Παγκόσμιο κραχ στις αγορές: Χάθηκαν τρισεκατομμύρια από Wall Street μέχρι Ασία, γκρεμίζονται οι τεχνολογικοί κολοσσοί, «φταίνε οι Δημοκρατικοί» λέει ο Τραμπ

Με απώλειες έως 9% στην Ασία και τη μεγαλύτερη βουτιά του Nasdaq 100 από το 2020, οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης – Στο στόχαστρο οι Nvidia, Samsung, SK Hynix και SoftBank