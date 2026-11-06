Ο στρατός των χάκερ του Κιμ Γιονγκ Ουν: Στρατολογούνται από τα 11 τους, ζουν υπό ασφυκτική πίεση και ανταμείβονται με διαμερίσματα

Κάθε χρόνο επιλέγονται έως 200 χαρισματικά παιδιά, με τους καλύτερους να κερδίζουν διαμερίσματα στην Πιονγιάνγκ, χρήματα και προνόμια της κομματικής ελίτ - Το μυστικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας που μετατρέπει μαθητές σε επίλεκτους κυβερνοπειρατές και η λεία των 6,3 δισ. από την Binance

χάκερς της, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με κλοπές - όπως η πρόσφατη και μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων όπου χάκερς απέσπασαν 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια από το ανταλλακτήριο της



Όπως μεταδίδει σε ρεπορτάζ του το Reuters, ο ηγέτης της χώρας μαθητές Γυμνασίου κάθε χρόνο για να σπουδάσουν μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, λένε αναλυτές και αποστάτες.



κυβερνοπειρατεία. «Στην πραγματικότητα, αποτελούν ένα από τα μυστικά όπλα του Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο Κιμ Χέουνγκ-κβανγκ, ένας Βορειοκορεάτης αποστάτης, ο οποίος εκπαίδευε χάκερς για λογαριασμό του κράτους, προτού διαφύγει στη Νότια Κορέα το 2004.



«Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να προετοιμάζει χάκερς με αυτόν τον τρόπο, αναζητώντας συστηματικά τα πιο ευφυή παιδιά, με μοναδικό σκοπό να τα μετατρέψει σε πράκτορες», πρόσθεσε. «Το αν τα ίδια επιθυμούν να γίνουν χάκερ ή όχι δεν έχει καμία σημασία».



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Συστημική επιλογή

Η Βόρεια Κορέα δημιούργησε μια κυβερνομονάδα το 1998, αλλά αναβάθμισε το καθεστώς της αφότου ο Κιμ ανέλαβε την εξουσία. Το 2013, ο ίδιος δήλωσε ότι ο κυβερνοπόλεμος αποτελεί - μαζί με τα πυρηνικά όπλα και τους πυραύλους - ένα «σπαθί παντός σκοπού», το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για την ικανότητα πλήγματος της χώρας.



Κλείσιμο Κιμ Χέουνγκ-κβανγκ, πρώην εκπαιδευτής, καθώς και δύο αποστάτες που εργάζονταν στον τομέα της Πληροφορικής.



Στα 17 τους χρόνια, οι καλύτεροι στέλνονται στα κορυφαία πανεπιστήμια της Βόρειας Κορέας και υποβάλλονται σε περαιτέρω αξιολόγηση προτού οι λίγοι επίλεκτοι τελικώς εισέλθουν στη στρατιωτική κυβερνομονάδα ως χάκερς, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.



Εκπαιδεύονται σε τομείς όπως τα πρωτόκολλα αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) ξένων συσκευών υλικού (hardware), πέρα από τα πιο συμβατικά αντικείμενα, όπως τα ανώτερα μαθηματικά και οι ξένες γλώσσες, ανέφερε ένας από αυτούς.



Όσοι δεν γίνονται χάκερς εκπαιδεύονται για να αναπτύσσουν λογισμικά ή εφαρμογές για δυτικές εταιρείες, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως.



Βόρεια Κορέα επιβραβεύει τους κορυφαίουςτης, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με κλοπές - όπως η πρόσφατη και μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων όπου χάκερς απέσπασαν 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια από το ανταλλακτήριο της Binance -με προνόμια όπως ένα ευρύχωρο διαμέρισμα στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ και μεγάλες ανταμοιβές σε σκληρό νόμισμα, αντισταθμίζοντας τις εξαντλητικές ώρες εργασίας τους.Όπως μεταδίδει σε ρεπορτάζ του το Reuters, ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν έχει συγκεντρώσει έναν «στρατό» από τους καλύτερους παγκοσμίως χάκερς και τους δίνει αυτά τα κίνητρα στο πλαίσιο ενός προγράμματος που μετράει πάνω από μια δεκαετία. Το πρόγραμμα αυτό ξεχωρίζει 200 από τους ευφυέστερουςκάθε χρόνο για να σπουδάσουν μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, λένε αναλυτές και αποστάτες.Ένα τμήμα της ομάδας καταλήγει τελικά να ασχολείται με την. «Στην πραγματικότητα, αποτελούν ένα από τα μυστικά όπλα του Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο, ένας Βορειοκορεάτης αποστάτης, ο οποίος εκπαίδευε χάκερς για λογαριασμό του κράτους, προτού διαφύγει στη Νότια Κορέα το 2004.«Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να προετοιμάζει χάκερς με αυτόν τον τρόπο, αναζητώντας συστηματικά τα πιο ευφυή παιδιά, με μοναδικό σκοπό να τα μετατρέψει σε πράκτορες», πρόσθεσε. «Το αν τα ίδια επιθυμούν να γίνουν χάκερ ή όχι δεν έχει καμία σημασία».Το FBI και η Binance έχουν δηλώσει ότι η Βόρεια Κορέα ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση κατά της Binance, ωστόσο η Πιονγιάνγκ το αρνείται. Εταιρείες που ειδικεύονται στη διερεύνηση περιστατικών στο blockchain έχουν αποδώσει την επίθεση σε μια βορειοκορεατική ομάδα γνωστή ως «TraderTraitor».Η άρνηση αυτή εντάσσεται σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, κατά το οποίο η Βόρεια Κορέα απορρίπτει εδώ και χρόνια τέτοιου είδους κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις κατασκευασμένες πολιτικές προκλήσεις.Η Βόρεια Κορέα δημιούργησε μια κυβερνομονάδα το 1998, αλλά αναβάθμισε το καθεστώς της αφότου ο Κιμ ανέλαβε την εξουσία. Το 2013, ο ίδιος δήλωσε ότι ο κυβερνοπόλεμος αποτελεί - μαζί με τα πυρηνικά όπλα και τους πυραύλους - ένα «σπαθί παντός σκοπού», το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για την ικανότητα πλήγματος της χώρας.Η επιλογή των υποψηφίων ξεκινάει στο Γυμνάσιο στην ηλικία των 11 ή 12 ετών με τις αρχές να ξεχωρίζουν περίπου 150 με 200 παιδιά κάθε χρόνο για να σπουδάσουν Πληροφορική, δήλωσε οπρώην εκπαιδευτής, καθώς και δύο αποστάτες που εργάζονταν στον τομέα της Πληροφορικής.Στα 17 τους χρόνια, οι καλύτεροι στέλνονται στατης Βόρειας Κορέας και υποβάλλονται σε περαιτέρω αξιολόγηση προτού οι λίγοι επίλεκτοι τελικώς εισέλθουν στη στρατιωτική κυβερνομονάδα ως χάκερς, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.Εκπαιδεύονται σε τομείς όπως τα πρωτόκολλα κρυπτονομισμάτων και η, πέρα από τα πιο συμβατικά αντικείμενα, όπως τα ανώτερα μαθηματικά και οι ξένες γλώσσες, ανέφερε ένας από αυτούς.Όσοι δεν γίνονται χάκερς εκπαιδεύονται για να αναπτύσσουν λογισμικά ή εφαρμογές για δυτικές εταιρείες, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως.

"Ενώ οι καλύτεροι μαθητές της Νότιας Κορέας πιθανόν να επιδιώξουν την Ιατρική ή άλλες καριέρες με γόητρο, η Βόρεια Κορέα καθοδηγεί τα μεγάλα ταλέντα της στα πυρηνικά προγράμματα και στα κυβερνοπρογράμματα και ουσιαστικά εγγυάται το μέλλον τους", εξηγεί ο Λιμ Γιονγκίν, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου της Κορέας.



Άλλα προνόμια που περιμένουν τους χάκερς περιλαμβάνουν ταξίδια στο εξωτερικό, σε συμμαχικές χώρες όπως η Κίνα, όπου μπορούν να έχουν πιο ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.



Οι επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να αποφέρουν στη στρατιωτική μονάδα των χάκερ έως και το 30% των κερδών από τη λεία σε δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι ίδιοι ενδέχεται να λάβουν ακόμη και διαμέρισμα στην πρωτεύουσα, όπου μπορούν να διαμείνουν και οι γονείς τους, ανέφερε ο Κιμ.



«Υπάρχουν αναφορές ότι στα στελέχη που σημειώνουν επιτυχίες στον κυβερνοχώρο παραχωρούνται διαμερίσματα στην Πιονγιάνγκ», δήλωσε ο Λιμ, προσθέτοντας ότι τα διαμερίσματα αυτά μπορεί να φτάνουν σε εμβαδόν έως και τα 132 τετραγωνικά μέτρα.



Αυτοί οι επιτυχόντες δικαιούνται επίσης να γίνουν μέλη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και να παντρευτούν με γόνους της ελίτ, είπε ένας από τους αποστάτες.



Ωστόσο, πρόκειται για ολιγομελή ομάδα. Σύμφωνα με εκτίμηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας το 2024, περίπου 8.400 άτομα απασχολούνται στις επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου της Βόρειας Κορέας.



Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δεν προβάλλουν δημόσια τα επιτεύγματα τέτοιων χάκερς, ωστόσο αναδεικνύουν συχνά μαθητές που επιδεικνύουν ταλέντο στον προγραμματισμό.



Στρατιωτική οργάνωση



Άλλες ομάδες, που έχουν έρθει σε επαφή με Βορειοκορεάτες εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής —οι οποίοι εξασφαλίζουν πόρους για το καθεστώς του Κιμ αναλαμβάνοντας θέσεις εργασίας εξ αποστάσεως σε δυτικές εταιρείες τεχνολογίας— τους περιγράφουν ως άτομα με υψηλό βαθμό οργάνωσης, ευγενικούς στις συναλλαγές τους και ένθερμους χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης (AI).



«Υπάρχει σαφώς μια δομή που συναντάει κανείς στον στρατό. Αυστηρά χρονοδιαγράμματα, καθάρισμα αρβυλών, απόλυτη τάξη», ανέφερε ο YouTuber Deeveeaar, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απέκτησε πρόσβαση σε κάμερες που παρακολουθούσαν Βορειοκορεάτες εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής κατά την ώρα της εργασίας τους.



«Το να πει κανείς ότι 'χρησιμοποιούν πολύ την τεχνητή νοημοσύνη' είναι λίγο. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της όλης δραστηριότητάς τους», δήλωσε ο ίδιος, αναφέροντας τη χρήση πληρωμένων λογαριασμών ChatGPT, καθώς και εργαλείων όπως το Claude Code και το Cursor, μεταξύ πολλών άλλων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.



«Τη χρησιμοποιούν για να γράφουν κώδικα, να τροποποιούν τα βιογραφικά τους ή να δημιουργούν νέα, ακόμη και για να πλαστογραφούν έγγραφα και ταυτότητες».



Η Binance ανέφερε ότι οι χάκερς χρησιμοποίησαν μια εικονική συνέντευξη για εργασία και λογισμικό κρυμμένο μέσα σε μια αγγελία, προκειμένου να παραβιάσουν τους υπολογιστές των εργαζομένων και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ένα εσωτερικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να πάρουν τον έλεγχο των συστημάτων.



Σκληρές συνθήκες εργασίας

Ωστόσο, ο τρόπος ζωής ενός χάκερ ή ενός εργαζομένου υψηλού επιπέδου στον τομέα της τεχνολογίας για λογαριασμό της Βόρειας Κορέας είναι εξαντλητικός, ειδικά όταν του ανατίθεται κάποια αποστολή ή όταν στέλνεται στο εξωτερικό, σύμφωνα με πρώην εργαζομένους στον κλάδο της πληροφορικής και με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Η διαβίωση σε περιορισμένους χώρους, τα ωράρια εργασίας που συχνά ξεπερνούν τις 10 ώρες την ημέρα, η διαρκής παρακολούθηση και οι αυστηροί στόχοι αποτελούν μερικές από τις αρνητικές πτυχές, ανέφεραν πρώην εργαζόμενοι στον τομέα της Πληροφορικής, οι οποίοι μίλησαν στο πλαίσιο έκθεσης που συνέταξε πέρυσι η οργάνωση PSCORE.



"Υπάρχει πάντα πίεση να συνεχίσεις να βγάζεις χρήματα. Το στρες είναι ακραίο και εξαιτίας του ψυχολογικού φόρτου οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν προβλήματα υγείας", λέει ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, ο Ναμ Μπάντα.



Οι εργαζόμενοι στον τομέα της Πληροφορικής πρέπει να εκπληρώσουν έναν μηνιαίο στόχο σε δολάρια, διαφορετικά τους περιμένουν ταπείνωση και άλλες τιμωρίες, συμπληρώνει ο ίδιος.



Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, η επιτυχία των χάκερς μπορεί να αποθρασύνει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, καθώς γίνονται όλο και πιο ικανοί και φιλόδοξοι.



«Παρατηρούμε ότι στρέφονται όλο και περισσότερο σε αυτό που αποκαλούμε 'κυνήγι μεγάλων θηραμάτων΄», δήλωσε ο Άλεκ Ζέμπρικ, ανώτερος διευθυντής παγκόσμιων υπηρεσιών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Chainalysis.



«Στοχεύουν, δηλαδή, σε μεγαλύτερους οργανισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να διαθέτουν σημαντικότερα χρηματικά αποθέματα που θα μπορούσαν να αποσπάσουν. Πρόκειται για πιο δύσκολους στόχους», πρόσθεσε.



«Ωστόσο, όπως δείχνει η περίπτωση της Binance, τα κέρδη μπορούν σίγουρα να δικαιολογήσουν τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτό», καταλήγει.