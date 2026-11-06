Φοιτήτρια για τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: «Με πούλμαν μπήκαν μέσα στο ΕΚΠΑ οι 50 ταραξίες, κρατούσαν λοστούς και ρόπαλα»



Οι δύο στάσεις



Ο οδηγός



«Κάποιος τους είχε πει πότε θα γίνει η συνέλευση»

«Την ώρα που κατέβαιναν ήμουν απέναντί τους και άρχισαν να έρχονται προς τα εμένα επειδή με είδαν με κράνος και τους κοίταγα. Πήγα γρήγορα στη μηχανή και ειδοποίησα όσους ανέβαιναν προς τις σχολές και τον φύλακα στην Ούλοφ Πάλμε», περιγράφει. Η αντίδρασή της ήταν άμεση. Ανέβηκε στη μηχανή της και άρχισε να προειδοποιεί φοιτητές που κατευθύνονταν προς τις σχολές, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και το προσωπικό φύλαξης. «Ειδοποίησα όσους πιο πολλούς μπορούσα με τη μηχανή μου», αναφέρει, εξηγώντας ότι προσπάθησε να αποτρέψει την προσέγγιση άλλων φοιτητών στο σημείο όπου κινούνταν οι κουκουλοφόροι.Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι περίπου 50 επιβάτες δεν αποβιβάστηκαν όλοι στο ίδιο σημείο. Αντίθετα, το όχημα πραγματοποίησε δύο στάσεις, αφήνοντας αρχικά τη μισή ομάδα κοντά στη Γεωλογία και στη συνέχεια τους υπόλοιπους μπροστά από το Φυσικό.«Το πούλμαν άφησε τους μισούς σε ένα σημείο και μετά άφησε τους υπόλοιπους μισούς στο Φυσικό», εξηγεί. Η ίδια υποστηρίζει ότι ακολούθησε το όχημα, προκειμένου να διαπιστώσει πού κατευθυνόταν. «Μπήκαν και σε μας στον διάδρομο ενός από τα μουσεία μας και έπειτα προχώρησαν στο Μαθηματικό. Επίσης, το πούλμαν κατέβασε τους μισούς στη Γεωλογία και μετά που το ακολούθησα άφησε τους άλλους 25 στο Φυσικό μπροστά. Έτσι όπως πάμε για 608».Η φοιτήτρια συγκράτησε και ορισμένα χαρακτηριστικά του οδηγού του πούλμαν, τα οποία, όπως αναφέρει, γνωστοποίησε στο προσωπικό φύλαξης.«Ο οδηγός ήταν ένας φυσιολογικός άνδρας με γυαλιά ηλίου και κοντά καστανά μαλλιά. Τα άτομα με τα κράνη, περίπου 50 στον αριθμό, ήταν νεαρά σε ηλικία. Την περιγραφή την έδωσα και στον φύλακα της σχολής», αναφέρει. Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο της μαρτυρίας αφορά τη συνομιλία που, όπως υποστηρίζει η φοιτήτρια, είχε με το προσωπικό φύλαξης στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με την ίδια, όταν περιέγραψε το όχημα και τον αριθμό των επιβατών του, ενημερώθηκε ότι είχε προηγηθεί ειδοποίηση για την άφιξη εκδρομικού πούλμαν. «Όταν μίλησα στην πύλη και περιέγραψα το πούλμαν και πόσα άτομα ήταν, μου είπε ότι είχαν λάβει ειδοποίηση για πούλμαν εκδρομής, αλλά γενικά ξέρω πώς ενημερώνουν τον αριθμό των πούλμαν. Οπότε παίζει απλά να μίλησε ο οδηγός του πρώτου πούλμαν (σχολικό) και ο υπεύθυνος να φαντάστηκε κι ότι το πίσω είναι με παιδάκια».Η φοιτήτρια εμφανίζεται πεπεισμένη ότι η παρουσία των κουκουλοφόρων στο συγκεκριμένο σημείο και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ήταν συμπτωματική.Όπως εκτιμά, οι νεαροί γνώριζαν ότι στο Μαθηματικό πραγματοποιούνταν φοιτητική συνέλευση για την πορεία ενόψει της 17ης Νοέμβρη και είχαν οργανώσει εκ των προτέρων την άφιξή τους. «Για να ξέρουν την ώρα που έγινε η συνέλευση στο Μαθηματικό, σημαίνει ότι κάποιος τους το είχε πει», υποστηρίζει. Η ίδια θεωρεί ότι οι κινήσεις της ομάδας μέσα στα πανεπιστημιακά κτίρια ενισχύουν την εκτίμησή της περί οργανωμένης ενέργειας. «Ήταν κάτι οργανωμένο και ήξεραν ότι γίνονται και πότε οι συνελεύσεις. Στην αρχή μάλλον έψαχναν μέσα σε μας γιατί μπέρδεψαν το κτήριο», αναφέρει.