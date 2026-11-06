«Χρόνια πολλά υπουργέ μου καλέ»: Ο Τσαλίκης συνάντησε τον Γεωργιάδη και του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του, δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Τσαλίκης Άδωνις Γεωργιάδης Υπουργός Υγείας Τραγουδιστής

«Χρόνια πολλά υπουργέ μου καλέ»: Ο Τσαλίκης συνάντησε τον Γεωργιάδη και του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του, δείτε βίντεο

Το σχετικό βίντεο με τον τραγουδιστή κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο υπουργός Υγείας

«Χρόνια πολλά υπουργέ μου καλέ»: Ο Τσαλίκης συνάντησε τον Γεωργιάδη και του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του, δείτε βίντεο
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Μια απρόσμενη συνάντηση με τον Γιώργο Τσαλίκη είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο υπουργείο Υγείας, ανήμερα των γενεθλίων του.

Ο γνωστός τραγουδιστής ευχήθηκε στον υπουργό Υγείας για τα 54α γενέθλιά του, ενώ παράλληλα τον ευχαρίστησε δημόσια για τη βοήθεια που προσέφερε σε μια οικογένεια η οποία, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.

«Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως πολιτικής, αλλά όταν χρειάστηκε και όποτε χρειάστηκε ήσουν δίπλα μας. Οπότε θέλω να σου πω χρόνια πολλά, υπουργέ μου καλέ. Και να πω σε ευχαριστώ γιατί πρώτη φορά ζήτησα κάτι για μια οικογένεια, για τεράστιο θέμα, και μπήκες μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Είναι το καθήκον μας και η δουλειά μας».

Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε τη συνάντηση με ανάρτησή του στο Χ, γράφοντας:

«Τυχαία βρέθηκε ο φίλος μου Γιώργο Τσαλίκης στο Υπουργείο Υγείας για θέμα του Υπουργείου και μου ευχήθηκε Χρόνια Πολλά! Ευχαριστώ Γιώργο μου».
21 ΣΧΟΛΙΑ
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