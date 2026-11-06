Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός πέθανε στο τιμόνι και το αυτοκίνητο καρφώθηκε σε αστικό λεωφορείο
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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός πέθανε στο τιμόνι και το αυτοκίνητο καρφώθηκε σε αστικό λεωφορείο

Ο άνδρας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός πέθανε στο τιμόνι και το αυτοκίνητο καρφώθηκε σε αστικό λεωφορείο
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Την τελευταία του πνοή ενώ οδηγούσε στη δυτική Θεσσαλονίκη άφησε ένας άνδρας και το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο.

Έντρομοι περαστικοί είδαν το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση, το πρωί της Παρασκευής (6/11). Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το thestival.gr. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε.

Ο άνδρας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
5 ΣΧΟΛΙΑ

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