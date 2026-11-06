Βουτιά στις διεθνείς αγορές με μαζικό ξεπούλημα στις μετοχές τεχνολογίας: Στο κόκκινο η Ευρώπη, ισχυρές πιέσεις και στην Αθήνα

Απώλειες άνω του 2% στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Στο κόκκινο Λονδίνο, Παρίσι, Φρανκφούρτη και Μιλάνο - Πανικός νωρίτερα στα ασιατικά χρηματιστήρια, με απώλειες άνω του 6% σε Τόκιο και Σεούλ - Βουτιά του Nasdaq - Ανησυχίες για τις υπερβολικές αποτιμήσεις των εταιρειών ΑΙ