Φοιτήτρια για τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: «Με πούλμαν μπήκαν μέσα στο ΕΚΠΑ οι 50 ταραξίες, κρατούσαν λοστούς και ρόπαλα»
Φοιτήτρια για τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: «Με πούλμαν μπήκαν μέσα στο ΕΚΠΑ οι 50 ταραξίες, κρατούσαν λοστούς και ρόπαλα»
Η φοιτήτρια περιγράφει όσα έγιναν στην Πανεπιστημιούπολη - «Ήμουν τόσο κοντά τους που οριακά δεν χαιρετηθήκαμε»
Μια σχολική εκδρομή, ένα δεύτερο πούλμαν που ακολουθούσε το λεωφορείο των μαθητών και δύο διαδοχικές αποβιβάσεις σε διαφορετικά σημεία της Πανεπιστημιούπολης συνθέτουν το σκηνικό μιας εισβολής που, σύμφωνα με νέα μαρτυρία, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.
Οι περίπου 50 κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ φέρονται να αξιοποίησαν την άφιξη σχολικού λεωφορείου προκειμένου να περάσουν στον πανεπιστημιακό χώρο, χωρίς να κινήσουν εγκαίρως τις υποψίες της φύλαξης.
Μιλώντας στο protothema.gr, φοιτήτρια του ΕΚΠΑ που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει λεπτό προς λεπτό όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της. Όπως υποστηρίζει, βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τους κουκουλοφόρους, τους είδε να αποβιβάζονται κρατώντας λοστούς και ρόπαλα, παρακολούθησε την πορεία του πούλμαν και επιχείρησε να ειδοποιήσει όσο περισσότερους φοιτητές μπορούσε, προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.
Η μαρτυρία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεκάδες άτομα κατάφεραν να εισέλθουν στην Πανεπιστημιούπολη, να χωριστούν σε δύο ομάδες και να κινηθούν προς το Μαθηματικό, όπου ακολούθησαν τα επεισόδια.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει η φοιτήτρια στο protothema.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένα σχολικό πούλμαν έφτασε στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, δίπλα ακριβώς από το Μαθηματικό. Στο όχημα επέβαιναν μικρά παιδιά που είχαν προγραμματίσει εκπαιδευτική επίσκεψη στα μουσεία της σχολής. Ακριβώς πίσω από το σχολικό ακολουθούσε ένα δεύτερο, εκδρομικό πούλμαν, μέσα στο οποίο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, βρίσκονταν οι περίπου 50 κουκουλοφόροι.
«Το πούλμαν ήταν μπλε, κυανό χρώμα. Δεν είχε καμία πινακίδα ή σήμανση πως πρόκειται για σχολικό πούλμαν. Ακολουθούσε από πίσω ακριβώς το σχολικό πούλμαν που είχε έρθει για την ξενάγηση. Ήταν μικρά παιδάκια που θα πήγαιναν να δουν τα μουσεία μέσα στη Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον, δίπλα ακριβώς από το Μαθηματικό. Ήταν εκδρομικό πούλμαν», αναφέρει στο protothema.gr.
Η ίδια εξηγεί ότι η παρουσία δύο πούλμαν στο συγκεκριμένο σημείο δεν προκάλεσε αρχικά υποψίες, καθώς εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν η επίσκεψη των μαθητών. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε όταν άρχισαν να κατεβαίνουν οι επιβάτες του δεύτερου οχήματος.
«Όταν τους είδα να κατεβαίνουν με τα κράνη, νόμιζα ότι πάει να γίνει οπαδικό επεισόδιο. Κρατούσαν λοστούς και ρόπαλα. Ήμουν τόσο κοντά που οριακά δεν χαιρετηθήκαμε», λέει χαρακτηριστικά.
Όπως υποστηρίζει, τα άτομα ήταν περίπου 50 στον αριθμό και νεαρής ηλικίας. Η ίδια βρισκόταν απέναντί τους, φορώντας το κράνος της μηχανής της, όταν αντιλήφθηκε ότι ορισμένοι από αυτούς άρχισαν να κινούνται προς το μέρος της.
Οι περίπου 50 κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ φέρονται να αξιοποίησαν την άφιξη σχολικού λεωφορείου προκειμένου να περάσουν στον πανεπιστημιακό χώρο, χωρίς να κινήσουν εγκαίρως τις υποψίες της φύλαξης.
Μιλώντας στο protothema.gr, φοιτήτρια του ΕΚΠΑ που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει λεπτό προς λεπτό όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της. Όπως υποστηρίζει, βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τους κουκουλοφόρους, τους είδε να αποβιβάζονται κρατώντας λοστούς και ρόπαλα, παρακολούθησε την πορεία του πούλμαν και επιχείρησε να ειδοποιήσει όσο περισσότερους φοιτητές μπορούσε, προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.
Η μαρτυρία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεκάδες άτομα κατάφεραν να εισέλθουν στην Πανεπιστημιούπολη, να χωριστούν σε δύο ομάδες και να κινηθούν προς το Μαθηματικό, όπου ακολούθησαν τα επεισόδια.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει η φοιτήτρια στο protothema.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένα σχολικό πούλμαν έφτασε στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, δίπλα ακριβώς από το Μαθηματικό. Στο όχημα επέβαιναν μικρά παιδιά που είχαν προγραμματίσει εκπαιδευτική επίσκεψη στα μουσεία της σχολής. Ακριβώς πίσω από το σχολικό ακολουθούσε ένα δεύτερο, εκδρομικό πούλμαν, μέσα στο οποίο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, βρίσκονταν οι περίπου 50 κουκουλοφόροι.
Το μπλε πούλμαν
«Το πούλμαν ήταν μπλε, κυανό χρώμα. Δεν είχε καμία πινακίδα ή σήμανση πως πρόκειται για σχολικό πούλμαν. Ακολουθούσε από πίσω ακριβώς το σχολικό πούλμαν που είχε έρθει για την ξενάγηση. Ήταν μικρά παιδάκια που θα πήγαιναν να δουν τα μουσεία μέσα στη Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον, δίπλα ακριβώς από το Μαθηματικό. Ήταν εκδρομικό πούλμαν», αναφέρει στο protothema.gr.
Η ίδια εξηγεί ότι η παρουσία δύο πούλμαν στο συγκεκριμένο σημείο δεν προκάλεσε αρχικά υποψίες, καθώς εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν η επίσκεψη των μαθητών. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε όταν άρχισαν να κατεβαίνουν οι επιβάτες του δεύτερου οχήματος.
«Νόμιζα ότι θα γίνει οπαδικό επεισόδιο – Κρατούσαν λοστούς και ρόπαλα»Η φοιτήτρια περιγράφει ότι το πρώτο πράγμα που της έκανε εντύπωση ήταν τα κράνη που φορούσαν οι επιβάτες του πούλμαν, αλλά και τα αντικείμενα που κρατούσαν στα χέρια τους.
«Όταν τους είδα να κατεβαίνουν με τα κράνη, νόμιζα ότι πάει να γίνει οπαδικό επεισόδιο. Κρατούσαν λοστούς και ρόπαλα. Ήμουν τόσο κοντά που οριακά δεν χαιρετηθήκαμε», λέει χαρακτηριστικά.
Όπως υποστηρίζει, τα άτομα ήταν περίπου 50 στον αριθμό και νεαρής ηλικίας. Η ίδια βρισκόταν απέναντί τους, φορώντας το κράνος της μηχανής της, όταν αντιλήφθηκε ότι ορισμένοι από αυτούς άρχισαν να κινούνται προς το μέρος της.
«Την ώρα που κατέβαιναν ήμουν απέναντί τους και άρχισαν να έρχονται προς τα εμένα επειδή με είδαν με κράνος και τους κοίταγα. Πήγα γρήγορα στη μηχανή και ειδοποίησα όσους ανέβαιναν προς τις σχολές και τον φύλακα στην Ούλοφ Πάλμε», περιγράφει. Η αντίδρασή της ήταν άμεση. Ανέβηκε στη μηχανή της και άρχισε να προειδοποιεί φοιτητές που κατευθύνονταν προς τις σχολές, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και το προσωπικό φύλαξης. «Ειδοποίησα όσους πιο πολλούς μπορούσα με τη μηχανή μου», αναφέρει, εξηγώντας ότι προσπάθησε να αποτρέψει την προσέγγιση άλλων φοιτητών στο σημείο όπου κινούνταν οι κουκουλοφόροι.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι περίπου 50 επιβάτες δεν αποβιβάστηκαν όλοι στο ίδιο σημείο. Αντίθετα, το όχημα πραγματοποίησε δύο στάσεις, αφήνοντας αρχικά τη μισή ομάδα κοντά στη Γεωλογία και στη συνέχεια τους υπόλοιπους μπροστά από το Φυσικό.
«Το πούλμαν άφησε τους μισούς σε ένα σημείο και μετά άφησε τους υπόλοιπους μισούς στο Φυσικό», εξηγεί. Η ίδια υποστηρίζει ότι ακολούθησε το όχημα, προκειμένου να διαπιστώσει πού κατευθυνόταν. «Μπήκαν και σε μας στον διάδρομο ενός από τα μουσεία μας και έπειτα προχώρησαν στο Μαθηματικό. Επίσης, το πούλμαν κατέβασε τους μισούς στη Γεωλογία και μετά που το ακολούθησα άφησε τους άλλους 25 στο Φυσικό μπροστά. Έτσι όπως πάμε για 608».
Η φοιτήτρια συγκράτησε και ορισμένα χαρακτηριστικά του οδηγού του πούλμαν, τα οποία, όπως αναφέρει, γνωστοποίησε στο προσωπικό φύλαξης.
«Ο οδηγός ήταν ένας φυσιολογικός άνδρας με γυαλιά ηλίου και κοντά καστανά μαλλιά. Τα άτομα με τα κράνη, περίπου 50 στον αριθμό, ήταν νεαρά σε ηλικία. Την περιγραφή την έδωσα και στον φύλακα της σχολής», αναφέρει. Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο της μαρτυρίας αφορά τη συνομιλία που, όπως υποστηρίζει η φοιτήτρια, είχε με το προσωπικό φύλαξης στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με την ίδια, όταν περιέγραψε το όχημα και τον αριθμό των επιβατών του, ενημερώθηκε ότι είχε προηγηθεί ειδοποίηση για την άφιξη εκδρομικού πούλμαν. «Όταν μίλησα στην πύλη και περιέγραψα το πούλμαν και πόσα άτομα ήταν, μου είπε ότι είχαν λάβει ειδοποίηση για πούλμαν εκδρομής, αλλά γενικά ξέρω πώς ενημερώνουν τον αριθμό των πούλμαν. Οπότε παίζει απλά να μίλησε ο οδηγός του πρώτου πούλμαν (σχολικό) και ο υπεύθυνος να φαντάστηκε κι ότι το πίσω είναι με παιδάκια».
Η φοιτήτρια εμφανίζεται πεπεισμένη ότι η παρουσία των κουκουλοφόρων στο συγκεκριμένο σημείο και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ήταν συμπτωματική.
Όπως εκτιμά, οι νεαροί γνώριζαν ότι στο Μαθηματικό πραγματοποιούνταν φοιτητική συνέλευση για την πορεία ενόψει της 17ης Νοέμβρη και είχαν οργανώσει εκ των προτέρων την άφιξή τους. «Για να ξέρουν την ώρα που έγινε η συνέλευση στο Μαθηματικό, σημαίνει ότι κάποιος τους το είχε πει», υποστηρίζει. Η ίδια θεωρεί ότι οι κινήσεις της ομάδας μέσα στα πανεπιστημιακά κτίρια ενισχύουν την εκτίμησή της περί οργανωμένης ενέργειας. «Ήταν κάτι οργανωμένο και ήξεραν ότι γίνονται και πότε οι συνελεύσεις. Στην αρχή μάλλον έψαχναν μέσα σε μας γιατί μπέρδεψαν το κτήριο», αναφέρει.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι περίπου 50 επιβάτες δεν αποβιβάστηκαν όλοι στο ίδιο σημείο. Αντίθετα, το όχημα πραγματοποίησε δύο στάσεις, αφήνοντας αρχικά τη μισή ομάδα κοντά στη Γεωλογία και στη συνέχεια τους υπόλοιπους μπροστά από το Φυσικό.
Οι δύο στάσεις
«Το πούλμαν άφησε τους μισούς σε ένα σημείο και μετά άφησε τους υπόλοιπους μισούς στο Φυσικό», εξηγεί. Η ίδια υποστηρίζει ότι ακολούθησε το όχημα, προκειμένου να διαπιστώσει πού κατευθυνόταν. «Μπήκαν και σε μας στον διάδρομο ενός από τα μουσεία μας και έπειτα προχώρησαν στο Μαθηματικό. Επίσης, το πούλμαν κατέβασε τους μισούς στη Γεωλογία και μετά που το ακολούθησα άφησε τους άλλους 25 στο Φυσικό μπροστά. Έτσι όπως πάμε για 608».
Η φοιτήτρια συγκράτησε και ορισμένα χαρακτηριστικά του οδηγού του πούλμαν, τα οποία, όπως αναφέρει, γνωστοποίησε στο προσωπικό φύλαξης.
Ο οδηγός
«Ο οδηγός ήταν ένας φυσιολογικός άνδρας με γυαλιά ηλίου και κοντά καστανά μαλλιά. Τα άτομα με τα κράνη, περίπου 50 στον αριθμό, ήταν νεαρά σε ηλικία. Την περιγραφή την έδωσα και στον φύλακα της σχολής», αναφέρει. Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο της μαρτυρίας αφορά τη συνομιλία που, όπως υποστηρίζει η φοιτήτρια, είχε με το προσωπικό φύλαξης στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με την ίδια, όταν περιέγραψε το όχημα και τον αριθμό των επιβατών του, ενημερώθηκε ότι είχε προηγηθεί ειδοποίηση για την άφιξη εκδρομικού πούλμαν. «Όταν μίλησα στην πύλη και περιέγραψα το πούλμαν και πόσα άτομα ήταν, μου είπε ότι είχαν λάβει ειδοποίηση για πούλμαν εκδρομής, αλλά γενικά ξέρω πώς ενημερώνουν τον αριθμό των πούλμαν. Οπότε παίζει απλά να μίλησε ο οδηγός του πρώτου πούλμαν (σχολικό) και ο υπεύθυνος να φαντάστηκε κι ότι το πίσω είναι με παιδάκια».
Η φοιτήτρια εμφανίζεται πεπεισμένη ότι η παρουσία των κουκουλοφόρων στο συγκεκριμένο σημείο και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ήταν συμπτωματική.
«Κάποιος τους είχε πει πότε θα γίνει η συνέλευση»
Όπως εκτιμά, οι νεαροί γνώριζαν ότι στο Μαθηματικό πραγματοποιούνταν φοιτητική συνέλευση για την πορεία ενόψει της 17ης Νοέμβρη και είχαν οργανώσει εκ των προτέρων την άφιξή τους. «Για να ξέρουν την ώρα που έγινε η συνέλευση στο Μαθηματικό, σημαίνει ότι κάποιος τους το είχε πει», υποστηρίζει. Η ίδια θεωρεί ότι οι κινήσεις της ομάδας μέσα στα πανεπιστημιακά κτίρια ενισχύουν την εκτίμησή της περί οργανωμένης ενέργειας. «Ήταν κάτι οργανωμένο και ήξεραν ότι γίνονται και πότε οι συνελεύσεις. Στην αρχή μάλλον έψαχναν μέσα σε μας γιατί μπέρδεψαν το κτήριο», αναφέρει.
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