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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός πέθανε στο τιμόνι και το αυτοκίνητο καρφώθηκε σε αστικό λεωφορείο
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός πέθανε στο τιμόνι και το αυτοκίνητο καρφώθηκε σε αστικό λεωφορείο
Ο άνδρας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Την τελευταία του πνοή ενώ οδηγούσε στη δυτική Θεσσαλονίκη άφησε ένας άνδρας και το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο.
Έντρομοι περαστικοί είδαν το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση, το πρωί της Παρασκευής (6/11). Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το thestival.gr. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε.
Ο άνδρας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Έντρομοι περαστικοί είδαν το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση, το πρωί της Παρασκευής (6/11). Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το thestival.gr. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε.
Ο άνδρας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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