπη του, όμως του γλίστρησε από το χέρι και έπεσε στο έδαφος.
Δείτε το βίντεο
😳 Josh Duhamel gave a soon-to-be engaged couple a minor scare after he accidentally dropped the ring box during a viral proposal.— TMZ (@TMZ) November 21, 2026
🎥 Brian Breach founder of The Rich Reporter Magazine pic.twitter.com/UIF55cfmCy
«Σοκαριστήκαμε και οι δύο όταν το δαχτυλίδι έπεσε από το χέρι του. Δημιούργησε μια απίστευτη στιγμή, αλλά σίγουρα τρομάξαμε για ένα δευτερόλεπτο, καθώς σκεφτήκαμε ότι το δαχτυλίδι μπορεί να κυλήσει από τη σκηνή», δήλωσε ο Μπριτς στο TMZ.
Παρόλα αυτά, σήκωσε γρήγορα πίσω το κουτί, έκανε την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και εκείνη την αποδέχτηκε.
Ο Μπριτς ανέβασε το βίντεο στο προφίλ του στο Instagram, σημειώνοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Ενώ έκανα πρόταση γάμου στη σύντροφό μου, που είναι πλέον αρραβωνιαστικιά μου, στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός έτους του @therichreporter, χρειάστηκε να καλέσω την ασφάλεια για έναν άνδρα που παραλίγο να καταστρέψει όλη τη στιγμή. Επιπλέον, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός @joshduhamel έριξε το δαχτυλίδι και παραλίγο να κυλήσει από τη σκηνή, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά. Αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που θα κάνω πρόταση γάμου σε κάποιον στη ζωή μου, οπότε έπρεπε να το κάνω σωστά. Ευχαριστώ όσους ήταν εκεί για να μοιραστούν αυτή την ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας».
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