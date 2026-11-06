Παγκόσμιο κραχ στις αγορές: Χάθηκαν τρισεκατομμύρια από Wall Street μέχρι Ασία, γκρεμίζονται οι τεχνολογικοί κολοσσοί, «φταίνε οι Δημοκρατικοί» λέει ο Τραμπ
Παγκόσμιο κραχ στις αγορές: Χάθηκαν τρισεκατομμύρια από Wall Street μέχρι Ασία, γκρεμίζονται οι τεχνολογικοί κολοσσοί, «φταίνε οι Δημοκρατικοί» λέει ο Τραμπ
Με απώλειες έως 9% στην Ασία και τη μεγαλύτερη βουτιά του Nasdaq 100 από το 2020, οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης – Στο στόχαστρο οι Nvidia, Samsung, SK Hynix και SoftBank
Ένα παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων, που εξαφανίζει τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας και επαναφέρει μνήμες από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων ετών, σαρώνει τις αγορές από τη Wall Street μέχρι το Τόκιο, τη Σεούλ και την Ταϊπέι. Η εκρηκτική άνοδος των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει δώσει τη θέση της σε ένα βίαιο selloff, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και τις προοπτικές των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI.
Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ λειτούργησε ως καταλύτης, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερο έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και σε περιορισμούς στην κατασκευή νέων data centers. Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο έχουν κατευθυνθεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας μεγάλο μέρος του χρηματιστηριακού ράλι των προηγούμενων μηνών.
Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή κατάρρευση των τεχνολογικών μετοχών, η οποία πλέον παρασύρει σχεδόν το σύνολο της αγοράς, από τις τράπεζες και τις βιομηχανίες έως τις μικρότερες επιχειρήσεις.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Ασία, όπου οι χρηματιστηριακές αγορές ακολουθούν τη χθεσινή κατρακύλα της Wall Street, με τις εταιρείες ημιαγωγών να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 7,1%, αγγίζοντας τις 56.745 μονάδες, περνώντας προσωρινά σε επίπεδα περίπου 20% χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου και φτάνοντας στα όρια της τεχνικής bear market. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, με τη SoftBank να υποχωρεί άνω του 11%, την Advantest περισσότερο από 12% και την Tokyo Electron περίπου 7%.
Ακόμη πιο δραματική ήταν η αρχική εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi κατέρρευσε έως 8,8%, ενεργοποιώντας μηχανισμό προσωρινής διακοπής συναλλαγών για 20 λεπτά. Στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειές του, με νεότερη ένδειξη στις 5.117,12 μονάδες, μειωμένος κατά 4,95%. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη SK Hynix και τη Samsung Electronics να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, καθώς οι αγορές επανεξετάζουν τις προοπτικές των επενδύσεων σε υποδομές AI.
Στην Ταϊβάν, ο Taiex υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 9%, με την TSMC να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η μετοχή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ημιαγωγών βάσει συμβολαίων στον κόσμο κατέγραψε αρχικά απώλειες κοντά στο 10%, προτού περιορίσει την πτώση της.
Το selloff επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές, αν και με μικρότερη ένταση. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,03%, στις 24.542,39 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite στην Κίνα έχανε 1,06%, στις 3.650,84 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times κατέγραφε πτώση 2,78%, στις 5.149,13 μονάδες.
Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ λειτούργησε ως καταλύτης, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερο έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και σε περιορισμούς στην κατασκευή νέων data centers. Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο έχουν κατευθυνθεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας μεγάλο μέρος του χρηματιστηριακού ράλι των προηγούμενων μηνών.
Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή κατάρρευση των τεχνολογικών μετοχών, η οποία πλέον παρασύρει σχεδόν το σύνολο της αγοράς, από τις τράπεζες και τις βιομηχανίες έως τις μικρότερες επιχειρήσεις.
Ασία: Βουτιά έως 9%, αναστολή συναλλαγών στη Νότια Κορέα, προς bearmarket το Τόκιο
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Ασία, όπου οι χρηματιστηριακές αγορές ακολουθούν τη χθεσινή κατρακύλα της Wall Street, με τις εταιρείες ημιαγωγών να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 7,1%, αγγίζοντας τις 56.745 μονάδες, περνώντας προσωρινά σε επίπεδα περίπου 20% χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου και φτάνοντας στα όρια της τεχνικής bear market. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, με τη SoftBank να υποχωρεί άνω του 11%, την Advantest περισσότερο από 12% και την Tokyo Electron περίπου 7%.
Ακόμη πιο δραματική ήταν η αρχική εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi κατέρρευσε έως 8,8%, ενεργοποιώντας μηχανισμό προσωρινής διακοπής συναλλαγών για 20 λεπτά. Στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειές του, με νεότερη ένδειξη στις 5.117,12 μονάδες, μειωμένος κατά 4,95%. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη SK Hynix και τη Samsung Electronics να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, καθώς οι αγορές επανεξετάζουν τις προοπτικές των επενδύσεων σε υποδομές AI.
Στην Ταϊβάν, ο Taiex υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 9%, με την TSMC να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η μετοχή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ημιαγωγών βάσει συμβολαίων στον κόσμο κατέγραψε αρχικά απώλειες κοντά στο 10%, προτού περιορίσει την πτώση της.
Το selloff επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές, αν και με μικρότερη ένταση. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,03%, στις 24.542,39 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite στην Κίνα έχανε 1,06%, στις 3.650,84 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times κατέγραφε πτώση 2,78%, στις 5.149,13 μονάδες.
Τραμπ: «Δεν έφταιγαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά οι Δημοκρατικοί»
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να συνδέσει ευθέως τη χρηματιστηριακή πτώση με το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αγορές υπέστησαν μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις στην ιστορία τους εξαιτίας της εκλογικής επικράτησης των αντιπάλων του.
«Το χρηματιστήριο υπέστη μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών. Είναι τόσο θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί και μετά συνέβη αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας στα προγράμματα 401(k) έχουν μειωθεί», έγραψε.
Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην κριτική, αλλά χρησιμοποίησε και έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό για τους Δημοκρατικούς, παραφράζοντας το όνομα του κόμματός τους. «Να θυμάστε, δεν ήταν οι Ρεπουμπλικανοί, ήταν οι “Dumocrats”», ανέφερε, χρησιμοποιώντας ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «dumb», που σημαίνει «ανόητος».
Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, διαβεβαιώνοντας ότι η αγορά θα ανακάμψει υπό την ηγεσία του: «Μη φοβάστε, ωστόσο. Σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ».
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